Какие онлайн-курсы закончить, чтобы хорошо зарабатывать женщине

Женщинам зачастую бывает сложнее построить хорошую карьеру – декрет, дети и другие моменты тормозят карьерное развитие. Но те, кто знают топ дистанционных профессий на ближайшие 10 лет, уже подбирают для себя самые востребованные курсы обучения для женщин. С возможностью работать удаленно женщины могут успевать намного больше.

Фото: freepik.com

Почему стоит выбирать IT-профессии для удаленной работы

Без сомнения, самые востребованные профессии для девушек – те, по которым можно работать дистанционно. Все большее количество компаний запускает сайты и мобильные приложения, которые можно обслуживать из любой точки. Кроме того, для предприятия удаленные сотрудники позволяют неплохо экономить на аренде рабочих мест. IT-профессии сегодня не только востребованы, но и хорошо оплачиваются, поскольку удаленных сотрудников чаще всего нанимают крупные интернет-магазины, компании с большой структурой, федеральные и региональные сети.

Для женщины удаленная работа имеет массу плюсов. Не придется тратить время на ежедневные поездки до офиса и обратно – это время можно посвятить себе, домашним делам или детям. Не понадобится брать частые больничные и отгулы, если заболел ребенок или нужно дождаться сантехника. В некоторых IT-профессиях есть возможность создавать свой персональный график рабочего времени.

Наиболее популярные сферы для перспективной карьеры

Если вы стоите перед выбором, какие сферы рассмотреть для обучения, чтобы в последующем успешно трудоустроиться с возможностью работать дистанционно, в топ наиболее популярных сфер (по количеству открытых вакансий и уровню заработной платы) входят следующие:

Дизайн

Маркетинг

Управление

Программирование

Профессии в сфере дизайна – одни из самых востребованных. Это может быть дизайнер интерьеров, графический или веб-дизайнер. Популярность объясняется тем, что каждая компания стремится активно продвигать свой продукт, поэтому он должен быть визуально отличительным, цепляющим, запоминающимся. Не менее важную роль играет то, как выглядит сайт или офис компании – именно эти моменты и преображают дизайнеры. Из ключевых плюсов этой сферы – большой выбор направлений с возможностью реализовать свою фантазию, высокий спрос на рынке и хорошая оплата труда. Среди возможных минусов – понадобится иметь не только творческие, но и технические навыки, а также есть риск профессионального выгорания – так называемый «творческий кризис».

Область маркетинга тоже не менее востребована, ведь специалисты этой сферы занимаются продвижением товаров и услуг, а также бренда компаний. Маркетинговые инструменты – это самый короткий путь между продуктом и потребителем. Здесь можно работать копирайтером, SMM или SEO-маркетологом, таргетологом – выбор профессий исчерпывающий. Среди преимуществ работы в сфере маркетинга – достойный уровень зарплаты, большой простор для реализации творческого потенциала и возможность впоследствии легко продвигать собственные бренды или товары. Из минусов – необходимость постоянно отслеживать тренды рынка и подстраиваться под них, высокий уровень многозадачности, частые ситуации, требующие стрессоустойчивости.

Сфера управления подразумевает такие профессии, как бизнес-аналитик, финансовый менеджер или управление продажами. Поскольку на современном рынке выживают только те фирмы, которые быстрее других отслеживают динамику развития, спрос клиентов и новые технологии, именно управленческие должности остаются по-прежнему актуальными и хорошо оплачиваемыми. Среди достоинств этой сферы – хорошие шансы на карьерный рост, постоянное взаимодействие с новинками рынка, также управленцы отлично развивают собственные навыки и вполне могут открыть свое дело. Возможные недостатки – довольно высокий уровень ответственности перед предприятием и частые стрессовые ситуации.

Сфера программирования так же активно набирает обороты, и не только среди мужчин. Женщины отлично реализуют себя в этой области, они могут работать Python-разработчиком, веб-разработчиком, инженером по тестированию… Более детально узнать о топовых профессиях из сферы программирования можно в нашей обзорной статье. Достоинства этой области очевидны – широкий выбор компаний для трудоустройства, большой спрос на рынке за счет постоянного развития ПО и оборудования. Из минусов – это преимущественно сидячая работа с постоянным контактом с компьютером, часто негативно влияющая на остроту зрения.

