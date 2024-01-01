Как я выбирала между Skillbox или MAED: реальный отзыв от первых шагов до впечатляющей зарплаты

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Всем приветики, я Алиса, но друзья меня Алькой называют. Я в самом расцвете сил, всего 19 лет — кайфовый возраст, люблю тусить с сокурсниками и зависать в интернете. Как-то раз сидели с друзьями на квартире, отдыхали, ну и обсуждали, что зря пошли в универ. Все равно потом будем в офисе за две копейки сидеть. И тут один из пацанов на спор мне говорит, типа, иди тогда онлайн учись и покажи, как будешь норм зарплату делать. Ну и я поспорила с ним.

Я хорошо шарю в интернете, поэтому решили пойти в маркетинг и начала присматривать дистанционные курсы. Интернет-маркетологи хорошие деньги делают, без опыта от 60 тыщ, а потом и все 200 тыщ можно рубить. По отзывам выбрала две самые крутецкие школы и сейчас вам расскажу, чем отличаются они между собой. Кстати, без разницы, на кого вы думаете обучаться: SMM-специалист, аналитик в маркетинге, а может директор по маркетингу или таргетолог. Мой обзорчик про школы в любом случае вам будет полезным, потому что я много расскажу общей инфы, а отличие будет только в длительности учебы, да в подарочках.

Немножко о сайтах

Давайте с общей инфы начну, много что крутого удалось найти, пока выбирала между школами Skillbox или MAED:

В Скиллбоксе уже больше миллиона человек прошли курсы, это ж сайт №1 по версии Smart Ranking и самая крупная платформа в России и СНГ. Лицензия есть у школы, целых 5 премий Рунета, и уже 20000+ студентов нашли работу благодаря этой платформе, это круто!

Академия MAED тоже очень классная, хоть и менее популярная. Тут 21 тысяча студентов прошли учебу. Мне понравилось, что у школы есть международный диплом NIMA (это Нидерландский институт маркетинга), за счет чего можно потом даже за рубежом работать. Лицензия есть у школы, и награды разные тоже имеются.

Что сказать вам, обе школы крутые, на первый взгляд. Классно, что лицензии есть, можно ж налоговый вычет замутить и вернуть 13% от ценника. Но это актуально только тем, кто работает официально: так что для меня этот пункт мимо. Но рабочим людям точно пригодится. А теперь давайте подробнее про сравнение Скиллбокс или МАЕД.

Что предлагают по профессиям и сферам

Я сразу полезла заценить, каким профессиям учат, много вообще курсов в ассортименте или не особо. Все-таки это тоже об уровне школы говорит:

У школы Скиллбокс в каталоге прямо куча профессий, я насчитала 13 разных направлений: всякие там дизайн, программирование, маркетинг, есть даже инженерия и здоровье. Написано, что в сумме там больше 700 курсов, прикиньте! Там очень круто сделали разбивку на курсы и профессии Skillbox (смотря какая глубина знаний вам нужна), потом есть разбивка по уровню сложности, длительности, тематике. Для детей даже есть учеба по графике, играм и сайтам, а для выпускников школы — Цифровой колледж, где даже можно потом получить документ о среднем профессиональном образовании. Крутяк!

Что по поводу Академии MAED, это ж именно школа для маркетологов, поэтому и ассортимент соответствующий. Тут я насчитала 7 профессий, 2 программы для повышения квалификации и 5 курсов. Темы курсов очень популярные: менеджер маркетплейсов, SMM-менеджер, а также я видела тематики интернет-маркетолог, стратегия B2B-маркетинга и продаж и не только.

Солидный выбор у школы, так-то. Ну меня прямо покорило, что у Skillbox так много курсов. То есть пофигу, новичок ты или опытный, программистом хочешь стать или нутрициологом: на любой вкус можно онлайн-образование найти. Респект за такой подход к студентам. А еще я разведала по поводу документов: в Скиллбоксе дают сертификат или диплом о профпереподготовке, а в школе МАЕД можно получить именной диплом от школы. Такие дела.

