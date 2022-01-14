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Какая школа лучше для детей и подростков – сравниваем Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул

Школьная программа дается легко далеко не всем детям. А подготовка к поступлению в школу или сдаче ОГЭ или ЕГЭ и вовсе требует активного вложения сил. Чтобы помочь своим чадам освоиться в любом учебном вопросе, важно заранее разобраться, что лучше - Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул онлайн для детей и подростков.
что лучше фоксфорд или умскул

Фото: freepik.com

Лучшие варианты для онлайн-обучения малышей

От того, какую площадку вы выберете для занятий своему ребенку, будет зависеть результативность и заинтересованность малыша в продолжении обучения. Поэтому стоит предпочесть проверенные временем и многочисленными довольными клиентами онлайн-платформы для дистанционного обучения. Лидеры в этой области – Skysmart, Foxford и Умскул.

✔ Фоксфорд — современная онлайн-платформа для дошкольников, учеников 1−11 классов, а также учителей и родителей. Здесь можно изучать школьные предметы, готовиться к олимпиадам, ЕГЭ или ОГЭ. Первые 8 онлайн-курсов школа создала в 2009 году, с тех пор ассортимент максимально расширился и обучение прошли более миллиона пользователей. Компания числится в составе «Нетология-групп» и является резидентом «Сколково».

✔ Умскул  - крупнейшая дистанционная платформа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. За пять лет компания успешно выпустила больше 50 тысяч учеников, среди них свыше 15 тысяч получили за экзамены 90+ баллов, а 1510 учеников получили ровно 100 баллов. С 2020 года компания является резидентом Сколково.

✔ Skysmart — площадка дополнительного образования для учеников 1–11 классов и дошкольников. Здесь вам помогут подтянуть знания по школьным предметам, подготовиться к контрольным, ОГЭ и ЕГЭ. Также здесь можно освоить шахматы и программирование, создание игр и сайтов. Школа стартовала в 2017 году с уроков английского для детей – сегодня площадка успешно провела более 6 миллионов занятий.

Итак, все три компании активно лидируют на рынке дистанционного образования. Поэтому стоит продолжить сравнение по самым важным параметрам.

Ключевые особенности и преимущества школ

✔ Площадка Фоксфорд радует следующими достоинствами:

  • Foxford может предложить программу дистанционного обучения, полностью заменяющую школьную программу
  • Наличие большого ассортимента занятий для дошкольников (занятия с логопедом, обучение чтению и письму, английскому)
  • Возможность учиться онлайн только по необходимым ребенку дисциплинам
  • Моментальная проверка всех домашних заданий с обратной связью
  • Открытые занятия для родителей о воспитании развитии детей, курсы повышения квалификации и профпереподготовки для учителей

✔ К отличительным особенностям школы Skysmart относятся:

  • Индивидуальная программа, учитывающая интересы ребенка и его уровень подготовки
  • Гибкий график с возможностью заниматься из любого места и в любое время
  • Наличие занятий по шахматам, созданию сайтов и игр, основам программирования для школьников
  • Наличие интенсивной подготовки к выпускным экзаменам всего за один месяц

✔ Ключевые достоинства площадки Умскул:

  • Особый упор платформы именно на подготовку к экзаменам
  • Наставники отвечают на ваши вопросы в режиме онлайн за 2-5 минут
  • За выполненные домашние упражнения ученики получают баллы, которые можно менять на скидки или реальные призы
  • Каждый месяц ученики получают вводные версии ЕГЭ для отработки настоящих кейсов

Если вы ищете курсы именно с целью подготовить детей к экзаменам, сделайте выбор в пользу Умскул – она специализирована на данном направлении. Если нужен отличный вариант для дошкольников – подойдут курсы от Фоксфорд. А вот Скайсмарт – лучшее решение, если ваши дети хотят освоить программирование или шахматы, помимо школьных предметов.

Занятия для дошкольников – думаем о малышах с раннего возраста

Отдельный момент, который важно упомянуть – наличие в онлайн-школах курсов для дошколят. Здесь стоит сравнивать Skysmart или Foxford, поскольку в Умскул дошкольных занятий нет:

  • В Фоксфорде малышам преподают английский, занятия с логопедом, учат письму и чтению, а также помогают подготовиться к школе
  • В Skysmart для малышей доступны курсы подготовки к школе, уроки шахмат и английский язык

Не стоит бояться, что в раннем возрасте ребенок не сможет обучаться и не поймет материал. Уроки построены в особой игровой форме короткой продолжительности (25-30 минут), чтобы малыш не уставал и был заинтересован. Формат будет очень разнообразным, это разминки, рисование, творческие и интерактивные задания.

