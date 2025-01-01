Профессии будущего: ТОП-5 дистанционных колледжей после 9 и 11 класса без экзаменов и ЕГЭ: откройте для себя новые горизонты с мощными перспективами

Берибай снова с вами! Если ваши дети хотят быстрее сверстников получить топовую профессию и начать зарабатывать хорошие деньги — самое время ознакомиться со статьей от нашей подписчицы. Она работает профориентологом и точно знает, что вам порекомендовать: а мы поделимся закрытыми выгодными распродажами.

Привет, друзья-выпускники! Меня зовут Юлия и я хочу поделиться с вами своими находками по поводу цифровых колледжей для школьников. В наше время выбор учебного заведения — это как квест, особенно когда речь идет об онлайн-обучении. А я работаю профориентологом уже несколько лет, так что шарю в этой теме.

Пока я по работе общалась с ребятами, много мониторила инет и составила свой личный рейтинг лучших сайтов, где можно пройти дистанционное образование после 9 или 11 класса с дипломом государственного образца. Я изучила кучу информации, просмотрела сайты колледжей, почитала отзывы и сравнила все это добро.

В общем, сейчас расскажу, как поступить онлайн в колледж IT без экзаменов и результатов ЕГЭ. Ловите мою пятерочку лучших вариантов: и кстати, в некоторых из них даже есть помощь в трудоустройстве! Давайте вместе разберемся, что к чему в этом онлайн-мире!

Цифровой колледж Skillbox

Это полный аналог обычного колледжа (сессии, семинары, все студенческие льготы), только ездить никуда не нужно, можно учиться из любой точки мира. Сама школа действует с 2016 года и с 2018 по 2024 год она стабильно получала премии Рунета, а это крутой показатель качества! Так что лучшие колледжи точно возглавляет этот вариант.

Какие курсы проводят: выбирайте из 5 разных профессий — Питон, Фуллстек, Джава, Фронтенд-разработчик или графический дизайнер.

Кому подойдет: выпускникам 9 и 11 классов, решившим получать среднее специальное образование онлайн, а также взрослым, планирующим сменить профессию. Главное, чтобы был аттестат о среднем или общем образовании, и тогда обучайтесь на здоровье.

Как обучают: в колледже Скилбокс уроки идут в виде живых онлайн-вебинаров по расписанию, у вас будут семинары, сессии с презентациями своих проектов (вместо билетов и экзаменов). Средняя оценка формируется постепенно, за счет практических заданий, которые вы будете делать, их проверяют эксперты-айтишники. В конце учебы надо сдать государственную аттестацию

О плюсах: получите документ о среднем профобразовании и диплом Skillbox, для поступления нужен только аттестат, не требуют данные ОГЭ/ЕГЭ, дается доступ в чат Телеграм для общения с другими учениками и преподами, материалы остаются еще на год после завершения учебы.

Что по цене: ценник зависит от выбранной профессии. Но сразу скажу, что за учебу можно будет оформить налоговый вычет 13%, за оплату всей программы разом дается повышенная скидка, а еще можно оформить образовательный кредит в Сбере со ставкой всего от 3%.

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Кто преподает: только практикующие эксперты, представители крупных фирм с хорошим опытом. Не зря же этот колледж сотрудничает с Правительством Москвы, тут четко следят за качеством!

Бонусы: доступ в студенческое сообщество с внеучебными мероприятиями (разные воркшопы, мастер-классы), наличие академического отпуска в колледже.

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Помощь с трудоустройством: помощь от колледжа будет реальная, уже с первого курса начнется практика на реальных задачах (можно будет собрать портфолио из минимум 15 разных кейсов), на втором курсе будет уже производственная практика и потом еще преддипломная. А потом эйчары из Центра карьеры научат фишкам оформления резюме и портфолио, подскажут, как готовиться к собеседованиям.

Национальный социально-педагогический колледж

Если ребенок думает поступать в институт после 9 класса или 11-го, то НСПК — интересный вариант, я его тоже добавила в свой топ колледжей. В 2024-м он стал лауреатом в топ-500 лучших образовательных компаний в стране. А вообще, у НСПК в коллекции уже целых 8 наград за высокое качество образования. Так что советую, уже 14 тысяч студентов тут обучилось!

Какие курсы проводят: выбор очень даже неплохой, 14 разных направлений есть — и педагогика различная, и соцработа, есть даже библиотековедение и игропедагогика. Так что этот колледж цифровых технологий на ассортимент не поскупился.

Кому подойдет: берут в дистанционный колледж после 9 класса без экзаменов или 11-го, результаты экзаменов не требуются. Единственное, что по некоторым профессиям надо будет вступительные сдавать, про это приемная комиссия обязательно предупреждает. Кто будет выбирать себе заочное обучение после 11 класса в институте без ЕГЭ, уточняйте этот момент у комиссии.

Как обучают: подход тут в колледже очень удобный, по готовым видеороликам, плюс выдается доступ к большой базе знаний — там можно пользоваться разными методичками и раздатками по теме. Практика вся тоже выполняется онлайн (будут разные тесты, зачеты, домашние задания), ну и в конце удаленно сдаете экзамен.

О плюсах: сразу два диплома (о СПО и о переподготовке), можно оформить налоговый вычет, самые короткие сроки учебы, которые возможны заочно (учеба дистанционно после 9 класса, даже еще и супер-быстро — это просто мечта).

