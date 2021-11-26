Самая выгодная кредитная карта - какую лучше взять в качестве подстраховки

Крупные покупки, непредвиденные затраты и нехватка денег из-за больничного на работе – такие ситуации иногда сильно выбивают из колеи. На эти случаи вас может выручить самая выгодная кредитная карта с льготным периодом - какую лучше взять и в каком банке, вы узнаете в нашей статье прямо сейчас.

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Условия оформления и доставки

Если вам требуется самая выгодная кредитная карта, чаще всего пользователи предпочитают три варианта – «100 дней без %» от Alfa-Bank, «Удобную карту» от Газпромбанка и «110 дней без %» от Raiffeisen. Детальное сравнение стоит начать с того, как можно заказать и получить каждую из кредиток.

Оформить кредитку от Райффайзенбанка можно на сайте. Короткая онлайн-заявка включает ваши контактные данные, желаемый кредитный лимит, телефон и электронную почту. Решение будет примерно через пару минут. Доставка кредитки курьером осуществляется бесплатно (занимает до 3 дней), либо возможно получение в любом отделении в тот же день. Шансы на отказ будут в случае наличие текущих просрочек по другим кредитам (как и в любом другом банке).

В Alfa-Bank также потребуется отправить данные через онлайн-заявку, одобрение занимает пару минут. При положительном варианте срок изготовления карты составит 1-5 дней, после чего можно идти за ней в удобное отделение. Либо возможна доставки кредитки курьером любому клиенту.

В Газпромбанке понадобится заполнить онлайн-заявку и подождать несколько минут до получения СМС об одобрении. Доставка карты в удобное место осуществляется бесплатно и занимает 1-3 рабочих дня.

Заметим, что кредитные карты на выгодных условиях с решением сразу предлагают все три банка, ответ поступает всего за несколько минут. Что касается доставки карты, то практика клиентов показывает – быстрее всего обычно доставляют кредитки от Raiffeisen.

Требования к заемщику и необходимые документы

Как и при оформлении любого банковского продукта, для получения кредитки тоже есть свои требования, предъявляемые каждым банком к будущему клиенту. Давайте сравним, что в этом вопросе предлагает каждый из трех лидеров рынка.

Если вы захотите получить карточку в Alfa-Bank, нужно соответствовать следующим условиям:

Гражданство России и наличие постоянной прописки

Совершеннолетний возраст

Проживание в регионе получения пластика

Минимальный срок на последнем рабочем месте - от 6 месяцев

Ежемесячный доход после вычета налогов - 10 тысяч

Наличие телефона

Если же вам интересная «Удобная карта» от Gazprombank, понадобятся:

Гражданство и прописка на территории России

Возраст от 20-ти до 62-х лет

Суммарный рабочий стаж не меньше года

Стаж на текущем месте:

- не меньше трех месяцев,

- для пенсионеров без работы ограничения по стажу отсутствуют.

А для пластика «110 дней без %» от Райффайзенбанка заемщик должен отвечать следующим требованиям:

Возраст от 21 до 67-ми лет

Стаж на последнем рабочем месте от трех месяцев

Не ИП и не собственник бизнеса

Официальный доход от 15 тысяч (Москва и СПб - 25 тыс. руб.)

Наличие постоянной прописки в России

Итак, в плане условий к будущему клиенту все банки практически равноценны. При этом в Райффайзенбанке шире всего возрастная планка (до 67 лет), а также ниже всего требования по рабочему стажу.

Теперь сравним, какие документы нужны для получения пластика. В Альфа-Банке вам нужны паспорт и второй документ (любой): водительское удостоверение, загранпаспорт, свидетельство ИНН, страховой полис ОМС, СНИЛС. В Газпромбанке и Райффайзенбанке для получения достаточно паспорта. Здесь очевидно, какие банки в выигрыше перед конкурентами.

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Отличительные особенности каждой из кредиток

Самая выгодная кредитная карта с льготным периодом у каждого банка отличается своими особенностями и преимуществами. Кратко сравним, чем нас готов порадовать каждый банк.