Важный момент: эти сферы востребованы не только в наше время. Можно гарантированно сказать, что это - самые перспективные профессии на ближайшие 10 лет и более. Рынок уходит в сторону удаленной работы, активной рекламы и продвижения среди клиентов. Поэтому те специалисты, которые могут помочь фирме обойти конкурентов и стать узнаваемой, никогда не потеряют спрос. Отметим и то, что в любой из этих сфер есть все возможности для удаленного трудоустройства.

Топ профессий из сферы дизайна

Женщинам, которые находятся в поисках себя и думают о стабильном будущем, стоит ориентироваться на следующие из направлений дизайна:

UX/UI-дизайнер – создает интерфейс сайтов и приложений, продумывает все шаги пользователя на сайте, помогает учесть интересы бизнеса и целевой аудитории при разработке новых версий приложений

Графический дизайнер – занимается созданием фирменного, узнаваемого стиля для компаний, а также визуального контента (презентаций, макетов, брендбуков)

Дизайнер интерьеров – создает проекты жилых и коммерческих помещений, подбирает оптимальную планировку, освещение, расстановку мебели и цветовые решения пространства

Веб-дизайнер – занимается созданием и улучшением визуальной составляющей сайтов. Работает с композицией, фото- и видеоконтентом, версткой дизайна

Fashion-дизайнер – создает коллекции и капсулы одежды, разрабатывает уникальные эскизы, внедряет креативные идеи для продвижения брендов одежды

Чтобы детальнее узнать, кто такие ландшафтный дизайнер и дизайнер интерьера, а также где найти хорошие курсы дизайнера – переходите к чтению нашей обзорной статьи.

Востребованные профессии из области маркетинга

Для тех, кому больше интересны интересные профессии с хорошей зарплатой для девушек из сферы маркетинга, можно попробовать свои силы в следующих направлениях:

Копирайтер – специалист по написанию текстов, сторителов, продающих описаний для товаров и услуг

Таргетолог, специалист по контекстной рекламе – занимаются настройкой рекламы в соцсетях, оптимизацией рекламных кампаний, проработкой стратегий продвижения товаров и услуг

Интернет-маркетолог и маркетолог-аналитик – занимаются продвижением бренда в интернете, повышением его узнаваемости. Прорабатывают маркетинговую стратегию, используя ключевые инструменты продвижения

SMM-специалист –запускает в социальных сетях рекламу с учетом интересов своих клиентов, работает с продвигающим фото- и видеоконтентом, вовлекающими рекламными текстами

SEO-специалист – работает на привлечение потока клиентов на сайт из поисковых систем, оптимизирует сайты, выводит их в топ выдачи

Многие девушки часто путают профессии таргетолог и сммщик - в чем разница, разобраться несложно. SMM-специалисты чаще всего работают с ведением аккаунта заказчика в соцсетях и конкретно его продвижением, а таргетолог больше нацелен именно на настройку рекламы под нужную аудиторию. Переходите к чтению нашей обзорной статьи, если вам интересно детальнее узнать, где получить качественное образование, чтобы стать профессиональным маркетологом.

Топ профессий из сферы бизнеса и управления

Отлично для женщин, мечтающих реализовать себя в сфере управленческих возможностей, подойдут данные профессии:

Бизнес-аналитик – помогает с запуском бизнеса и разработкой стратегии его развития. Анализирует слабые места и предлагает все решения для оптимизации бизнеса

Финансовый менеджер – анализирует состояние бизнеса и оценивает инвестиционные проекты. Разрабатывает идеи по увеличению прибыли и планы по достижению долгосрочных целей компании

Управление продажами – анализирует все каналы сбыта, разрабатывает стратегию продаж, внедряет новые инструменты для повышения количества продаж и увеличения потока клиентов

Лучшие профессии из области программирования

Если вы планируете успешно реализовать себя в программировании, присмотритесь к следующим профессиям, которые сейчас наиболее популярны:

Python и Java -разработчики – работают с двумя популярными языками программирования. Создают приложения, интернет-магазины, программы для станков ЧПУ, банкоматов и прочего оборудования

Веб-разработчик – специалист по созданию приложений и сайтов. Работает с интерфейсом сайта, программными кодами, версткой

