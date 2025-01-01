Отзыв про НИПКЭФ или АПОК либо НИИДПО: как прийти к реальному успеху, пройдя обучение в домашних условиях

Друзья, рады видеть вас в нашем блоге! Мы продолжаем разбирать письма от подписчиков и сегодня подготовили для вас любопытный обзор от Марины. Она сравнивала три топовых школы, НИПКЭФ или НИИДПО и АПОК, чтобы подобрать для себя курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки дистанционно. Приступайте к чтению и не упустите выгодные ссылки на закрытые распродажи от каждой из школ, они уже ждут вас в тексте!

Меня зовут Марина, всем приветик. На работе я на хорошем счету, опыт нормальный вполне. Но когда начальство мне предложило стать руководителем проекта, как-то я сразу растерялась. Управлению проектами меня никто не учил, побоялась, что физически знаний мне не хватит. Но и отказываться грех: оказалось, что менеджеры по управлению проектами от 140 тысяч получают, совсем новички где-то от 80. А с опытом все 300 тыщ можно получать! Так что я срочно взялась за поиски онлайн-обучения с дипломом. По отзывам отобрала для себя 3 сайта и сейчас по полочкам вам раскидаю, чем отличаются и какую выбрала я. И кстати, инфа будет актуальна и для тех, кто другие профессии выбирает, потому что я в общем буду рассказывать: про формат, про ассортимент.

В общем про школы и курсы

Немного вводных данных для вас — я-то уже детально про школы всё успела почитать, пока выбирала:

НИПКЭФ — это Национальный институт переподготовки, где 80% преподов являются кандидатами наук. Школа лицензированная, на разных отзовиках у нее средний балл 4.9 из 5, что очень даже круто. И у этой школы много крупных партнеров, например, Росатом, Платон или Гольфстрим.

Академия профессионального образования кадров АПОК тоже с лицензией. Мне понравилось, что школа не скрывает данные о себе: у нее 96% выпускников приходят за повторной учебой, а только за прошлый год на сайте зафиксировали почти 540 тысяч визитов.

НИИДПО — это Национальный исследовательский институт, который тоже лицензированный. Он мне понравился тем, что почти 23 тысячи положительных отзывов набрал. Ну и выпустил уже 96 тысяч человек, причем, не только из РФ, но и из Казахстана, США, Канады, Германии и др.

Итак, на первый взгляд не выберешь: всё выглядит надежным, официальным. Так что я не теряла времени и села детально читать, какие курсы лучше.

Чему могут научить

Начала я с ассортимента, что вполне логично. Мне нужен был курс управления проектами онлайн, но и другие направления я тоже мельком глянула:

В НИПКЭФ есть курсы профессиональной переподготовки, повышение квалификации и мини-курсы. Программ очень много, больше сотни точно, я даже считать не стала. Выбор направлений тоже огромный, от государственных закупок и менеджмента до аудита, 1С и экономики. Есть, где разгуляться, даже курсы повышения квалификации для руководителей я тут видела!

Что по поводу АПОК, тут у них прямо на сайте написано, что за прошлый год разработали 1015 программ индивидуально для клиентов. Ну а в целом, тут есть курсы профпереподготовки, повышение квалификации и непрерывное медицинское образование даже есть. Направлений тоже дофига: горное дело, переподготовка на логопеда, менеджмент, металлургия, госзакупки, дизайн, журналистика, дополнительное образование по психологии…

НИИДПО тоже порадовал ассортиментом курсов. Кроме переподготовки и повышения квалификации, тут я еще нашла профессиональное обучение и дополнительные общеобразовательные программы (курсы дополнительного профессионального образования). Ну и по направлениям институт не отстает: маркетинг, медицина, дефектология, переподготовка по дизайну, повышение квалификации для юристов, даже физкультура и спорт есть.

Ну что, тут школы примерно похожи. Так что если вы ищете, где можно пройти курсы повышения квалификации, это можно сделать на любом из трех сайтов, как и переподготовку. Зато только в НИПКЭФ есть короткие мини-курсы, а в АПОК — образование для медиков, за которое баллы НМО можно получить. Ну и по документам тоже очевидно, да? Везде выдается диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, а за короткие курсы обычные именные сертификаты дают.

Что можно урвать из подарков

Пока я листала отзывы на обучение в НИПКЭФ или НИИДПО и АПОК, заметила, что многие пишут про подарочки. Заинтересовалась, решила сама в этом убедиться:

На сайте НИПКЭФ я нашла большую подборочку бесплатных статей профессиональных. Залипла ненадолго, пока читала. Потом еще увидела, что навсегда у студента остается доступ к материалам купленного курса, это классный бонус. Ну и пока я смотрела конкретно обучение управлению проектами, то оказалось, что еще подарят навсегда доступ к огромной библиотеке вебинаров школы, плюс кучу методичек и гайдов для работы!

