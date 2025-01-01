Отзыв про НИПКЭФ или АПОК либо НИИДПО: как прийти к реальному успеху, пройдя обучение в домашних условиях
Меня зовут Марина, всем приветик. На работе я на хорошем счету, опыт нормальный вполне. Но когда начальство мне предложило стать руководителем проекта, как-то я сразу растерялась. Управлению проектами меня никто не учил, побоялась, что физически знаний мне не хватит. Но и отказываться грех: оказалось, что менеджеры по управлению проектами от 140 тысяч получают, совсем новички где-то от 80. А с опытом все 300 тыщ можно получать! Так что я срочно взялась за поиски онлайн-обучения с дипломом. По отзывам отобрала для себя 3 сайта и сейчас по полочкам вам раскидаю, чем отличаются и какую выбрала я. И кстати, инфа будет актуальна и для тех, кто другие профессии выбирает, потому что я в общем буду рассказывать: про формат, про ассортимент.
В общем про школы и курсы
Немного вводных данных для вас — я-то уже детально про школы всё успела почитать, пока выбирала:
НИПКЭФ — это Национальный институт переподготовки, где 80% преподов являются кандидатами наук. Школа лицензированная, на разных отзовиках у нее средний балл 4.9 из 5, что очень даже круто. И у этой школы много крупных партнеров, например, Росатом, Платон или Гольфстрим.
Академия профессионального образования кадров АПОК тоже с лицензией. Мне понравилось, что школа не скрывает данные о себе: у нее 96% выпускников приходят за повторной учебой, а только за прошлый год на сайте зафиксировали почти 540 тысяч визитов.
НИИДПО — это Национальный исследовательский институт, который тоже лицензированный. Он мне понравился тем, что почти 23 тысячи положительных отзывов набрал. Ну и выпустил уже 96 тысяч человек, причем, не только из РФ, но и из Казахстана, США, Канады, Германии и др.
Итак, на первый взгляд не выберешь: всё выглядит надежным, официальным. Так что я не теряла времени и села детально читать, какие курсы лучше.
Чему могут научить
Начала я с ассортимента, что вполне логично. Мне нужен был курс управления проектами онлайн, но и другие направления я тоже мельком глянула:
- В НИПКЭФ есть курсы профессиональной переподготовки, повышение квалификации и мини-курсы. Программ очень много, больше сотни точно, я даже считать не стала. Выбор направлений тоже огромный, от государственных закупок и менеджмента до аудита, 1С и экономики. Есть, где разгуляться, даже курсы повышения квалификации для руководителей я тут видела!
- Что по поводу АПОК, тут у них прямо на сайте написано, что за прошлый год разработали 1015 программ индивидуально для клиентов. Ну а в целом, тут есть курсы профпереподготовки, повышение квалификации и непрерывное медицинское образование даже есть. Направлений тоже дофига: горное дело, переподготовка на логопеда, менеджмент, металлургия, госзакупки, дизайн, журналистика, дополнительное образование по психологии…
- НИИДПО тоже порадовал ассортиментом курсов. Кроме переподготовки и повышения квалификации, тут я еще нашла профессиональное обучение и дополнительные общеобразовательные программы (курсы дополнительного профессионального образования). Ну и по направлениям институт не отстает: маркетинг, медицина, дефектология, переподготовка по дизайну, повышение квалификации для юристов, даже физкультура и спорт есть.
Ну что, тут школы примерно похожи. Так что если вы ищете, где можно пройти курсы повышения квалификации, это можно сделать на любом из трех сайтов, как и переподготовку. Зато только в НИПКЭФ есть короткие мини-курсы, а в АПОК — образование для медиков, за которое баллы НМО можно получить. Ну и по документам тоже очевидно, да? Везде выдается диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, а за короткие курсы обычные именные сертификаты дают.
Что можно урвать из подарков
Пока я листала отзывы на обучение в НИПКЭФ или НИИДПО и АПОК, заметила, что многие пишут про подарочки. Заинтересовалась, решила сама в этом убедиться:
На сайте НИПКЭФ я нашла большую подборочку бесплатных статей профессиональных. Залипла ненадолго, пока читала. Потом еще увидела, что навсегда у студента остается доступ к материалам купленного курса, это классный бонус. Ну и пока я смотрела конкретно обучение управлению проектами, то оказалось, что еще подарят навсегда доступ к огромной библиотеке вебинаров школы, плюс кучу методичек и гайдов для работы!
