Какая школа лучше для детей и подростков – сравниваем Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул

Школьная программа дается легко далеко не всем детям. А подготовка к поступлению в школу или сдаче ОГЭ или ЕГЭ и вовсе требует активного вложения сил. Чтобы помочь своим чадам освоиться в любом учебном вопросе, важно заранее разобраться, что лучше - Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул онлайн для детей и подростков.

Фото: freepik.com

Лучшие варианты для онлайн-обучения малышей

От того, какую площадку вы выберете для занятий своему ребенку, будет зависеть результативность и заинтересованность малыша в продолжении обучения. Поэтому стоит предпочесть проверенные временем и многочисленными довольными клиентами онлайн-платформы для дистанционного обучения. Лидеры в этой области – Skysmart, Foxford и Умскул.

Фоксфорд — современная онлайн-платформа для дошкольников, учеников 1−11 классов, а также учителей и родителей. Здесь можно изучать школьные предметы, готовиться к олимпиадам, ЕГЭ или ОГЭ. Первые 8 онлайн-курсов школа создала в 2009 году, с тех пор ассортимент максимально расширился и обучение прошли более миллиона пользователей. Компания числится в составе «Нетология-групп» и является резидентом «Сколково».

Умскул - крупнейшая дистанционная платформа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. За пять лет компания успешно выпустила больше 50 тысяч учеников, среди них свыше 15 тысяч получили за экзамены 90+ баллов, а 1510 учеников получили ровно 100 баллов. С 2020 года компания является резидентом Сколково.

Skysmart — площадка дополнительного образования для учеников 1–11 классов и дошкольников. Здесь вам помогут подтянуть знания по школьным предметам, подготовиться к контрольным, ОГЭ и ЕГЭ. Также здесь можно освоить шахматы и программирование, создание игр и сайтов. Школа стартовала в 2017 году с уроков английского для детей – сегодня площадка успешно провела более 6 миллионов занятий.

Итак, все три компании активно лидируют на рынке дистанционного образования. Поэтому стоит продолжить сравнение по самым важным параметрам.

Ключевые особенности и преимущества школ

Площадка Фоксфорд радует следующими достоинствами:

Foxford может предложить программу дистанционного обучения, полностью заменяющую школьную программу

Наличие большого ассортимента занятий для дошкольников (занятия с логопедом, обучение чтению и письму, английскому)

Возможность учиться онлайн только по необходимым ребенку дисциплинам

Моментальная проверка всех домашних заданий с обратной связью

Открытые занятия для родителей о воспитании развитии детей, курсы повышения квалификации и профпереподготовки для учителей

К отличительным особенностям школы Skysmart относятся:

Индивидуальная программа, учитывающая интересы ребенка и его уровень подготовки

Гибкий график с возможностью заниматься из любого места и в любое время

Наличие занятий по шахматам, созданию сайтов и игр, основам программирования для школьников

Наличие интенсивной подготовки к выпускным экзаменам всего за один месяц

Ключевые достоинства площадки Умскул:

Особый упор платформы именно на подготовку к экзаменам

Наставники отвечают на ваши вопросы в режиме онлайн за 2-5 минут

За выполненные домашние упражнения ученики получают баллы, которые можно менять на скидки или реальные призы

Каждый месяц ученики получают вводные версии ЕГЭ для отработки настоящих кейсов

Если вы ищете курсы именно с целью подготовить детей к экзаменам, сделайте выбор в пользу Умскул – она специализирована на данном направлении. Если нужен отличный вариант для дошкольников – подойдут курсы от Фоксфорд. А вот Скайсмарт – лучшее решение, если ваши дети хотят освоить программирование или шахматы, помимо школьных предметов.

Занятия для дошкольников – думаем о малышах с раннего возраста

Отдельный момент, который важно упомянуть – наличие в онлайн-школах курсов для дошколят. Здесь стоит сравнивать Skysmart или Foxford, поскольку в Умскул дошкольных занятий нет:

В Фоксфорде малышам преподают английский, занятия с логопедом, учат письму и чтению, а также помогают подготовиться к школе

В Skysmart для малышей доступны курсы подготовки к школе, уроки шахмат и английский язык

Не стоит бояться, что в раннем возрасте ребенок не сможет обучаться и не поймет материал. Уроки построены в особой игровой форме короткой продолжительности (25-30 минут), чтобы малыш не уставал и был заинтересован. Формат будет очень разнообразным, это разминки, рисование, творческие и интерактивные задания.