Рассказываю про приятные подарочки от школ

Едем дальше. Щас вам расскажу про самое интересное — какие бонусы можно урвать от Скиллбокс или МАЕД. Я обожаю подарки и всякие плюшки нахаляву, так что посмотрела эту инфу:

Онлайн-школа Скиллбокс удивила: у них на сайте есть раздел “Бесплатно” и там есть и профориентация крутая, и полезные статьи с подборками, и больше 4 тыщ вебинаров онлайн и в записи: можно каждый день смотреть! А вот если покупать курс, то в подарок дают бесплатный доступ к полезным сервисам для маркетолога (ну или к другим — в тему по вашей профессии), плюс до трех подарочных курсов по вашему выбору (например, по Excel или веб-аналитике). А еще в курс входят бонусные курсы без практики, целый год уроков иностранного, детская программа по шахматам в подарок… Столько бонусов, что аж устала перечислять. Уважуха Скиллбоксу, не пожадничали! Я даже прочитала отзывы про Skillbox, и реально все эти подарки дают.

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В Академии маркетинга MAED я тоже нашла неплохую бесплатную подборку со всякими статьями, гайдами, обзорами для маркетологов. А вот бесплатные курсы в MAED не увидела. Но зато при покупке курса можно тоже урвать парочку бонусных модулей — например, мне предлагали по партнерскому маркетингу и еще какой-то. А в крупном тарифе еще и целый дополнительный курс дарят, например, по нейросетям для маркетолога.

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Что хочу сказать: бонусы от школ очень крутые. По количеству меня больше впечатлила школа Skillbox, один только год уроков английского в кругленькую сумму обошелся бы — а тут в подарок занятия дадут. Ну да ладно, едем дальше: надо все детали выяснить про школы, что лучше — Skillbox или MAED.

Что по поводу формата обучения

Скучных универских лекций я больше не хотела, хватило уже их. Я искала именно онлайн-формат и желательно, чтобы со свободным графиком. Все-таки я молодая, надо еще успеть погулять и провести время в удовольствие до того, как потом карьеру строить:

У школы Скиллбокс можно заниматься полностью свободно: смотришь готовые видеоролики, когда есть время и желание. Потом делаешь практические задания, ДЗ, упражнения, проекты для своего портфолио (да, после курса можно солидное портфолио собрать). Обязательно все домашки проверяются экспертами, они дают обратную связь. Ах да, еще периодически школа Скиллбокс устраивает вебинары с маркетологами — можно с реальными экспертами пообщаться и позадавать вопросы.

В Академии маркетинга МАЕД формат похожий, тоже смотришь готовые видеоролики без привязки к расписанию. Обязательно потом делаешь упражнения и домашки, эксперты разбирают и дают обратную связь. Отдельно будут учебные проекты и тестирования для проверки знаний, так что в MAED маркетинг изучать тоже круто.

Тут школы примерно похожи. Круто, что никаких дедлайнов — учись в кайфовом темпе и делай домашки, чтобы проще и быстрее всё запоминалось. Ну да ладно, давайте разбираться дальше, стоит ли учиться в Скиллбокс или выбрать школу МАЕД.

Какие ценники и способы оплаты предлагают

Я только из универа выпустилась, поэтому бабла пока по нулям. Но спасибо родителям, они согласились мне с оплатой первое время помогать. Так что я пошла изучать инфу про цены в школах:

Всего от 4600р в месяц можно было пройти учебу на маркетолога в Скиллбоксе. А вообще, там есть на выбор 3 тарифа: Базовый, Плюс и Про, они отличаются по количеству подарочков. Например, в Про подарят не только бонусные курсы, но и 6 персональных консультаций с куратором-экспертом. Кстати, платить за учебу можно разово или в рассрочку до 36 месяцев. И большой плюс, что первый платеж в школе можно только через полгода внести!

В Академии MAED тоже 3 тарифа предлагали: Базовый, Оптимальный и Индивидуальный, тоже количеством бонусов отличаются. Ценник за обучение МАЕД был от 7800р в месяц, тоже есть разовая оплата и рассрочка на год.

В плане цены первая школа мне больше зашла: рассрочка куда дольше, ценник ниже и плюс первый платеж аж через 6 месяцев с момента начала учебы. Я к этому времени как раз успею немного бабла на подработках накопить.

А еще, кстати, в двух эти школах можно крутую скидку замутить, если пользоваться промокодами от БериБай. Ниже ссылочку вам оставлю на всякий случай.

Что по поводу преподов в школах

Явки, адреса, пароли, так сказать. Я хотела максимально узнать всю инфу про преподов. У новичков не хочу учиться, только у реальных экспертов:

В школе Skillbox обещают, что будем учиться у лучших маркетологов России. Я подглядела такие фамилии, как Н. Смирнов (начальник по развитию в Active Traffic), Д. Фролов (президент ассоциации ARDA), С. Болисов (куратор в Тилда Паблишинг). Ну да, не поспоришь, реально опытные лекторы будут, с собственной практикой многолетней. Отзывы учеников Skillbox это доказывают, студенты много хорошего пишут.