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В АПОК ДПО особых подарков я не увидела. Единственное, что доступ к курсу на целый год у вас останется.
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Что по поводу, НИИДПО, тут тоже навсегда дарят доступ к материалам курса. А еще бонусом дается доступ к крутому архиву вебинаров (на время учебы и еще на 90 дней после), плюс можно участвовать в онлайн-вебинарах и за каждый получать отдельный сертификат.
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Ну что, тут сравнение курсов НИИДПО или АПОК с НИПКЭФ меня больше склонило в пользу НИПКЭФ, либо НИИДПО: у них как-то посолиднее бонусы, что ли. Но я не остановилась, еще много чего предстояло сравнить, чтобы выбрать, где пройти курсы повышения квалификации с дипломом государственного образца.
Как проводят обучение на курсах
Формат для меня лично очень важен был. Хотелось без лишнего напряга, что-то более-менее свободное, но при этом интересное. Давайте разбираться, какую онлайн-школу лучше выбрать:
- В Национальном институте переподготовки обучают при помощи онлайн-вебинаров, плюс даются практические задания и кейсы, чтобы сразу потренироваться. У группы студентов будет свой куратор, к нему можно обращаться со сложными вопросами. Есть и специальная форма обратной связи, где можно напрямую преподам задавать вопросы.
- В Академии профобразования кадров тоже полностью дистанционный формат курсов. Это готовые видеоролики, практические домашние задания, в конце идет проверочное онлайн-тестирование (количество пересдач не ограничено, я спрашивала). Также будет возможность получать обратную связь от экспертов, это и отзывы про курсы АПОК подтверждают.
- В НИИДПО на курсах тоже идут готовые видеолекции и практическая часть по каждому модулю. Также дополнительно текстовые лекции вам предоставят, и возможность напрямую задавать свои вопросы преподавателям. По каждой теме будет еще тестирование, готовьтесь к проверке знаний: отзывы об обучении в школе мне показали, что проверяют очень детально.
Я так понимаю, везде переобучение на другую специальность примерно в похожем формате будет. Мне нравится, что предлагают обратную связь, а в НИПКЭФ еще и поддержку куратора. Не буду ощущать себя брошенной, да и с любыми проблемами помогут, в случае чего, пока буду проходить переподготовку дистанционно.
Что по ценникам и рассрочке
Дальше я полезла разбираться с ценами. Все-таки переобучение новой профессии хочется взять за доступные деньги, не переплачивая сильно:
- В НИПКЭФ можно получить заветную корочку по цене от 7100 рублей за курс. Есть возможность рассрочки через банки, беспроцентной, между прочим. И удобно, что набор групп ведется постоянно, не придется долго ждать начала курса.
- На сайте АПОК сразу ценник на курсы не указывают, надо пользоваться специальным калькулятором для расчета. Это потому что там много акций: скидка за повторную покупку, скидки до 40% при обучении от двух человек из одной семьи, акция 2=3, плюс еще возможность рассрочки на обучение есть у школы… Короче, все очень индивидуально, и отзывы про АПОК это доказывают!
- В Национальном исследовательском институте есть оплата в рассрочку или равными частями через специальные сервисы. Ценник предлагали от 25400 рублей (это за ту программу, которая меня заинтересовала, но есть и варианты намного дешевле). Дают скидочку за разовую оплату всей стоимости курса, кстати, да и отзывы про обучение в НИИДПО доказали это.
Рассрочка везде есть, это жирный плюсик! По цене конкретно мне выгоднее оказался НИПКЭФ, но тут индивидуально: смотря, какое направление вас интересует, повышение квалификации или переподготовка. Так что тут проблематично сказать, что лучше, НИПКЭФ или НИИДПО либо АПОК.
P.S. А еще во всех трех школах можно урвать классную скидочку на курсы, если пользоваться промокодами от БериБай. Я вам чуть ниже ссылочку на эти промо оставлю. И без разницы, нужна ли вам переподготовка по маркетингу, бухгалтерскому учету или педагогике: промо найдете точно.
