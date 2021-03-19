В 21 веке у людей часто появляются проблемы со здоровьем, и не редко это связано с некачественным сном. Сон также важен, как занятия спортом и правильное питание, поэтому так важно, на каком матрасе вы спите. Давайте выясним, какие матрасы лучше: Аскона или Орматек?

Сравнение матрасов Орматек или Аскона: что лучше?

Аскона и Орматек являются лидирующими фирмами в производстве матрасов, так как они используют только самые качественные и новейшие технологии. Также Аскона – интернет-магазин ортопедических матрасов, где можно подобрать удобный для вашего сна и позвоночника матрас.

Как выбрать ортопедический матрас для двуспальной кровати? К выбору ортопедического матраса нужно подойти серьезно, так как матрас должен подходить сразу двоим людям, которые будут спать на этой кровати. Стоит обратить внимание на то, что матрас должен быть достаточно жестким и упругим, он должен принимать форму вашего тела. Желательно выбирать матрас с независимым пружинным блоком, так как в нем пружины находятся в отдельных тканевых чехлах, а значит, и работаю независимо друг от друга. Таким образом, двое людей, которые спят на одной кровати, не будут мешать друг другу.

Матрас с независимым пружинным блоком Аскона

Матрасы с зависимым пружинным блоком отличаются тем, что в них пружины соединены между собой, а, следовательно, и работают вместе. Такие матрасы дешевле, чем матрасы с независимым пружинным блоком.

Также не стоит забывать про анатомический матрас Аскона и матрасы с натуральными наполнителями, например, кокосовые и латексные. Но и искусственные наполнители хороши, к ним относятся Ormafoam, Memorix и Холлкон. Матрасы с натуральным наполнителем в несколько раз дороже, чем искусственные, но они оба могут прослужить долгий срок.

Матрас Орматек с наполнителем Ormafoam

Какой матрас лучше выбрать пружинный или беспружинный?

Каждый человек привык спать на какой-то определенной поверхности: более жесткой или более мягкой. Поэтому к подбору нового матраса нужно подойти тщательно. Пружинные матрасы, а если точнее, то матрасы с независимым пружинным блоком считаются самые лучшие и удобные виды матрасов для кровати, поскольку пружины подстраиваются под форму вашего тела. К беспружинным матрасам относятся пенополиуретановые матрасы, они бывают двух видов: ортопедические и неортопедически, второй вид лучше не рассматривать на долгое время, так как можно навредить своему здоровью, а вот ортопедический пенополиуретановый матрас будет отличным вариантом на долгий срок.

Ортопедические пенополиуретановые матрасы Аскона

На вопрос: «Какие матрасы лучше: пружинные или пенополиуретановые?» точного ответа нет, так как каждый человек выбирает для себя то, что ему больше нравится. Важно иметь в виду то, на чем вы уже привыкли спать, хотели ли что-то изменить или улучшить.

Как подобрать матрас по жесткости?

Чтобы правильно подобрать матрас по жесткости никаких хитростей не нужно. Просто проанализируйте то место, где вы сейчас спите: удобно ли вам или может, хотелось бы более жесткую поверхность или, наоборот, более мягкую?

Стоит обратить внимание на тот факт, что для людей с более легким весом лучше подбирать менее жесткий матрас, то есть мягкий, а тем, у кого вес тяжелый – жесткий вариант.

Если вы уже сейчас задумались о покупке нового матраса, то не стоит забывать про выгоду.



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Как выбрать матрас для кровати взрослому?

Порой сложно определиться, какой матрас лучше выбрать для сна взрослым для двуспальной кровати, ведь если на этой кровати спит один человек, то тут все просто – нужно подобрать матрас по предпочтениям одного человека, а если вы спите вдвоем, то нужно учитывать предпочтения обоих людей. Желательно выбирать пружинные анатомические матрасы, которые полностью подстроятся под ваши тела, хотя беспружинные матрасы намного тише, ведь там вовсе нет пружин, а значит, вы не будете слышать то, как двигается человек рядом. Также не забывайте, что одному может нравится более мягкая поверхность, а другому – более жесткая.

Если вы весите намного больше человека, с которым спите, то стоит обратить внимание на матрас фирмы Аскона с технологией Hour Glass. Такой матрас состоит из пружин, которые имеют вид песочных часов, за счет чего сжатие пружин разное. Например, если на такой матрас ляжет человек с небольшим весом, то пружины сожмутся немного, а если ляжет более крупный человек, то сжатие будет сильным.

Анатомический матрас Аскона с блоком независимых пружин Песочные часы

Также обратите внимание на чехлы: бывают съемные и несъемные. Съемный чехол обычно немного дороже, но он удобнее тем, что на молнии, а значит, его можно снимать и стирать.

Еще одним важным фактором при выборе матраса является эластичность поверхности. Выделяют: высокую, среднюю и низкую. Матрас с высокой эластичностью будет полностью принимать форму вашего тела, со средней – чуть меньше, низкой – очень слабо. Если вы приобретаете матрас с высокой эластичностью, то даже самый жесткий матрас покажется вам мягким.

Помните, что при выборе матраса вначале нужно определиться с размером и жесткостью матраса, если трудно выбрать жесткость, то отдавайте предпочтение средней степени жесткости. Также нужно выбрать наполнитель – натуральный или искусственный. Первый более дорогой, чем второй, хотя прослужат долгий срок оба варианта. После этого необходимо выбрать пружинный или беспружинный матрас, также стоит не забывать, что беспружинный стоит дешевле, чем с пружинами.

Ортопедический матрас Аскона

В магазине Аскона можно подобрать удобный и качественный матрас для вашего сна, а если стоимость не кажется доступной, то стоит посмотреть скидки и акции на BeriBuy, тогда можно приобрести матрас со скидкой до 50%.

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