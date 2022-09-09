Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ: что лучше из онлайн-школ – Сотка, Вебиум или Умскул

Когда вступительные испытания становятся ближе с каждым днем, самое время задуматься, как помочь своему подростку с практикой к ЕГЭ либо ОГЭ. Мы сравнили для вас три лидирующих дистанционных школы, Сотка, Вебиум или Умскул: что лучше и что выбрать конкретно вам – продемонстрирует наш обзор.

Кратко в цифрах и фактах

Вебиум, Сотка или Умскул – начнем знакомство с компаниями с небольшой вводной информации и истории:

Webium работает с 2019-го года и помогла уже 66 тысячам школьников сдать ЕГЭ на высший балл. Основал компанию Даниил Дарвин, она специализируется на авторской методике «на уровне школьника» - обучение с подкастами и видеороликами.

Umschool основана Михаилом Солдатовым и Дмитрием Даниловым в 2018 году. Школа имеет образовательную лицензию, выступает резидентом Skolkovo и успешно обучила уже 100 тысяч человек.

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Основанная Тимуром Ибрагимовым в 2019 году, организация Sotka готовит выпускников к экзаменам – свыше 60 тысяч человек уже окончили здесь курсы. Платформа является резидентом Сколково и радует удобным пакетным тарифом при выборе предметов.

Мы получили первое представление об организациях. Самое время начать сравнивать, какую онлайн школу выбрать для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Курсы, предметы, направления: чем балуют компании

Ключевой вопрос для людей, сравнивающих образовательные платформы – какой ассортимент они способны предложить для выпускника. Мы уточнили и готовы ответить:

Вебиум предлагает только курсы по единому госэкзамену – это 11 предметов на ваш выбор.

На сайте Umschool для 9 класса предложено одиннадцать предметов, для 10 класса – десять предметов и для 11 класса – тринадцать направлений.

На платформе Sotka можно выбирать среди 10 предметов по ЕГЭ и 11 – по ОГЭ.

Логично, что школа Webium - не лучший выбор для подготовки к ОГЭ, поскольку не специализируется на ней. По количеству больше всего курсов для 11-го класса предлагает Умскул (здесь доступны такие уникальные направления, как базовая математика и немецкий).

Грызем гранит науки: какой формат обучения ждет школьника

Сотка, Вебиум или Умскул - что лучше для вашего выпускника, нужно выбирать и в зависимости от того, как предстоит заниматься. Форматы и интенсивность могут быть самыми разными – мы приготовили для вас краткую информацию:

У школы Sotka теория представляется в виде 2-х часового вебинара в режиме online, а домашним заданием будет пробный экзамен в полном объеме по госрегламенту. Учащийся получает рабочую тетрадь со всем необходимым учебным материалом, а практическая часть усваивается путем использования системы виртуальной реальности. Наставник будет курировать процесс обучения на каждом этапе, пока не будет достигнуто полное освоение материала и отсутствие ошибок при выполнении задания.

Умскул предлагает единую платформу по проведению занятий по желаемым дисциплинам в режиме вебинара. План обучения подразумевает занятия от 2 до 4 раз еженедельно в количестве 90-120 минут (окончательный план обучения формируется в зависимости от выбранных направлений). Для комфортного процесса расписание формируется каждому обучающему индивидуально. Для проведения консультаций по выполнению упражнений или учебных материалов на связи постоянно будет куратор. Домашние упражнения в игровой форме по авторским методикам с возможностью подсказок и доступный формат – вот что ждет каждого ученика. В качестве оценки присваиваются очки, их получится обменять на фирменные сувениры школы или на скидку.

Компания Вебиум организовала курсы на онлайн-площадке. Школьника ждут интерактивные вебинары по утвержденному расписанию, во время вебинара можно задавать педагогу вопросы и сразу получать реакцию. Все уроки дублируются в записи, а бонусом в личном кабинете создаются мини-версии вебинаров – для закрепления знаний и быстрого повторения. Домашние задания выполнены в виде реального ЕГЭ, а личный наставник, закрепленный за учеником, поможет с решением сложных моментов.

Как видно, все три школы практикуют живые вебинары с преподавателями – разница лишь в частоте проведения и в длительности мероприятий. Webium отличается дополнительными мини-версиями вебинаров, Сотка радует использованием современных технологий, а Умскул – игровой методикой с бонусной системой.

