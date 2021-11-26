Самая выгодная кредитная карта - какую лучше взять в качестве подстраховки
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Условия оформления и доставки
Если вам требуется самая выгодная кредитная карта, чаще всего пользователи предпочитают три варианта – «100 дней без %» от Alfa-Bank, «Удобную карту» от Газпромбанка и «110 дней без %» от Raiffeisen. Детальное сравнение стоит начать с того, как можно заказать и получить каждую из кредиток.
Оформить кредитку от Райффайзенбанка можно на сайте. Короткая онлайн-заявка включает ваши контактные данные, желаемый кредитный лимит, телефон и электронную почту. Решение будет примерно через пару минут. Доставка кредитки курьером осуществляется бесплатно (занимает до 3 дней), либо возможно получение в любом отделении в тот же день. Шансы на отказ будут в случае наличие текущих просрочек по другим кредитам (как и в любом другом банке).
В Alfa-Bank также потребуется отправить данные через онлайн-заявку, одобрение занимает пару минут. При положительном варианте срок изготовления карты составит 1-5 дней, после чего можно идти за ней в удобное отделение. Либо возможна доставки кредитки курьером любому клиенту.
В Газпромбанке понадобится заполнить онлайн-заявку и подождать несколько минут до получения СМС об одобрении. Доставка карты в удобное место осуществляется бесплатно и занимает 1-3 рабочих дня.
Заметим, что кредитные карты на выгодных условиях с решением сразу предлагают все три банка, ответ поступает всего за несколько минут. Что касается доставки карты, то практика клиентов показывает – быстрее всего обычно доставляют кредитки от Raiffeisen.
Требования к заемщику и необходимые документы
Как и при оформлении любого банковского продукта, для получения кредитки тоже есть свои требования, предъявляемые каждым банком к будущему клиенту. Давайте сравним, что в этом вопросе предлагает каждый из трех лидеров рынка.
Если вы захотите получить карточку в Alfa-Bank, нужно соответствовать следующим условиям:
- Гражданство России и наличие постоянной прописки
- Совершеннолетний возраст
- Проживание в регионе получения пластика
- Минимальный срок на последнем рабочем месте - от 6 месяцев
- Ежемесячный доход после вычета налогов - 10 тысяч
- Наличие телефона
Если же вам интересная «Удобная карта» от Gazprombank, понадобятся:
- Гражданство и прописка на территории России
- Возраст от 20-ти до 62-х лет
- Суммарный рабочий стаж не меньше года
- Стаж на текущем месте:
- не меньше трех месяцев,
- для пенсионеров без работы ограничения по стажу отсутствуют.
А для пластика «110 дней без %» от Райффайзенбанка заемщик должен отвечать следующим требованиям:
- Возраст от 21 до 67-ми лет
- Стаж на последнем рабочем месте от трех месяцев
- Не ИП и не собственник бизнеса
- Официальный доход от 15 тысяч (Москва и СПб - 25 тыс. руб.)
- Наличие постоянной прописки в России
Итак, в плане условий к будущему клиенту все банки практически равноценны. При этом в Райффайзенбанке шире всего возрастная планка (до 67 лет), а также ниже всего требования по рабочему стажу.
Теперь сравним, какие документы нужны для получения пластика. В Альфа-Банке вам нужны паспорт и второй документ (любой): водительское удостоверение, загранпаспорт, свидетельство ИНН, страховой полис ОМС, СНИЛС. В Газпромбанке и Райффайзенбанке для получения достаточно паспорта. Здесь очевидно, какие банки в выигрыше перед конкурентами.
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Отличительные особенности каждой из кредиток
Самая выгодная кредитная карта с льготным периодом у каждого банка отличается своими особенностями и преимуществами. Кратко сравним, чем нас готов порадовать каждый банк.
К отличительным особенностям кредитки «110 дней без %» от Raiffeisen относятся:
- Беспроцентный возобновляемый период 110 дней
- Ставка вне беспроцентного срока – от 9.8%
- Бесплатное обслуживание пластика (при оформлении с 16.08 по 31.12)
- Оформление без справок о доходе
- Лимит от 15-ти до 600 тыс. руб.