К отличительным особенностям кредитки «110 дней без %» от Raiffeisen относятся:

Беспроцентный возобновляемый период 110 дней

Ставка вне беспроцентного срока – от 9.8%

Бесплатное обслуживание пластика (при оформлении с 16.08 по 31.12)

Оформление без справок о доходе

Лимит от 15-ти до 600 тыс. руб.

Кредитка «Сто дней без %» от Alfa-Bank порадует следующими выгодами:

стодневный льготный срок

Нулевое обслуживание в первый год, со второго – от 590 р

Лимит до 500 тысяч

Минимальная ставка от 11,99% годовых

И наконец, обладатели «Удобной карты» от Газпромбанка могут оценить следующие достоинства:

Два варианта беспроцентного срока: 180 суток — при расходах свыше 60 тысяч и 90 суток — при расходах до 60 тысяч (учитываются расходы за 60 дней)

Процентная ставка - 11,9%

Лимит карточки от 9999 до 600 тысяч

Нулевое обслуживание при операциях от 5 тысяч ежемесячно либо при полном лимите, если вы не пользуетесь пластиком, в других случаях — 199 рублей ежемесячно

Как видно, преимущества кредитки от Райффайзенбанка крупнее всего – это самый долгий льготный период, самая доступная ставка, с которой можно оформить кредитку, и нулевая стоимость обслуживания без условий. Поэтому если вы интересовались, какая карта рассрочки самая выгодная – куда интереснее вместо нее будет оформить кредитную карту, чтобы совершать любые покупки и платежи.

Все об обслуживании карт

Сравнивая, какую лучше взять кредитную карту, непременно нужно учитывать все нюансы обслуживания.

В Райффайзенбанке до конца 2021 года действует акция “Обслуживание по кредитной карте на особых условиях” - все новые клиенты получат льготное обслуживание на весь срок действия кредитки. Льготный период составляет 110 дней и включает все платежи и снятие налички, а также переводы (при условии закрытия долга в эти 110 дней). Есть важная особенность – первые 60 дней льготный срок действует на любую сумму операций, а с третьего месяца – на операции до 50 тысяч. Процентная ставка за обналичивание и переводы, если лимит пластика не закрыт в нужный срок, составит 49% годовых. Также для кредитки можно подключить СМС-уведомления стоимостью 60 рублей в месяц, благодаря которым вы всегда будете в курсе всех операций. Он них также можно отказаться в любое время – но с уведомлениями вы обезопасите себя от несанкционированного доступа к кредитке.

Кредитка от Alfa-Bank «100 дней без %» отличается по цене обслуживания в зависимости от тарифа (Standart/Classic – 590 рублей, Gold – 2990 рублей и Platinum – 5490 рублей). Она списывается сразу при активации пластика, поэтому льготное обслуживание не предусмотрено. Беспроцентный период кредитки составляет сто суток. СМС-уведомления о совершаемых операциях обойдутся клиенту в 99 рублей ежемесячно.

У кредитки «Удобная карта» от Газпромбанка есть два варианта льготного срока, которые зависят от расходов за предыдущие 2 месяца: 180 суток – при тратах более 60 тысяч, и 90 суток – меньше 60 тысяч. Обслуживание карты будет нулевым при расходах от 5 тысяч рублей ежемесячно либо при отсутствии долгов, в ином случае — 199 рублей ежемесячно. Ставка за обналичивание денег и переводы, если лимит карты не возвращен за сто суток, составит 29,9% годовых. Уведомления об операциях подключаются без оплаты.

Итак, сопоставляя предложения для физических лиц, можно заметить: только в Райффайзенбанке есть льготное обслуживание без каких-либо дополнительных условий. Зато в Газпромбанке вас ждет самый большой беспроцентный период, если ежемесячно вы планируете тратить от 60 тысяч рублей.

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Особенности снятия наличных средств

Иногда возникают ситуации, когда срочно нужны именно наличные деньги. В этом случае, вам пригодится информация, существует ли самая выгодная кредитная карта с льготным периодом на снятие наличных и с бесплатным обслуживанием:

В Raiffeisen допускается бесплатно снимать любую сумму в первые 60 дней пользования пластиком, а далее – до 50 тысяч. При превышении списывается комиссия 3% от суммы + 300 рублей. Если вы снимаете наличку в чужих банкоматах, комиссия будет 3,9% от суммы + 390 рублей.