Записаться на курсы НИПКЭФ до -30% + профессиональные статьи + методички и гайды в подарок

В АПОК ДПО особых подарков я не увидела. Единственное, что доступ к курсу на целый год у вас останется.

Записаться на курсы АПОК до -30% + доступ к курсу на год

Что по поводу, НИИДПО, тут тоже навсегда дарят доступ к материалам курса. А еще бонусом дается доступ к крутому архиву вебинаров (на время учебы и еще на 90 дней после), плюс можно участвовать в онлайн-вебинарах и за каждый получать отдельный сертификат.

Записаться на курсы НИИДПО до -30% + архив вебинаров + доступ к курсу навсегда

Ну что, тут сравнение курсов НИИДПО или АПОК с НИПКЭФ меня больше склонило в пользу НИПКЭФ, либо НИИДПО: у них как-то посолиднее бонусы, что ли. Но я не остановилась, еще много чего предстояло сравнить, чтобы выбрать, где пройти курсы повышения квалификации с дипломом государственного образца.

Как проводят обучение на курсах

Формат для меня лично очень важен был. Хотелось без лишнего напряга, что-то более-менее свободное, но при этом интересное. Давайте разбираться, какую онлайн-школу лучше выбрать:

В Национальном институте переподготовки обучают при помощи онлайн-вебинаров, плюс даются практические задания и кейсы, чтобы сразу потренироваться. У группы студентов будет свой куратор, к нему можно обращаться со сложными вопросами. Есть и специальная форма обратной связи, где можно напрямую преподам задавать вопросы.

В Академии профобразования кадров тоже полностью дистанционный формат курсов. Это готовые видеоролики, практические домашние задания, в конце идет проверочное онлайн-тестирование (количество пересдач не ограничено, я спрашивала). Также будет возможность получать обратную связь от экспертов, это и отзывы про курсы АПОК подтверждают.

В НИИДПО на курсах тоже идут готовые видеолекции и практическая часть по каждому модулю. Также дополнительно текстовые лекции вам предоставят, и возможность напрямую задавать свои вопросы преподавателям. По каждой теме будет еще тестирование, готовьтесь к проверке знаний: отзывы об обучении в школе мне показали, что проверяют очень детально.

Я так понимаю, везде переобучение на другую специальность примерно в похожем формате будет. Мне нравится, что предлагают обратную связь, а в НИПКЭФ еще и поддержку куратора. Не буду ощущать себя брошенной, да и с любыми проблемами помогут, в случае чего, пока буду проходить переподготовку дистанционно.

Что по ценникам и рассрочке

Дальше я полезла разбираться с ценами. Все-таки переобучение новой профессии хочется взять за доступные деньги, не переплачивая сильно:

В НИПКЭФ можно получить заветную корочку по цене от 7100 рублей за курс. Есть возможность рассрочки через банки, беспроцентной, между прочим. И удобно, что набор групп ведется постоянно, не придется долго ждать начала курса.

На сайте АПОК сразу ценник на курсы не указывают, надо пользоваться специальным калькулятором для расчета. Это потому что там много акций: скидка за повторную покупку, скидки до 40% при обучении от двух человек из одной семьи, акция 2=3, плюс еще возможность рассрочки на обучение есть у школы… Короче, все очень индивидуально, и отзывы про АПОК это доказывают!

В Национальном исследовательском институте есть оплата в рассрочку или равными частями через специальные сервисы. Ценник предлагали от 25400 рублей (это за ту программу, которая меня заинтересовала, но есть и варианты намного дешевле). Дают скидочку за разовую оплату всей стоимости курса, кстати, да и отзывы про обучение в НИИДПО доказали это.

Рассрочка везде есть, это жирный плюсик! По цене конкретно мне выгоднее оказался НИПКЭФ, но тут индивидуально: смотря, какое направление вас интересует, повышение квалификации или переподготовка. Так что тут проблематично сказать, что лучше, НИПКЭФ или НИИДПО либо АПОК.

P.S. А еще во всех трех школах можно урвать классную скидочку на курсы, если пользоваться промокодами от БериБай. Я вам чуть ниже ссылочку на эти промо оставлю. И без разницы, нужна ли вам переподготовка по маркетингу, бухгалтерскому учету или педагогике: промо найдете точно.

Каких преподавателей обещают на курсах

Для меня это супер-важно! Я привыкла обучаться только у лучших, пусть даже и немного дороже отдавая за это. Зато точно буду уверена, что получу реальные знания, пройдя курсы менеджмента и управления, а не какую-то голую теорию:

В НИПКЭФ только кандидаты наук преподают, и спецы с опытом от 5 до 19 лет. Например, по управлению проектами курс ведет Анна Ханина: она не только кандидат экономических наук, но и доцент.