Кредитка «Сто дней без %» от Alfa-Bank порадует следующими выгодами:
- стодневный льготный срок
- Нулевое обслуживание в первый год, со второго – от 590 р
- Лимит до 500 тысяч
- Минимальная ставка от 11,99% годовых
И наконец, обладатели «Удобной карты» от Газпромбанка могут оценить следующие достоинства:
- Два варианта беспроцентного срока: 180 суток — при расходах свыше 60 тысяч и 90 суток — при расходах до 60 тысяч (учитываются расходы за 60 дней)
- Процентная ставка - 11,9%
- Лимит карточки от 9999 до 600 тысяч
- Нулевое обслуживание при операциях от 5 тысяч ежемесячно либо при полном лимите, если вы не пользуетесь пластиком, в других случаях — 199 рублей ежемесячно
Как видно, преимущества кредитки от Райффайзенбанка крупнее всего – это самый долгий льготный период, самая доступная ставка, с которой можно оформить кредитку, и нулевая стоимость обслуживания без условий. Поэтому если вы интересовались, какая карта рассрочки самая выгодная – куда интереснее вместо нее будет оформить кредитную карту, чтобы совершать любые покупки и платежи.
Все об обслуживании карт
Сравнивая, какую лучше взять кредитную карту, непременно нужно учитывать все нюансы обслуживания.
В Райффайзенбанке до конца 2021 года действует акция “Обслуживание по кредитной карте на особых условиях” - все новые клиенты получат льготное обслуживание на весь срок действия кредитки. Льготный период составляет 110 дней и включает все платежи и снятие налички, а также переводы (при условии закрытия долга в эти 110 дней). Есть важная особенность – первые 60 дней льготный срок действует на любую сумму операций, а с третьего месяца – на операции до 50 тысяч. Процентная ставка за обналичивание и переводы, если лимит пластика не закрыт в нужный срок, составит 49% годовых. Также для кредитки можно подключить СМС-уведомления стоимостью 60 рублей в месяц, благодаря которым вы всегда будете в курсе всех операций. Он них также можно отказаться в любое время – но с уведомлениями вы обезопасите себя от несанкционированного доступа к кредитке.
Кредитка от Alfa-Bank «100 дней без %» отличается по цене обслуживания в зависимости от тарифа (Standart/Classic – 590 рублей, Gold – 2990 рублей и Platinum – 5490 рублей). Она списывается сразу при активации пластика, поэтому льготное обслуживание не предусмотрено. Беспроцентный период кредитки составляет сто суток. СМС-уведомления о совершаемых операциях обойдутся клиенту в 99 рублей ежемесячно.
У кредитки «Удобная карта» от Газпромбанка есть два варианта льготного срока, которые зависят от расходов за предыдущие 2 месяца: 180 суток – при тратах более 60 тысяч, и 90 суток – меньше 60 тысяч. Обслуживание карты будет нулевым при расходах от 5 тысяч рублей ежемесячно либо при отсутствии долгов, в ином случае — 199 рублей ежемесячно. Ставка за обналичивание денег и переводы, если лимит карты не возвращен за сто суток, составит 29,9% годовых. Уведомления об операциях подключаются без оплаты.
Итак, сопоставляя предложения для физических лиц, можно заметить: только в Райффайзенбанке есть льготное обслуживание без каких-либо дополнительных условий. Зато в Газпромбанке вас ждет самый большой беспроцентный период, если ежемесячно вы планируете тратить от 60 тысяч рублей.
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Особенности снятия наличных средств
Иногда возникают ситуации, когда срочно нужны именно наличные деньги. В этом случае, вам пригодится информация, существует ли самая выгодная кредитная карта с льготным периодом на снятие наличных и с бесплатным обслуживанием:
- В Raiffeisen допускается бесплатно снимать любую сумму в первые 60 дней пользования пластиком, а далее – до 50 тысяч. При превышении списывается комиссия 3% от суммы + 300 рублей. Если вы снимаете наличку в чужих банкоматах, комиссия будет 3,9% от суммы + 390 рублей.