Формат занятий и домашние задания – как будут учиться дети

Сравнивая лучшие обучающие сайты для школьников и дошкольников, обязательно нужно учесть формат занятий и домашних заданий. Вот что готовы предложить три лидирующие площадки:

В школе Фоксфорд на выбор предложены разные варианты обучения – курсы, индивидуальный репетитор, уроки в мини-группах, домашняя школа и экстернат. Заниматься можно с любых устройств: планшета, компьютера, смартфона.

В Умскул все курсы проводятся в виде онлайн-трансляций на собственной платформе Vimbox. На выбор доступны разные форматы – вебинары, персональные репетиторы, мастер-группы по подготовке к экзаменам. Учеников ждут интерактивные домашние упражнения – во время их выполнения будут возникать советы и подсказки. Кураторы просматривают каждое упражнение и дают свои комментарии.

На площадке Скайсмарт вас ждет интерактивная платформа, которая автоматически проверяет задания, следит за прогрессом и сохраняет историю занятий. В режиме онлайн по видеочату происходит общение с педагогом, здесь же отображается интерактивная доска, на которой можно чертить или писать. Учебники и Zoom не понадобятся.

Стоит отметить и еще одну разницу в форматах. Школы предлагают как индивидуальные занятия, так и групповые. Например, в Фоксфорд можно нанять индивидуального репетитора, либо выбрать занятия в мини-группе до 6 детей. В Скайсмарт групповые занятия тоже проводятся в группах в среднем по 6 человек. Цены индивидуальных занятий будут немного выше благодаря персональному подходу и выделению вашему ребенку всего внимания педагога. Но даже несмотря на это, онлайн-уроки обходятся выгоднее обычных, реальных обучений. Для сравнения - час занятий в Умскул выйдет в 5 раз дешевле занятия с репетитором.

Кто преподает на лучших онлайн-площадках

От учителя зависит не только скорость и качество усвоения материала, но и в целом желание ребенка продолжать дистанционное образование.

На площадке Фоксфорд все преподаватели проходят многоэтапный отбор, только 3 из 10 кандидатов будут допущены к работе. Если преподаватель не устроит по каким-то параметрам, его всегда можно заменить. Сегодня здесь трудятся только лучшие преподаватели России в сегменте дополнительного образования – сотрудники НИУ ВШЭ, МФТИ, эксперты ОГЭ и ЕГЭ.

В школе Умскул работают преподаватели с большим практическим опытом. У каждого педагога можно просмотреть стаж и количество учеников, сдавших экзамены на «5». Кураторы, которые проверяют домашнюю работу, также владеют предметом на 85+ баллов и ежемесячно проходят тестирование на проверку качества работы. Допускается менять преподавателя в ходе занятий.

На платформе Скайсмарт все преподаватели проходят строгий отбор, к работе допускают только 5 из 100 кандидатов. Отбор проводят опытные методисты. Родители сами выбирают подходящего преподавателя, его всегда можно заменить в ходе обучения.

Отдельно нужно отметить про используемые методики преподавания. Образовательные программы в Foxford соответствуют стандартам школьного и дошкольного образования, с возможностью получения налогового вычета за образовательные услуги или использования маткапитала для оплаты части программ.



А вот в Умскул каждый преподаватель применяет специальную методику подачи материала, которая прошла отработку на тысячах учеников предыдущих лет. Это касается и изучения английского языка – а если вам интересны именно профессиональные онлайн-школы английского, знакомьтесь с ними в нашей обзорной статье.

Информация об отмене, корректировке или переносе занятий

Иногда случается так, что ребенок не может пройти занятие – например, из-за болезни. Можно ли переносить или отменять уроки, а также отслеживать успехи ребенка в Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул, читайте далее.