Полезные бонусы и онлайн-сервисы: чем удивляют сайты для обучения

Приобретая отдельный предмет либо пакет для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ), неплохо получить и что-то из бесплатных моментов в качестве приятного дополнения. Мы выяснили для вас, чем радуют обучающие платформы:

Umschool предлагает актуальный УМ-Журнал со статьями по обучению и секретами успешной сдачи экзаменов без стресса. Также на сайте есть интересный онлайн-учебник по всем ключевым школьным направлениям.

На сайте Вебиум бесплатно доступны пробники единого госэкзамена по разным направлениям.

У школы Sotka бесплатно предлагается пользоваться блогом с подборками статей на актуальные тематики по обучению и подготовке к экзаменам, по выбору перспективной профессии.

Как видно, в этом вопросе разница между Сотка, Вебиум или Умскул практически незаметна. Все школы предлагают минимальный набор бесплатных материалов – гарантируя при этом, что платные курсы полностью закроют потребность абитуриента и помогут вашему чаду сдать экзамен именно на те баллы, которые он запланирует!

Сопоставляем достоинства и недостатки всех сайтов

Нагляднее всего получить картину о том, что представляют собой лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, позволяет мнения тех, кто уже учился здесь. Мы проанализировали отзывы и подготовили для вас краткую информацию.

Из плюсов Umschool:

Наличие игровой методики и бонусов, которые обмениваются на презенты

К онлайн-уроку можно получать масштабные конспекты

Доступна оплата только тех предметов поштучно, которые требуются

Из минусов Умскул:

Очень насыщенный график занятий, если оплачивать несколько предметов

Очень мало бесплатного дополнительного материала

Излишняя активность некоторых кураторов

Среди достоинств Вебиум:

Небольшие интенсивы по точечным тематикам

Оплачивая несколько предметов, можно получить скидку

Мини-версии вебинаров для ускоренного повторения

Из возможных недостатков Webium:

Нет подготовки по ОГЭ

Отсутствует образовательная лицензия у школы

Очень быстрый темп, если начать готовиться незадолго до экзамена

Из достоинств Сотки:

Удобная пакетная оплата сразу за несколько предметов

Вечный доступ к купленной базе (для примера, в Умскул – только до конца оплаченного года)

Очень детальный подход к разбору домашних заданий с наставником

Из недостатков Сотки:

Если нужен только один предмет, цена окажется дороже других школ

Кроме блога, нет бесплатных материалов

Меньше всего предметов для подготовки к ЕГЭ

Эти оценки носят субъективный характер, так как все люди любят разные подходы и каждый определяет для себя приоритетные направления. Стоит учитывать это, раздумывая, что больше подойдет вашему чаду – Sotkaonline, Вебиум или Umschool.

Какая онлайн школа лучше для детей и подростков – сравниваем Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул - можно почитать по ссылке: https://beribuy.ru/

Что делать, если нет возможности вовремя посмотреть вебинар

Понимания структуры и плана обучения недостаточно для получения результата. По различным жизненным обстоятельствам не всегда получается вовремя присутствовать на уроке по расписанию – а это достаточно весомый аргумент при организации обучения. Мы выяснили, как школы решают этот момент:

Умскул создает ученику личный профиль, где хранятся все проведенные вебинары, чтобы учащийся в любое время и в любом месте мог иметь доступ к учебным материалам и занятиям. Имеются вопросы – куратор поможет разобраться в любое время.

Гарантированную сохранность занятий предлагает и платформа Webium, на сайте которой в своем профиле ученику будут доступны все записи проведенных вебинаров.

Sotka хранит проведенные занятия с доступом из личного профиля со всеми прикрепленными обучающими материалами, прилагающимися к вебинару.

Как мы видим, сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в этом пункте показывает одинаковый результат. Платформы делают записи вебинаров, чтобы в случае пропуска школьник легко мог посмотреть урок, как только у него появится свободное время.