Кто будет проходить курсы MAED, получит знания от крутых лидеров рынка. Вот такие преподы будут: начальник команды продвижения ВК Прохоров В., эксперт Яндекс.Директ Д. Дейн, директор по маркетингу в Фабрике сайтов Реутова О., и не только.

Тут даже сложно сказать, что лучше, Skillbox или MAED. Преподы везде крутые, с опытом и реальными достижениями. Кстати, я знаю, что преподы часто во время учебы присматривают себе толковых студентов и потом зовут к себе на работу. Так что не стесняйтесь себя проявлять во время курса, можно крутое предложение получить и развиваться.

Будет ли какая-то помощь с работой

Моя цель же была, чтобы именно устроиться на работу с нуля, стать крутым маркетологом и доказать одногруппникам, что можно реально рубить бабло и без всяких там универов. Так что я глянула, помогают ли как-то сайты для обучения с трудоустройством:

Скиллбокс меня порадовал тем, что тут примерно 85% выпускников всего за 3 месяца находят работу. Центр трудоустройства Skillbox дает консультации, спецы помогут с резюме и портфолио, поделятся секретными каналами, где можно подглядеть вакансии от партнеров Скиллбокса: Тинькофф, СБЕР, ARDA, Tilda и др. И самое крутое: тем, кто купил курс, или гарантированно помогут устроиться, или денежки за учебу вернут. А в крупных тарифах будут даже тестовые собеседования с эйчаром и симулятор общения с топ-менеджером! Так что работа после курсов Skillbox вполне реальна.

Школа МАЕД тоже подумала о будущем студентов, там прямо в обучение с нуля входит карьерный модуль. Можно узнать всякие фишки про работу в компании и на фрилансе, составить резюме и портфолио, к собеседованиям подготовиться. Выпускники потом попадают в неплохие фирмы вроде МТС Банка, Avito, Вебиум и не только. Почитала отзывы про MAED, действительно люди находят работу.

Как по мне, тут всё очевидно: у школы Скиллбокс предложение в разы круче. Либо у тебя будет работа желанная, когда пройдешь переобучение новой профессии, либо бабосы забираешь назад. Мне точно подходит такой вариант! Но это еще не все, есть еще момент в сравнении, какую школу выбрать, МАЕД или Скилбокс.

Как бесплатно протестировать школы

Да, такое тоже возможно. Если не готовы сразу платить, пока все не пощупаете, то ловите полезную инфу:

На сайте Скиллбокс можно недельный доступ взять бесплатно к любому курсу — хоть затестируйтесь за это время. Плюс еще есть бесплатные курсы Скиллбокс, про которые я чуть раньше рассказала (всякие вебинары, интенсивы). А если будет мало или останутся вопросы, то можно еще воспользоваться консультацией и у менеджера уточнить всю инфу и детали.

В школе обучения маркетингу MAED можно консультацию заказать, тоже специалист всё расскажет и объяснит, и про ценники, и про формат учебы.

Круто, что в школе Skillbox целую неделю бесплатно можно урвать. А вообще, советую и консультации тоже брать, на них много полезного можно узнать во время беседы с менеджером. И заодно определитесь, какие курсы лучше.

Ну а я всё потестировала, отзывы про учебу еще разок глянула и сделав свое сравнение курсов, решила все-таки остановиться на онлайн-курсе Skillbox. Запала мне она в душу: клевый сайт, удобная рассрочка (да еще и первый платеж аж через 6 месяцев), намного больше подарочков… Так что я решилась и уже подала заявку на курс. Но по секрету скажу, что потом еще хочу и в МАЕД один курс пройти, называется “Директор по диджитал-маркетингу”. Вот здесь почитать можно про него — тоже показался мне очень крутым, но все-таки сначала хочу получить все азы от Skillbox. Так что скоро всем докажу, что даже после универа и в молодом возрасте можно работать из дома и делать нормальные бабки! Осталось только закончить онлайн-образование и там уже смогу с вами поделиться инфой, возьмут ли на работу после курсов.

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Как сэкономить на оплате курса

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Мы благодарим Алису за такой развернутый и честный обзор о курсах. Ждем новых идей и запросов от наших читателей, и совсем скоро порадуем вас свежими статьями!

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