Каких преподавателей обещают на курсах
Для меня это супер-важно! Я привыкла обучаться только у лучших, пусть даже и немного дороже отдавая за это. Зато точно буду уверена, что получу реальные знания, пройдя курсы менеджмента и управления, а не какую-то голую теорию:
- В НИПКЭФ только кандидаты наук преподают, и спецы с опытом от 5 до 19 лет. Например, по управлению проектами курс ведет Анна Ханина: она не только кандидат экономических наук, но и доцент.
- В АПОК конкретных фамилий преподов я не нашла, но тоже обещают квалифицированных экспертов на курсах, с большим практическим стажем.
- На сайте НИИДПО на курсах тоже будут практикующие специалисты и эксперты-практики. Вот, например, по управлению проектами на курсе преподает Сергеева Александра, с хорошим опытом эксперт.
Меня приятно порадовало, что далеко не новички будут заниматься со студентами. И кстати, приятный факт: очень часто преподы присматривают себе толковых студентов и даже могут позвать потом их к себе работать. А это не только шансы построить карьеру, но и даже в будущем превзойти своего учителя по уровню знаний, крутяк! Учитывайте это, выбирая, где пройти переподготовку.
Есть ли помощь с трудоустройством
Конкретно меня этот момент не очень волновал, пока выбирала, где пройти обучение, в НИПКЭФ или АПОК, либо в НИИДПО: у меня же есть уже рабочее место неплохое. Но я понимаю, что для многих этот момент вообще может быть решающим. Особенно, если с нуля профессию хотите поменять. Так что я глянула по поводу помощи с трудоустройством:
- В НИПКЭФ все программы делают с учетом современного рынка труда, чтобы с новыми знаниями было максимально просто найти работу. А еще у куратора можно советоваться по каким-то базовым моментам трудоустройства.
- После курсов АПОК точно будет проще искать работу, потому что знаний хватает для уверенного старта.
- Институт переподготовки и повышения квалификации НИИДПО даст вам базовые знания, которые помогут успешно стартануть в карьере. Плюс доступ к вебинарам же будет, там и по трудоустройству, в том числе, можно много чего найти.
Конкретно за вас никто работу после курса не найдет, но вы этого и не ждали ведь? А вот знания классные дают, так что добавляйте к ним свою уверенность и вперед, на поиски работы!
Как я искала пробные уроки
Для надежности хотелось получить ответы на все мои оставшиеся вопросики, ну и лично посмотреть сам личный кабинет, сайт и курс в целом:
- На платформе НИПКЭФ я нашла бесплатную онлайн-консультацию. Воспользовалась: все очень понятно рассказали, никаких вопросов у меня в конце не осталось, это плюс.
- В АПОК тоже предлагают предварительно проконсультироваться, что я и сделала, мне понравился их менеджер — очень приветливый попался. Пока читала отзывы об обучении в АПОК, многие тоже менеджеры понравились.
- Ну и в НИИДПО предложение аналогичное, можно проконсультироваться онлайн и задавать абсолютно любые вопросы про учебу.
Именно тестовых занятий у курсов я не нашла. Но в целом, консультаций мне вполне хватило, чтобы принять окончательное решение по поводу выбора сайта.
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Какую школу я выбрала по итогу
В общем, почитала я разные отзывы про дистанционное обучение, сама посравнивала три этих сайта… Ну и решила остановить свой выбор на сайте НИПКЭФ. Мне понравился формат и рассрочка, отзывы про НИПКЭФ от других студентов тоже вызвали доверие. Подарки хорошие обещают. Короче, я решилась и оплатила курс, так что скоро прокачаю свои навыки в управлении проектами и, наконец, начну на работе заниматься более перспективными задачами, да и зарплата будет существенно повыше! Пожелайте мне удачи и чуть позже ждите мой отзыв об обучении!
Делюсь секретом экономии
Помните, я чуть раньше говорила про промики от сайта БериБай? Вот как раз с их помощью я и получила максимальную скидку на свой курс. Всё просто: заходите на БериБай, ищете там школу, где будете обучаться, и копируете самый выгодный купончик. Потом его перед оплатой курса используете и платите уже по сниженному ценнику. На БериБай куча разных популярных школ есть, так что без скидки на курсы точно не останетесь!
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Мы благодарим Марину за столь детальный обзор, где учиться, в АПОК или НИПКЭФ, либо в НИИДПО. Надеемся, что он помог сделать нашим читателям правильный выбор курса и приобрести обучение и повышение квалификации на лучших условиях, благодаря нашим промокодам!
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