Все тонкости цены и оплаты: ударит ли учеба по кошельку

Для любого родителя большую роль при выборе сыграет не только наполняемость курса, но и денежная политика. Мы узнали для вас, на какую сумму придется раскошелиться и в каких форматах допускается платить:

В Umshool для всех желающих дается 3 тарифа для приобретения, отличных по функционалу (вип-куратор, система жизней и прочее). В случае выбора предлагается совершить оплату как за весь курс (здесь предлагается экономия в виде скидки) или как за ежемесячную подписку. При выборе нескольких предметов школа предлагает дополнительную скидку при оплате. Стоимость стартует с 3690 руб/мес.

Sotka имеет особый нюанс: предлагается выбрать 3-4 предмета и оплатить единый доступ к ним на сайте. Доступно 2 тарифа (стандарт и про). Школа предлагает выбрать длительность подписки, начиная от 1,5 до 9 месяцев (чем дольше срок, тем существеннее скидка от школы). Стоимость начинается от 3600 рублей в месяц.

Webium предлагает приобрести курсы на конкретно выбранные направления, при покупке от двух будет действовать скидка. Есть комплексные курсы, собранные из критериев популярности и спроса (к примеру, биология+химия). Тарифов всего два: основа и основа + (отличие заключается в наличии дополнительных индивидуальных встреч с куратором и дополнительные персональные тренинги в малых группах). Для оплаты доступны как курс разом, так и по 1 месяцу, или же несколько месяцев. Цена начинается с отметки в 3500 рублей в месяц, а при выборе коротких курсов – в 800.

Становится явно, что Sotka проигрывает для тех, кому нужно подготовиться только по 1-му предмету, здесь есть только пакетная оплата. Зато только в этой компании можно выборочно платить за удобное вам количество месяцев.

Сотка, Вебиум или Умскул - что лучше выбрать по преподавательскому составу

Определяющим фактором при выборе онлайн-заведения для своего ребенка является преподавательский состав. Именно чуткий и отзывчивый педагог поможет ребенку освоить сложные задания, найти правильные ответы на вопросы и освоить программу. Предлагаем рассмотреть поподробнее, Сотка, Вебиум или Умскул - что лучше выбрать для начинающего бороться с вступительными школьника.

Умскул формирует задания по авторской методике, в соответствии с госстандартами. Все специалисты имеют опыт работы по ведущему предмету и имеют высшие показатели по экзаменам при самостоятельной сдаче.

Сотка имеет схожие требования: сотрудники проходят многократный профотбор на знание предмета и умение работать со школьниками.

Вебиум привлекает в свой штат только практикующих специалистов, имеющих высокие результаты по предметам на основе актуальных баз и требований.

В итоге важно понимать – все специалисты школ высококвалифицированные, имеют авторскую индивидуальную программу подготовки, отлично знающие особенности проведения и сдачи вступительных и профпригодны к обучению вашего ребенка.

Сравним онлайн-обучение за минуту: используйте таблицу

Не медлите – воспользуйтесь удобной наглядной таблицей, чтобы быстро оценить, как проходит обучение и чем отличаются лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Демонстрационные уроки – получится ли оценить школу до оплаты

Никому не понравится потратить свои финансы и разочароваться в результате. В связи с этим, родители выпускников часто задаются вопросом, можно ли протестировать площадку до принятия решения. Вот что нам удалось выяснить:

В Umschool пробный урок имеется – просто отправьте небольшую форму и знакомьтесь с форматом занятий и особенностями школы бесплатно.

У Webium можно получить без оплаты целый вводный спецкурс с базовой теорией по одному предмету. Для получения нужно лишь заполнить форму на сайте школы.

В Sotka тоже есть тестовый урок, и тоже понадобится потратить минуту на оформление онлайн-формы.

Итак, все три онлайн-школы репетиторства и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ позволяют протестировать свое качество и особенности еще до оплаты. И это очевидный плюс!

Выбираем обучение в Вебиум

Выбираем обучение в Умскул

Выбираем обучение в Сотке

Доступна ли скидка на обучение в выбранной фирме

Теперь, зная все тонкости и нюансы, вы имеете детальное представление, какая школа способна поспособствовать вашему ребенку подготовиться к предстоящему испытанию и закрепить школьные азы. Чтобы сэкономить семейный бюджет, воспользуйтесь уникальным предложением от сайта-агрегатора BeriBuy. Именно в каталоге этого сайта предлагаются действующие промокоды на скидку для каждой онлайн-школы. Перед оплатой укажите подходящий вам промокод и получите онлайн-обучение по доступной цене!