Формат занятий и домашние задания – как будут учиться дети

Сравнивая лучшие обучающие сайты для школьников и дошкольников, обязательно нужно учесть формат занятий и домашних заданий. Вот что готовы предложить три лидирующие площадки:

✔ В школе Фоксфорд на выбор предложены разные варианты обучения – курсы, индивидуальный репетитор, уроки в мини-группах, домашняя школа и экстернат. Заниматься можно с любых устройств: планшета, компьютера, смартфона.

✔ В Умскул все курсы проводятся в виде онлайн-трансляций на собственной платформе Vimbox. На выбор доступны разные форматы – вебинары, персональные репетиторы, мастер-группы по подготовке к экзаменам. Учеников ждут интерактивные домашние упражнения – во время их выполнения будут возникать советы и подсказки. Кураторы просматривают каждое упражнение и дают свои комментарии.

✔ На площадке Скайсмарт вас ждет интерактивная платформа, которая автоматически проверяет задания, следит за прогрессом и сохраняет историю занятий. В режиме онлайн по видеочату происходит общение с педагогом, здесь же отображается интерактивная доска, на которой можно чертить или писать. Учебники и Zoom не понадобятся.

Стоит отметить и еще одну разницу в форматах. Школы предлагают как индивидуальные занятия, так и групповые. Например, в Фоксфорд можно нанять индивидуального репетитора, либо выбрать занятия в мини-группе до 6 детей. В Скайсмарт групповые занятия тоже проводятся в группах в среднем по 6 человек. Цены индивидуальных занятий будут немного выше благодаря персональному подходу и выделению вашему ребенку всего внимания педагога. Но даже несмотря на это, онлайн-уроки обходятся выгоднее обычных, реальных обучений. Для сравнения - час занятий в Умскул выйдет в 5 раз дешевле занятия с репетитором.

онлайн платформы для дистанционного обучения

Кто преподает на лучших онлайн-площадках

От учителя зависит не только скорость и качество усвоения материала, но и в целом желание ребенка продолжать дистанционное образование.

  • На площадке Фоксфорд все преподаватели проходят многоэтапный отбор, только 3 из 10 кандидатов будут допущены к работе. Если преподаватель не устроит по каким-то параметрам, его всегда можно заменить. Сегодня здесь трудятся только лучшие преподаватели России в сегменте дополнительного образования – сотрудники НИУ ВШЭ, МФТИ, эксперты ОГЭ и ЕГЭ.
  • В школе Умскул работают преподаватели с большим практическим опытом. У каждого педагога можно просмотреть стаж и количество учеников, сдавших экзамены на «5». Кураторы, которые проверяют домашнюю работу, также владеют предметом на 85+ баллов и ежемесячно проходят тестирование на проверку качества работы. Допускается менять преподавателя в ходе занятий.
  • На платформе Скайсмарт все преподаватели проходят строгий отбор, к работе допускают только 5 из 100 кандидатов. Отбор проводят опытные методисты. Родители сами выбирают подходящего преподавателя, его всегда можно заменить в ходе обучения.

Отдельно нужно отметить про используемые методики преподавания. Образовательные программы в Foxford соответствуют стандартам школьного и дошкольного образования, с возможностью получения налогового вычета за образовательные услуги или использования маткапитала для оплаты части программ.

А вот в Умскул каждый преподаватель применяет специальную методику подачи материала, которая прошла отработку на тысячах учеников предыдущих лет. Это касается и изучения английского языка – а если вам интересны именно профессиональные онлайн-школы английского, знакомьтесь с ними в нашей обзорной статье.

Информация об отмене, корректировке или переносе занятий

Иногда случается так, что ребенок не может пройти занятие – например, из-за болезни. Можно ли переносить или отменять уроки, а также отслеживать успехи ребенка в Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул, читайте далее.

✔ В школе Фоксфорд можно бесплатно отменять или переносить уроки не позднее, чем за 8 часов до начала занятия. Также родители могут самостоятельно устанавливать график занятий и количество уроков в неделю. Для изменения графика или при необходимости сделать паузу в занятиях достаточно обратиться в техподдержку школы.