В АПОК конкретных фамилий преподов я не нашла, но тоже обещают квалифицированных экспертов на курсах, с большим практическим стажем.

На сайте НИИДПО на курсах тоже будут практикующие специалисты и эксперты-практики. Вот, например, по управлению проектами на курсе преподает Сергеева Александра, с хорошим опытом эксперт.

Меня приятно порадовало, что далеко не новички будут заниматься со студентами. И кстати, приятный факт: очень часто преподы присматривают себе толковых студентов и даже могут позвать потом их к себе работать. А это не только шансы построить карьеру, но и даже в будущем превзойти своего учителя по уровню знаний, крутяк! Учитывайте это, выбирая, где пройти переподготовку.

Есть ли помощь с трудоустройством

Конкретно меня этот момент не очень волновал, пока выбирала, где пройти обучение, в НИПКЭФ или АПОК, либо в НИИДПО: у меня же есть уже рабочее место неплохое. Но я понимаю, что для многих этот момент вообще может быть решающим. Особенно, если с нуля профессию хотите поменять. Так что я глянула по поводу помощи с трудоустройством:

В НИПКЭФ все программы делают с учетом современного рынка труда, чтобы с новыми знаниями было максимально просто найти работу. А еще у куратора можно советоваться по каким-то базовым моментам трудоустройства.

После курсов АПОК точно будет проще искать работу, потому что знаний хватает для уверенного старта.

Институт переподготовки и повышения квалификации НИИДПО даст вам базовые знания, которые помогут успешно стартануть в карьере. Плюс доступ к вебинарам же будет, там и по трудоустройству, в том числе, можно много чего найти.

Конкретно за вас никто работу после курса не найдет, но вы этого и не ждали ведь? А вот знания классные дают, так что добавляйте к ним свою уверенность и вперед, на поиски работы!

Как я искала пробные уроки

Для надежности хотелось получить ответы на все мои оставшиеся вопросики, ну и лично посмотреть сам личный кабинет, сайт и курс в целом:

На платформе НИПКЭФ я нашла бесплатную онлайн-консультацию. Воспользовалась: все очень понятно рассказали, никаких вопросов у меня в конце не осталось, это плюс.

В АПОК тоже предлагают предварительно проконсультироваться, что я и сделала, мне понравился их менеджер — очень приветливый попался. Пока читала отзывы об обучении в АПОК, многие тоже менеджеры понравились.

Ну и в НИИДПО предложение аналогичное, можно проконсультироваться онлайн и задавать абсолютно любые вопросы про учебу.

Именно тестовых занятий у курсов я не нашла. Но в целом, консультаций мне вполне хватило, чтобы принять окончательное решение по поводу выбора сайта.

Выбираем обучение в НИПКЭФ

Записаться на курсы НИПКЭФ со скидкой до -30%. Новые профессиональные навыки и успешная карьера

Выбираем обучение в АПОК

Записаться на курсы АПОК со скидкой до -30%. Ценные навыки и новые карьерные возможности

Выбираем обучение в НИИДПО

Записаться на курсы НИИДПО со скидкой до -30%. Востребованные навыки и уверенность в себе

Какую школу я выбрала по итогу

В общем, почитала я разные отзывы про дистанционное обучение, сама посравнивала три этих сайта… Ну и решила остановить свой выбор на сайте НИПКЭФ. Мне понравился формат и рассрочка, отзывы про НИПКЭФ от других студентов тоже вызвали доверие. Подарки хорошие обещают. Короче, я решилась и оплатила курс, так что скоро прокачаю свои навыки в управлении проектами и, наконец, начну на работе заниматься более перспективными задачами, да и зарплата будет существенно повыше! Пожелайте мне удачи и чуть позже ждите мой отзыв об обучении!

Делюсь секретом экономии

Помните, я чуть раньше говорила про промики от сайта БериБай? Вот как раз с их помощью я и получила максимальную скидку на свой курс. Всё просто: заходите на БериБай, ищете там школу, где будете обучаться, и копируете самый выгодный купончик. Потом его перед оплатой курса используете и платите уже по сниженному ценнику. На БериБай куча разных популярных школ есть, так что без скидки на курсы точно не останетесь!

Скидка до -30% по промокоду НИПКЭФ

Скидка до -30% по промокоду АПОК

Мы благодарим Марину за столь детальный обзор, где учиться, в АПОК или НИПКЭФ, либо в НИИДПО. Надеемся, что он помог сделать нашим читателям правильный выбор курса и приобрести обучение и повышение квалификации на лучших условиях, благодаря нашим промокодам!

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.