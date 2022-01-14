Какая школа лучше для детей и подростков – сравниваем Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул
Фото: freepik.com
Лучшие варианты для онлайн-обучения малышей
От того, какую площадку вы выберете для занятий своему ребенку, будет зависеть результативность и заинтересованность малыша в продолжении обучения. Поэтому стоит предпочесть проверенные временем и многочисленными довольными клиентами онлайн-платформы для дистанционного обучения. Лидеры в этой области – Skysmart, Foxford и Умскул.
Фоксфорд — современная онлайн-платформа для дошкольников, учеников 1−11 классов, а также учителей и родителей. Здесь можно изучать школьные предметы, готовиться к олимпиадам, ЕГЭ или ОГЭ. Первые 8 онлайн-курсов школа создала в 2009 году, с тех пор ассортимент максимально расширился и обучение прошли более миллиона пользователей. Компания числится в составе «Нетология-групп» и является резидентом «Сколково».
Умскул - крупнейшая дистанционная платформа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. За пять лет компания успешно выпустила больше 50 тысяч учеников, среди них свыше 15 тысяч получили за экзамены 90+ баллов, а 1510 учеников получили ровно 100 баллов. С 2020 года компания является резидентом Сколково.
Skysmart — площадка дополнительного образования для учеников 1–11 классов и дошкольников. Здесь вам помогут подтянуть знания по школьным предметам, подготовиться к контрольным, ОГЭ и ЕГЭ. Также здесь можно освоить шахматы и программирование, создание игр и сайтов. Школа стартовала в 2017 году с уроков английского для детей – сегодня площадка успешно провела более 6 миллионов занятий.
Итак, все три компании активно лидируют на рынке дистанционного образования. Поэтому стоит продолжить сравнение по самым важным параметрам.
Ключевые особенности и преимущества школ
Площадка Фоксфорд радует следующими достоинствами:
- Foxford может предложить программу дистанционного обучения, полностью заменяющую школьную программу
- Наличие большого ассортимента занятий для дошкольников (занятия с логопедом, обучение чтению и письму, английскому)
- Возможность учиться онлайн только по необходимым ребенку дисциплинам
- Моментальная проверка всех домашних заданий с обратной связью
- Открытые занятия для родителей о воспитании развитии детей, курсы повышения квалификации и профпереподготовки для учителей
К отличительным особенностям школы Skysmart относятся:
- Индивидуальная программа, учитывающая интересы ребенка и его уровень подготовки
- Гибкий график с возможностью заниматься из любого места и в любое время
- Наличие занятий по шахматам, созданию сайтов и игр, основам программирования для школьников
- Наличие интенсивной подготовки к выпускным экзаменам всего за один месяц
Ключевые достоинства площадки Умскул:
- Особый упор платформы именно на подготовку к экзаменам
- Наставники отвечают на ваши вопросы в режиме онлайн за 2-5 минут
- За выполненные домашние упражнения ученики получают баллы, которые можно менять на скидки или реальные призы
- Каждый месяц ученики получают вводные версии ЕГЭ для отработки настоящих кейсов
Если вы ищете курсы именно с целью подготовить детей к экзаменам, сделайте выбор в пользу Умскул – она специализирована на данном направлении. Если нужен отличный вариант для дошкольников – подойдут курсы от Фоксфорд. А вот Скайсмарт – лучшее решение, если ваши дети хотят освоить программирование или шахматы, помимо школьных предметов.
Занятия для дошкольников – думаем о малышах с раннего возраста
Отдельный момент, который важно упомянуть – наличие в онлайн-школах курсов для дошколят. Здесь стоит сравнивать Skysmart или Foxford, поскольку в Умскул дошкольных занятий нет:
- В Фоксфорде малышам преподают английский, занятия с логопедом, учат письму и чтению, а также помогают подготовиться к школе
- В Skysmart для малышей доступны курсы подготовки к школе, уроки шахмат и английский язык
Не стоит бояться, что в раннем возрасте ребенок не сможет обучаться и не поймет материал. Уроки построены в особой игровой форме короткой продолжительности (25-30 минут), чтобы малыш не уставал и был заинтересован. Формат будет очень разнообразным, это разминки, рисование, творческие и интерактивные задания.