Инженер по тестированию – оценивает качество продукта перед его выпуском в продажу. Анализирует работоспособность, выявляет все ошибки и разрабатывает предложения по усовершенствованию продукта или программы

Frontend-разработчик – отвечает за визуальную составляющую сайтов и мобильных приложений. Работает с визуальным контентом, кнопками, внутренними ссылками. Переносит дизайн-макет в код, чтобы по итогу сайт был понятным и удобным для пользователей

Fullstack-разработчик – способен в одиночку запрограммировать приложение. Работает со всем перечнем технологий, и бэкэнд, и фронтенд-составляющей сайтов и приложений

Детальнее о том, чем отличаются эти специалисты и где получить профессии веб-разработчик или python-разработчик, читайте прямо сейчас.

Сколько можно получать – средний уровень зарплаты

Будущий доход – один из важных моментов, на который нужно опираться, подбирая самые популярные курсы обучения для женщин с последующим трудоустройством. Давайте сравним примерный уровень зарплат в каждой от сфер.

Устроившись в сферу дизайна, девушка сможет получать:

UX/UI-дизайнер – начальная зарплата от 40 тысяч. С хорошим опытом можно получать 80-120 тысяч в месяц

Графический дизайнер – также от 40 тысяч на начальном уровне. Средний доход – 65-110 тысяч

Дизайнер интерьеров – средняя зарплата 50-70 тысяч рублей. Зарекомендовав себя, можно выйти на доход до 150 тысяч

Веб-дизайнер – начальная ставка от 39 тысяч, в дальнейшем можно получать от 100 тысяч рублей

Fashion-дизайнер – стартовав от 50 тысяч, можно выйти на зарплату до 80-100 тысяч рублей ежемесячно

В области маркетинга женщин ждут следующие зарплаты:

Копирайтер – стартовав от 20 тысяч, можно развиться до средней зарплаты 50-70 тысяч рублей

Таргетолог, специалист по контекстной рекламе – начав от 50 тысяч рублей, можно добиться дохода до 100 тысяч

Интернет-маркетолог и маркетолог-аналитик – разбег зарплат составляет от 50 до 150 тысяч рублей, в зависимости от опыта и стажа

SMM-специалист – получает в среднем 60 тысяч рублей. Разбег может составлять от 25 до 100 тысяч

SEO-специалист – новички смогут получать от 35 тысяч, набравшись опыта, можно выйти на доход от 80 тысяч

Сфера управления и бизнеса сможет порадовать следующими зарплатами:

Бизнес-аналитик – стартовав с 50 тысяч, можно развить свои навыки и дойти до 150 тысяч

Финансовый менеджер – начав со средней зарплаты в 45 тысяч, можно увеличить ее вдвое и получать от 90 тысяч рублей

Управление продажами – с хорошими качествами можно получать от 120 тысяч рублей, на начальном этапе – от 50 тысяч

И наконец, если женщину больше интересует сфера программирования, можно ориентироваться на эти цифры:

Python и Java -разработчики – получают в среднем от 80 тысяч рублей

Веб-разработчик – зарабатывает от 70 тысяч рублей в месяц

Инженер по тестированию – начав от 65 тысяч, можно получать далее от 100 тысяч рублей

Frontend-разработчик – получает от 70 тысяч на начальном этапе и от 100 – с опытом

Fullstack-разработчик – средняя зарплата составляет 120 тысяч рублей

Где женщинам можно пройти эффективные курсы

Планируя сменить вид деятельности, любая женщина хочет убедиться в том, что обучение будет продуктивным и действительно поможет выйти на хороший доход. Если для вас действительно важно, какие курсы закончить, чтобы хорошо зарабатывать женщине – сделайте выбор в пользу одной из трех крупных образовательных платформ, Skillbox, Нетология или Geekbrains.

Площадка Скиллбокс с 2016 года обучает всех желающих, сегодня она является неоднократным лидером среди онлайн-обучения по количеству наград.

Здесь вас будет ждать:

19 профессий из сферы дизайна ,

, 30 профессий программирования ,

, 30 маркетинг-профессий ,

, 24 профессии из бизнеса и управления.

Главное достоинство школы – возможность заниматься в любое удобное время в формате готовых видеолекций, без привязки к графику. Вы наверняка оцените огромное количество бесплатных вебинаров и лекций, которые помогут закрепить получаемые в ходе обучения навыки.