В Alfa-Bank снимать наличку с кредитки можно бесплатно в первый год. Со 2-го года допускается бесплатно снимать 50 тысяч в календарный месяц, при превышении лимита – комиссия от 3,9 до 5,9% исходя из тарифа кредитки). Всего за месяц можно снимать 300 тысяч.

По кредитке от Газпромбанка доступно бесплатное обналичивание, до ста тысяч рублей ежемесячно во всех банкоматах. При превышении списываются комиссионные 3,9% + 390 рублей. SMS-уведомления об операциях = 0 рублей.

Подытожим: когда не хочется отдавать деньги за владение карточкой и переплачивать за выдачу налички, стоит выбрать Райффайзен. При условии, что вам будет хватать суммы до 50 тысяч наличными.

Пополнение и закрытие задолженности

К важному условию пользования кредиткой является внесение минимального платежа каждый месяц, до момента полного закрытия всего долга. Все три рассматриваемых кредитки предусматривают разные способы пополнения счета – через мобильное приложение, банкоматы, кассы. Но есть разница в комиссии и условиях пополнения:

Пополнять карточку «110 дней без %» от Raiffeisen можно бесплатно через банкоматы банка и партнеров, а также через Райффайзен Онлайн. Если вносить деньги через кассу, то бесплатно это можно сделать с суммой от 30 тысяч. При внесении меньшей суммы берется комиссия 1%, но не менее 100 рублей. Что касается минимального обязательного платежа при наличии долга по кредитке, он составляет до 4%

В Альфа-Банке минимальный обязательный платеж составляет 3-10% от суммы задолженности, но не меньше 300 рублей. При невнесении обязательного платежа клиента ждет неустойка в размере 20% годовых.

По «Удобной карте» Газпромбанка минимальный платеж составляет 3% от остатка задолженности, но не меньше 500 рублей. Неустойка за невнесение обязательного платежа – 0,1% от суммы ежедневно.

Наличие бонусов и кэшбэка по кредиткам

Выбирать, где лучше оформить кредитную карту, стоит и по возможности заполучить дополнительную выгоду от ее использования:

Кредитка от Альфа-Банка позволяет получать кэшбэк до 33% за траты у партнеров – маркетплейсов, такси и онлайн-кинотеатров. Кэшбэк начисляется с любой суммы, даже если потрачено 100 рублей.

В Райффайзенбанке держатели кредитки с системой Master Card получают скидки до 35% за различные покупки и оплату онлайн-сервисов, а также скидки и кэшбэк за оплату картой своих путешествий.

В Газпромбанке наличие бонусов или кэшбэка не предусмотрено.

Какую кредитку лучше взять – обзорное сравнение для вас

Если вы хотите быстро проанализировать, какую выбрать карточку для непредвиденных расходов, воспользуйтесь нашей обзорной таблицей. С ее помощью можно за минуту оценить все ключевые плюсы и минусы каждой из трех кредиток.

Если подвести итоги, кредитка «110 дней без %» от Райффайзенбанка оказывается самой привлекательной. Она бесплатна в обслуживании, имеет самый большой льготный период (если пользоваться картой без дополнительных условий о размере трат). Этот продукт подойдет, если вы не планируете часто снимать наличные средства в размере свыше 50 тысяч. Если для вас важно, какая кредитка самая выгодная в России, отзывы клиентов о карте «110 дней без %» показывают – вас будет ждать быстрая доставка пластика, регулярные акции с кэшбэком за покупки у партнеров, простые условия обслуживания и помощь специалистов банка при затруднениях.

Выбираем Альфа-Банк

Выбираем Газпромбанк

Выбираем Райффайзенбанк

Итак, теперь вы знаете, как получить кредитные карты с беспроцентным снятием наличных и льготным периодом. Осталось сделать выбор в пользу подходящего вам банка, заказать кредитку – и получить надежного помощника на случай крупных расходов, выбивающихся из привычного вам бюджета!