Формат занятий и домашние задания – как будут учиться дети
Сравнивая лучшие обучающие сайты для школьников и дошкольников, обязательно нужно учесть формат занятий и домашних заданий. Вот что готовы предложить три лидирующие площадки:
В школе Фоксфорд на выбор предложены разные варианты обучения – курсы, индивидуальный репетитор, уроки в мини-группах, домашняя школа и экстернат. Заниматься можно с любых устройств: планшета, компьютера, смартфона.
В Умскул все курсы проводятся в виде онлайн-трансляций на собственной платформе Vimbox. На выбор доступны разные форматы – вебинары, персональные репетиторы, мастер-группы по подготовке к экзаменам. Учеников ждут интерактивные домашние упражнения – во время их выполнения будут возникать советы и подсказки. Кураторы просматривают каждое упражнение и дают свои комментарии.
На площадке Скайсмарт вас ждет интерактивная платформа, которая автоматически проверяет задания, следит за прогрессом и сохраняет историю занятий. В режиме онлайн по видеочату происходит общение с педагогом, здесь же отображается интерактивная доска, на которой можно чертить или писать. Учебники и Zoom не понадобятся.
Стоит отметить и еще одну разницу в форматах. Школы предлагают как индивидуальные занятия, так и групповые. Например, в Фоксфорд можно нанять индивидуального репетитора, либо выбрать занятия в мини-группе до 6 детей. В Скайсмарт групповые занятия тоже проводятся в группах в среднем по 6 человек. Цены индивидуальных занятий будут немного выше благодаря персональному подходу и выделению вашему ребенку всего внимания педагога. Но даже несмотря на это, онлайн-уроки обходятся выгоднее обычных, реальных обучений. Для сравнения - час занятий в Умскул выйдет в 5 раз дешевле занятия с репетитором.
Кто преподает на лучших онлайн-площадках
От учителя зависит не только скорость и качество усвоения материала, но и в целом желание ребенка продолжать дистанционное образование.
- На площадке Фоксфорд все преподаватели проходят многоэтапный отбор, только 3 из 10 кандидатов будут допущены к работе. Если преподаватель не устроит по каким-то параметрам, его всегда можно заменить. Сегодня здесь трудятся только лучшие преподаватели России в сегменте дополнительного образования – сотрудники НИУ ВШЭ, МФТИ, эксперты ОГЭ и ЕГЭ.
- В школе Умскул работают преподаватели с большим практическим опытом. У каждого педагога можно просмотреть стаж и количество учеников, сдавших экзамены на «5». Кураторы, которые проверяют домашнюю работу, также владеют предметом на 85+ баллов и ежемесячно проходят тестирование на проверку качества работы. Допускается менять преподавателя в ходе занятий.
- На платформе Скайсмарт все преподаватели проходят строгий отбор, к работе допускают только 5 из 100 кандидатов. Отбор проводят опытные методисты. Родители сами выбирают подходящего преподавателя, его всегда можно заменить в ходе обучения.
Отдельно нужно отметить про используемые методики преподавания. Образовательные программы в Foxford соответствуют стандартам школьного и дошкольного образования, с возможностью получения налогового вычета за образовательные услуги или использования маткапитала для оплаты части программ.
А вот в Умскул каждый преподаватель применяет специальную методику подачи материала, которая прошла отработку на тысячах учеников предыдущих лет. Это касается и изучения английского языка – а если вам интересны именно профессиональные онлайн-школы английского, знакомьтесь с ними в нашей обзорной статье.
Информация об отмене, корректировке или переносе занятий
Иногда случается так, что ребенок не может пройти занятие – например, из-за болезни. Можно ли переносить или отменять уроки, а также отслеживать успехи ребенка в Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул, читайте далее.