✔ Если вы сравниваете, что интереснее, Скайсмарт или Фоксфорд, на площадке Скайсмарт каждый месяц преподаватель будет рассказывать родителям об успехах ребенка. Также прогресс можно отслеживать в личном кабинете. На бесплатную отмену или перенос занятия дается 8 часов до начала урока.

Если же сопоставлять, что подойдет больше, Foxford или Умскул, здесь все вебинары хранятся в личном кабинете в виде записей, чтобы их можно было пересматривать в любое удобное время.

Дополнительные онлайн-сервисы для вашего удобства

Помимо основных курсов или занятий с репетиторами каждая из школ готова предложить ученикам немалый выбор бесплатных сервисов и материалов. Давайте сравним, чем могут удивить лучшие учебные сайты для школьников:

  • Foxford предлагает цифровой учебник в виде энциклопедии по всем школьным предметам. Также здесь доступны онлайн-тестирования по предметам, пробные ЕГЭ, а в разделе Фоксфорд Медиа вас ждут полезные статьи для детей и родителей.
  • Умскул предоставляет доступ к бесплатным материалам по подготовке к экзаменам, УМ-Журнал с актуальными темами о ЕГЭ и ОГЭ, поступлении и борьбе со стрессом.
  • Скайсмарт поделится полезными статьями о школьных предметах, пробными вариантами ВПР для 4-11 классов, также здесь есть собственный магазин с символикой компании.

Варианты покупки и оплаты

Все сайты для обучения школьной программы или дошкольных занятий предусматривают разные варианты оплаты и разный ценовой разбег:

✔ В школе Фоксфорд можно приобретать как отдельные курсы, так и комплекты занятий, которые обойдутся выгоднее по цене. К примеру, комплект из 14 курсов с развивающей программой для детей от 3 до 5 лет со скидкой обойдется всего около 12 тысяч рублей.

✔ В Умскул есть три тарифа для оплаты на выбор: Стандарт, Про (с персональной работой куратора и особой формой обучения с системой жизни) и Премиум (максимум возможностей и сервисов). К примеру, участие в мастер-группе по ЕГЭ по тарифу «Про» обойдется около 5 тысяч за 12 онлайн-уроков.

✔ В Скайсмарт минимально можно приобретать 4 урока, максимум – 128 штук. Чем больше пакет, тем дешевле обходится стоимость одного занятия. К примеру, пакет из 8 индивидуальных уроков обойдется около 11 тысяч, а пакет из 8 групповых уроков – всего около 4 тысяч.

Кстати, если вы сравниваете, что лучше - Скайсмарт или Фоксфорд, в школе Skysmart есть вариант рассрочки от 32 занятий. А если оформлять рассрочку не хочется, всегда можно обзавестись выгодной кредитной картой и оплатить учебу ребенка в Skysmart или Умскул с нее. А затем пополнять баланс карты в удобное время.

Пробные уроки как возможность оценить уровень платформы

  • В школе Фоксфорд первое занятие в любом направлении бесплатное. Также можно получить бесплатную консультацию по всем возникшим вопросам, во время которой вам подберут подходящую программу
  • В Умскул можно оформить бесплатный базовый курс по желаемому предмету (2 вебинара и 2 домашних задания с обратной связью)
  • В Скайсмарт доступен первый бесплатный урок по любому направлению

Как видно, все обучающие платформы для дистанционного обучения готовы дать своим будущим ученикам и их родителям возможность лично оценить все достоинства онлайн-занятий и уровень преподавательского состава.

Краткий обзор: главные отличия онлайн-школ

Не теряя времени, знакомьтесь с этой обзорной таблицей, если вам нужно быстро определиться, что лучше - Фоксфорд или Умскул, либо Скайсмарт. Мы собрали здесь только самую важную информацию.

лучшие обучающие сайты для школьников

 

Выбираем обучение в Skysmart

 

Выбираем обучение в Фоксфорд

 

Выбираем обучение в Умскул

Как сэкономить на онлайн-занятиях

Вне зависимости от того, нужно ли вашим детям онлайн-обучение для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, либо вы хотите помочь малышу подготовиться к школе – подумайте и о возможности выгодно сэкономить. При помощи промокодов от проверенного сервиса BeriBuy вас будут ждать не только хорошие скидки на курсы и репетиторов, но и подарочные уроки и другие приятные бонусы. В каталоге сайта BeriBuy находятся только актуальные промокоды для всех популярных школ – Фоксфорд, Скайсмарт или Умскул. Забирайте самые интересные купоны и обеспечивайте своим детям продуктивные и интерактивные занятия по «вкусным» ценам!

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