В школе Фоксфорд можно бесплатно отменять или переносить уроки не позднее, чем за 8 часов до начала занятия. Также родители могут самостоятельно устанавливать график занятий и количество уроков в неделю. Для изменения графика или при необходимости сделать паузу в занятиях достаточно обратиться в техподдержку школы.

Если вы сравниваете, что интереснее, Скайсмарт или Фоксфорд, на площадке Скайсмарт каждый месяц преподаватель будет рассказывать родителям об успехах ребенка. Также прогресс можно отслеживать в личном кабинете. На бесплатную отмену или перенос занятия дается 8 часов до начала урока.

Если же сопоставлять, что подойдет больше, Foxford или Умскул, здесь все вебинары хранятся в личном кабинете в виде записей, чтобы их можно было пересматривать в любое удобное время.

Дополнительные онлайн-сервисы для вашего удобства

Помимо основных курсов или занятий с репетиторами каждая из школ готова предложить ученикам немалый выбор бесплатных сервисов и материалов. Давайте сравним, чем могут удивить лучшие учебные сайты для школьников:

Foxford предлагает цифровой учебник в виде энциклопедии по всем школьным предметам. Также здесь доступны онлайн-тестирования по предметам, пробные ЕГЭ, а в разделе Фоксфорд Медиа вас ждут полезные статьи для детей и родителей.

Умскул предоставляет доступ к бесплатным материалам по подготовке к экзаменам, УМ-Журнал с актуальными темами о ЕГЭ и ОГЭ, поступлении и борьбе со стрессом.

Скайсмарт поделится полезными статьями о школьных предметах, пробными вариантами ВПР для 4-11 классов, также здесь есть собственный магазин с символикой компании.

Варианты покупки и оплаты

Все сайты для обучения школьной программы или дошкольных занятий предусматривают разные варианты оплаты и разный ценовой разбег:

В школе Фоксфорд можно приобретать как отдельные курсы, так и комплекты занятий, которые обойдутся выгоднее по цене. К примеру, комплект из 14 курсов с развивающей программой для детей от 3 до 5 лет со скидкой обойдется всего около 12 тысяч рублей.

В Умскул есть три тарифа для оплаты на выбор: Стандарт, Про (с персональной работой куратора и особой формой обучения с системой жизни) и Премиум (максимум возможностей и сервисов). К примеру, участие в мастер-группе по ЕГЭ по тарифу «Про» обойдется около 5 тысяч за 12 онлайн-уроков.

В Скайсмарт минимально можно приобретать 4 урока, максимум – 128 штук. Чем больше пакет, тем дешевле обходится стоимость одного занятия. К примеру, пакет из 8 индивидуальных уроков обойдется около 11 тысяч, а пакет из 8 групповых уроков – всего около 4 тысяч.

Кстати, если вы сравниваете, что лучше - Скайсмарт или Фоксфорд, в школе Skysmart есть вариант рассрочки от 32 занятий. А если оформлять рассрочку не хочется, всегда можно обзавестись выгодной кредитной картой и оплатить учебу ребенка в Skysmart или Умскул с нее. А затем пополнять баланс карты в удобное время.

Пробные уроки как возможность оценить уровень платформы

В школе Фоксфорд первое занятие в любом направлении бесплатное. Также можно получить бесплатную консультацию по всем возникшим вопросам, во время которой вам подберут подходящую программу

В Умскул можно оформить бесплатный базовый курс по желаемому предмету (2 вебинара и 2 домашних задания с обратной связью)

В Скайсмарт доступен первый бесплатный урок по любому направлению

Как видно, все обучающие платформы для дистанционного обучения готовы дать своим будущим ученикам и их родителям возможность лично оценить все достоинства онлайн-занятий и уровень преподавательского состава.

Краткий обзор: главные отличия онлайн-школ

Не теряя времени, знакомьтесь с этой обзорной таблицей, если вам нужно быстро определиться, что лучше - Фоксфорд или Умскул, либо Скайсмарт. Мы собрали здесь только самую важную информацию.

Выбираем обучение в Skysmart

Выбираем обучение в Фоксфорд

Выбираем обучение в Умскул

Как сэкономить на онлайн-занятиях

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