Платформа Geekbrains работает с 2010 года и изначально специализировалась на направлении программирования.

Сегодня здесь представлено:

18 профессий программирования ,

, 10 профессий маркетинга ,

, 9 профессий из сферы управления,

22 дизайн-профессии.

Школа отличается тем, что здесь вас будет ждать около 70% живых вебинаров и 30% готовых записей. Благодаря бесплатным вебинарам от площадки можно улучшить усвоение материала.

Компания Нетология с 2014 года занимается современным онлайн-обучением всех желающих.

Здесь представлено:

10 маркетинг-профессий ,

, 21 профессия из области программирования ,

, 20 программ из области дизайна ,

, 11 – из сферы бизнеса и управления.

Нетология также предлагает оптимальное сочетание живых лекций с готовыми видеозаписями. А для тех, кто только планирует стать финансовым менеджером, или разбирается, чем отличается веб дизайнер от графического дизайнера, и от UX/UI дизайнера, полезен будет раздел «Учиться бесплатно» с обзорными вебинарами.

Главное достоинство, объединяющее все три платформы – здесь можно обучиться дистанционно в свободное время, после работы или декретном отпуске. Женщине не придется ездить до учебы и обратно, подстраиваться под жесткое расписание. Даже те занятия, которые в Гикбрейнс и Нетологии проводятся в живом формате, обычно идут в вечернее время всего пару раз в неделю. А если нет возможности их посетить, в личном кабинете всегда будет доступна запись урока. Поэтому получение новых знаний легко можно будет совместить с вашими текущими делами или семейными вопросами.

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Устройство на работу после завершения обучения

Вне зависимости от того, какое направление рассматривает женщина – копирайтер, инженер по тестированию, SMM-менеджер или контент-менеджер, наличие гарантий трудоустройства после обучения может существенно повлиять на ее выбор. Давайте сравним, что могут предложить три вышеупомянутые школы:

Скиллбокс поможет с поиском работы, если обучаться на любом направлении из раздела «Профессии». Ближе к финишу учебы вас зачислят в Центр развития карьеры, где помогут с резюме и портфолио. Также школа организует для вас три собеседования со своими партнерами – ведущими компаниями разных отраслей (Яндекс, Логомашина, ВКонтакте, Tinkoff и др.)

Нетология предложит подать заявку в школу трудоустройства ближе к окончанию обучения. Здесь вам тоже помогут с резюме и портфолио. Лучших студентов среди выпускников берут к себе на работу партнеры школы (Яндекс, Касперский, Билайн, ВТБ и др.).

В Гикбрейнс ученики получают доступ к закрытым вакансиям карьерного центра, вакансии размещаются партнерами школы (Mail.ru Group, Mindbox, The Village и др.)

Итак, если вам нужна помощь именно с организацией собеседований – выбирайте Скиллбокс, чтобы вам устроили переговоры сразу с тремя компаниями. Если достаточно открытых вакансий и помощи с резюме, подойдут Нетология и Гикбрейнс.

Сроки обучения и стоимость

Еще один важный параметр – сколько будет стоить обучение и сколько времени оно займет. Сравним, что предлагают онлайн-платформы.

Обучение на дизайн-направления:

UX/UI-дизайнер –

в Skillbox – 12 мес по цене от 5998 рублей в месяц,

в Netoogia – 13 мес. по цене от 3191 рублей в месяц,

в Geekbrains – 15 мес. по цене 3812 рублей ежемесячно

Графический дизайнер –

в Skillbox - 2 года по цене от 6424 рублей в месяц,

в Netoogia – 16 мес. по цене от 3330 рублей в месяц,

в Geekbrains – 12 мес. по цене 3048 рублей ежемесячно

Дизайнер интерьеров –

в Skillbox - 1 год по цене от 5998 рублей в месяц,

в Netoogia – 14 мес. по цене от 3745 рублей в месяц,

в Geekbrains – 12 мес. по цене 3048 рублей ежемесячно

Веб-дизайнер –

в Skillbox – 2 года по цене от 6424 рублей в месяц,

в Netoogia – 11 мес. по цене от 4162 рублей в месяц,

в Geekbrains – 12 мес. по цене 4157 рублей ежемесячно

Fashion-дизайнер –

в Skillbox – 20 мес по цене от 5456 рублей в месяц,

в Netoogia – 4 мес. по цене от 3916 рублей в месяц,

в Geekbrains – 20 мес. по цене 5456 рублей ежемесячно

В области маркетинга женщин ждут следующие зарплаты:

Копирайтер –

в Скиллбокс – 10 мес по цене от 4172 руб ежемесячно,

в Нетологии – 3 мес по цене от 3990 в месяц,

в Гикбрейнс – 12 мес по цене от 3048 руб ежемесячно

Таргетолог, специалист по контекстной рекламе –

в Скиллбокс – 17 мес, от 2474 рублей в месяц,

в Нетологии – 6 мес по цене от 3886 руб ежемесячно,

в Гикбрейнс – 12 мес по цене от 2248 рублей ежемесячно

Интернет-маркетолог и маркетолог-аналитик –

в Skillbox - 2 года по цене от 5899 руб ежемесячно,

в Нетологии – 10 мес, от 3728 руб ежемесячно,

в Geekbrains – 16 мес по цене от 4157 руб в месяц

SMM-специалист –

в Skillbox – 16 мес, от 3327 руб ежемесячно,

в Нетологии – 9 мес, от 3520 руб в месяц,

в Geekbrains – 1 год по цене 3048 руб в месяц

SEO-специалист –

в Skillbox – 18 мес, от 3297 руб ежемесячно,

в Нетологии – 11 мес, от 3330 руб в месяц,

в Geekbrains – 1 год по цене 2285 руб в месяц

Сфера управления и бизнеса сможет порадовать следующими зарплатами:

Бизнес-аналитик –

в Скиллбокс - 1 год по цене от 4690 рублей в месяц,

в Нетологии – 7 мес. по цене от 3103 рублей в месяц,

в Гикбрейнс – 12 мес. по цене 4157 рублей ежемесячно

Финансовый менеджер –

в Скиллбокс – 8 мес. по цене от 2998 рублей в месяц,

в Нетологии – 4 мес. по цене от 4125 рублей в месяц,

в Гикбрейнс – 11 месяцев по цене 2285 рублей ежемесячно

Управление продажами –

в Скиллбокс – 8 мес. по цене от 4648 рублей в месяц,

в Нетологии – 4 месяца по цене от 3925 руб. в месяц,

в Гикбрейнс – 6 мес. по цене от 3458 рублей ежемесячно

И наконец, если женщину больше интересует сфера программирования, можно ориентироваться на эти цифры:

Python и Java -разработчики –

в Skillbox -12 и 9 мес по цене 5206 руб в месяц,

в Нетологии – 12 и 14 мес, от 3525 руб,

в Гикбрейнс – 16 и 12 мес по цене от 4157 руб

Веб-разработчик –

в Skillbox – 2 года по стоимости 3700 руб в месяц,

в Нетологии – 21 мес, от 3000 руб,

в Гикбрейнс – 16 мес по цене от 3048 руб

Инженер по тестированию –

в Skillbox – 1 год по стоимости от 4979 руб ежемесячно,

в Нетологии – 14 мес, от 4100 руб,

в Гикбрейнс – 15 мес по цене от 4709 руб

Frontend-разработчик –

в Skillbox – 1 год по стоимости от 5800 руб в месяц,

в Нетологии – 18 мес, от 3800 руб ежемесячно,

в Гикбрейнс – 1 год по цене от 4157 руб

Fullstack-разработчик –

в Skillbox – 1 год по цене от 4577 руб в месяц,

в Нетологии – 21 мес, от 3000 руб ежемесячно,

в Гикбрейнс – 15 мес по стоимости от 4157 руб

Все три школы предлагают возможность оплаты в рассрочку, Нетология – на срок до 24 месяцев, а Гикбрейнс и Скиллбокс – до 36 месяцев. Оформление кредита не предусмотрено.Если же разово оплатить всю сумму накладно, а рассрочку оформлять не хочется, всегда можно совершить оплату при помощи выгодной кредитной карты.

Коротко о важном: обзорная таблица востребованных специальностей

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Итак, теперь вы точно знаете, в чем разница профессий фронтенд-разработчик и веб-разработчик, и какие курсы сейчас востребованы для женщин. Остается сделать предпочтение в пользу одной из современной онлайн-школ дистанционного обучения, и можно приступать к открытию новых границ для себя!

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