- В Alfa-Bank снимать наличку с кредитки можно бесплатно в первый год. Со 2-го года допускается бесплатно снимать 50 тысяч в календарный месяц, при превышении лимита – комиссия от 3,9 до 5,9% исходя из тарифа кредитки). Всего за месяц можно снимать 300 тысяч.
- По кредитке от Газпромбанка доступно бесплатное обналичивание, до ста тысяч рублей ежемесячно во всех банкоматах. При превышении списываются комиссионные 3,9% + 390 рублей. SMS-уведомления об операциях = 0 рублей.
Подытожим: когда не хочется отдавать деньги за владение карточкой и переплачивать за выдачу налички, стоит выбрать Райффайзен. При условии, что вам будет хватать суммы до 50 тысяч наличными.
Пополнение и закрытие задолженности
К важному условию пользования кредиткой является внесение минимального платежа каждый месяц, до момента полного закрытия всего долга. Все три рассматриваемых кредитки предусматривают разные способы пополнения счета – через мобильное приложение, банкоматы, кассы. Но есть разница в комиссии и условиях пополнения:
- Пополнять карточку «110 дней без %» от Raiffeisen можно бесплатно через банкоматы банка и партнеров, а также через Райффайзен Онлайн. Если вносить деньги через кассу, то бесплатно это можно сделать с суммой от 30 тысяч. При внесении меньшей суммы берется комиссия 1%, но не менее 100 рублей. Что касается минимального обязательного платежа при наличии долга по кредитке, он составляет до 4%
- В Альфа-Банке минимальный обязательный платеж составляет 3-10% от суммы задолженности, но не меньше 300 рублей. При невнесении обязательного платежа клиента ждет неустойка в размере 20% годовых.
- По «Удобной карте» Газпромбанка минимальный платеж составляет 3% от остатка задолженности, но не меньше 500 рублей. Неустойка за невнесение обязательного платежа – 0,1% от суммы ежедневно.
Наличие бонусов и кэшбэка по кредиткам
Выбирать, где лучше оформить кредитную карту, стоит и по возможности заполучить дополнительную выгоду от ее использования:
- Кредитка от Альфа-Банка позволяет получать кэшбэк до 33% за траты у партнеров – маркетплейсов, такси и онлайн-кинотеатров. Кэшбэк начисляется с любой суммы, даже если потрачено 100 рублей.
- В Райффайзенбанке держатели кредитки с системой Master Card получают скидки до 35% за различные покупки и оплату онлайн-сервисов, а также скидки и кэшбэк за оплату картой своих путешествий.
- В Газпромбанке наличие бонусов или кэшбэка не предусмотрено.
Какую кредитку лучше взять – обзорное сравнение для вас
Если вы хотите быстро проанализировать, какую выбрать карточку для непредвиденных расходов, воспользуйтесь нашей обзорной таблицей. С ее помощью можно за минуту оценить все ключевые плюсы и минусы каждой из трех кредиток.
Если подвести итоги, кредитка «110 дней без %» от Райффайзенбанка оказывается самой привлекательной. Она бесплатна в обслуживании, имеет самый большой льготный период (если пользоваться картой без дополнительных условий о размере трат). Этот продукт подойдет, если вы не планируете часто снимать наличные средства в размере свыше 50 тысяч. Если для вас важно, какая кредитка самая выгодная в России, отзывы клиентов о карте «110 дней без %» показывают – вас будет ждать быстрая доставка пластика, регулярные акции с кэшбэком за покупки у партнеров, простые условия обслуживания и помощь специалистов банка при затруднениях.
Выбираем Альфа-Банк
Выбираем Газпромбанк
Выбираем Райффайзенбанк
Итак, теперь вы знаете, как получить кредитные карты с беспроцентным снятием наличных и льготным периодом. Осталось сделать выбор в пользу подходящего вам банка, заказать кредитку – и получить надежного помощника на случай крупных расходов, выбивающихся из привычного вам бюджета!