В школе Фоксфорд можно бесплатно отменять или переносить уроки не позднее, чем за 8 часов до начала занятия. Также родители могут самостоятельно устанавливать график занятий и количество уроков в неделю. Для изменения графика или при необходимости сделать паузу в занятиях достаточно обратиться в техподдержку школы.
Если вы сравниваете, что интереснее, Скайсмарт или Фоксфорд, на площадке Скайсмарт каждый месяц преподаватель будет рассказывать родителям об успехах ребенка. Также прогресс можно отслеживать в личном кабинете. На бесплатную отмену или перенос занятия дается 8 часов до начала урока.
Если же сопоставлять, что подойдет больше, Foxford или Умскул, здесь все вебинары хранятся в личном кабинете в виде записей, чтобы их можно было пересматривать в любое удобное время.
Дополнительные онлайн-сервисы для вашего удобства
Помимо основных курсов или занятий с репетиторами каждая из школ готова предложить ученикам немалый выбор бесплатных сервисов и материалов. Давайте сравним, чем могут удивить лучшие учебные сайты для школьников:
- Foxford предлагает цифровой учебник в виде энциклопедии по всем школьным предметам. Также здесь доступны онлайн-тестирования по предметам, пробные ЕГЭ, а в разделе Фоксфорд Медиа вас ждут полезные статьи для детей и родителей.
- Умскул предоставляет доступ к бесплатным материалам по подготовке к экзаменам, УМ-Журнал с актуальными темами о ЕГЭ и ОГЭ, поступлении и борьбе со стрессом.
- Скайсмарт поделится полезными статьями о школьных предметах, пробными вариантами ВПР для 4-11 классов, также здесь есть собственный магазин с символикой компании.
Варианты покупки и оплаты
Все сайты для обучения школьной программы или дошкольных занятий предусматривают разные варианты оплаты и разный ценовой разбег:
В школе Фоксфорд можно приобретать как отдельные курсы, так и комплекты занятий, которые обойдутся выгоднее по цене. К примеру, комплект из 14 курсов с развивающей программой для детей от 3 до 5 лет со скидкой обойдется всего около 12 тысяч рублей.
В Умскул есть три тарифа для оплаты на выбор: Стандарт, Про (с персональной работой куратора и особой формой обучения с системой жизни) и Премиум (максимум возможностей и сервисов). К примеру, участие в мастер-группе по ЕГЭ по тарифу «Про» обойдется около 5 тысяч за 12 онлайн-уроков.
В Скайсмарт минимально можно приобретать 4 урока, максимум – 128 штук. Чем больше пакет, тем дешевле обходится стоимость одного занятия. К примеру, пакет из 8 индивидуальных уроков обойдется около 11 тысяч, а пакет из 8 групповых уроков – всего около 4 тысяч.
Кстати, если вы сравниваете, что лучше - Скайсмарт или Фоксфорд, в школе Skysmart есть вариант рассрочки от 32 занятий. А если оформлять рассрочку не хочется, всегда можно обзавестись выгодной кредитной картой и оплатить учебу ребенка в Skysmart или Умскул с нее. А затем пополнять баланс карты в удобное время.
Пробные уроки как возможность оценить уровень платформы
- В школе Фоксфорд первое занятие в любом направлении бесплатное. Также можно получить бесплатную консультацию по всем возникшим вопросам, во время которой вам подберут подходящую программу
- В Умскул можно оформить бесплатный базовый курс по желаемому предмету (2 вебинара и 2 домашних задания с обратной связью)
- В Скайсмарт доступен первый бесплатный урок по любому направлению
Как видно, все обучающие платформы для дистанционного обучения готовы дать своим будущим ученикам и их родителям возможность лично оценить все достоинства онлайн-занятий и уровень преподавательского состава.
Краткий обзор: главные отличия онлайн-школ
Не теряя времени, знакомьтесь с этой обзорной таблицей, если вам нужно быстро определиться, что лучше - Фоксфорд или Умскул, либо Скайсмарт. Мы собрали здесь только самую важную информацию.
Выбираем обучение в Skysmart
Выбираем обучение в Фоксфорд
Выбираем обучение в Умскул
Как сэкономить на онлайн-занятиях
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