Что по цене: семестр обойдется примерно от 24800 рублей, можно по семестрам платить или сразу за год. Можно оформить также кредит с господдержкой.

Кто преподает: штат сильный, разные кандидаты наук, участники крупных федеральных конкурсов. Допустим, из фамилий могу назвать Сазонову Элеонору, Рупперт Екатерину, Черненко Наталью, все они с очень большим опытом.

Бонусы: с каждой специальностью бонусом идет программы переподготовки от колледжа.

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Помощь с трудоустройством: во всех курсах вы получите достаточно информации, чтобы начинать усиленно искать работу. Самое то для тех, кто ищет колледжи без ОГЭ после 9 класса!

Открытый социально-экономический колледж

В колледже ОСЭК уже 2300 учеников прокачали свои знания и стали на шаг ближе к крутой карьере. А сейчас там числится уже около 5000 студентов, так что популярность колледжа очевидна. Он лицензированный и собрал классный штат из 15 практикующих преподавателей, поэтому его я тоже включила в свой рейтинг учебных заведений после 9 класса и 11-го.

Какие курсы проводят: тут, как я знаю, есть 13 разных специальностей (суммарно 50+ курсов предлагают). Можно освоить туризм, юриспруденцию, бухучет, поварское и кондитерское дело даже есть. В общем, для тех, кто думает, куда пойти учиться после 9 или 11 класса, Открытый социально-экономический колледж дистанционного обучения будет интересным вариантом.

Кому подойдет: зачисляют в колледж также без результатов ОГЭ/ЕГЭ, просто на базе 9-11 классов при наличии аттестата, так что всё просто.

Как обучают: вариант здесь интересный, будут и готовые видеолекции, и живые вебинары по расписанию, чтобы пообщаться с педагогами. Студенты будут получать домашние задания после лекций, обязательно по каждой работе идет обратная связь и оценка. Также будут разные срезы по проверке знаний — тесты и экзамены онлайн.

О плюсах: выдается цифровой паспорт компетенций (ваш доступ в базу начинающих специалистов для тех, кто пройдет в ОСЭК дистанционное обучение после 11 класса или 9-го), оформление налогового вычета, получите сразу 2 документа — СПО и о дополнительном профобразовании.

Что по цене: средний ценник за семестр тут составляет около 25600 рублей, можно по семестрам оплачивать или разово за всю учебу в колледже.

Кто преподает: штат приятно радует, тут работают только преподаватели первой и высшей квалификационных категорий. Например, Борисова Вера, Сергеев Вадим и другие эксперты.

Бонусы: бесплатно проконсультируют и помогут определиться с подходящим курсом, дарят полный комплект материалов для обучения (от методичек до конспектов).

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Помощь с трудоустройством: поскольку выдается цифровой паспорт компетенций, про который я выше сказала, с ним будет проще начать строить карьеру.

Колледж MITM

Продолжу свой рейтинг колледжей, я добавила сюда MITM, потому что тут делают упор именно на международную практику. И всего за 2-4 года можно получить официальный диплом, обучаясь из дома — шикарный выбор для тех, кому нужна учеба дистанционно после 11 класса либо курсы после 9 класса с дипломом.

Какие курсы проводят: ассортимент у колледжа неплохой, 21 направление есть. Реально обучиться на строительство, информатику, экономику, педагогику и т.п. Я много слышала отзывы про дистанционное обучение в МИТМ, студентам реально есть, из чего выбрать!

Кому подойдет: выпускникам 9-11 классов, а также студентам и выпускникам других вузов, которые уже сейчас хотят дополнительно освоить другую востребованную профессию. А почему бы и нет?

Как обучают: полностью вся учеба в колледже идет на одном сайте, студенту даются готовые видеозаписи и после них нужно выполнить практические задания. Экзамены все тоже проходят онлайн, но есть момент по поводу итоговой защиты: иногда на нее могут пригласить очно в институт, но чаще всего, защита удаленная. Так что этот момент уточняйте у приемной комиссии.

О плюсах: налоговый вычет можно оформить, на время всей учебы за студентами закрепляется помощник-куратор, обучаться в MITM можно даже иностранцам, выдается диплом о среднем профобразовании.

Что по цене: в среднем, ценник за семестр составляет около 32 тысяч. Оплачивать можно сразу на год, в беспроцентную рассрочку или просто платить за каждый семестр. Кстати, еще тут есть кредит с господдержкой, хорошая штука.

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Кто преподает: сюда берут только айти-экспертов, которые на данный момент практикуют. То есть это опытные специалисты, и отзывы про MITM это подтверждают.

Бонусы: онлайн-консультация со специалистами колледжа для помощи с выбором курса в подарок.

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Помощь с трудоустройством: во время курса с вами будут работать специалисты колледжа МИТМ, которые научат разным фишкам оформления портфолио и резюме, помогают искать подходящие вакансии или подготовиться к прохождению собеседований.

TOP IT COLLEGE от Академии ТОП

Ну и завершает мой списочек колледж IT от Академии TOP. Его фишка вот такая: не просто помогают получать айти-профессии, но еще и развивают личные навыки. Их называют Soft Skills, пригодятся в любых сферах. И кстати, полностью он называется Московский международный колледж цифровых технологий “Академия ТОП”.

Какие курсы проводят: в колледже Академии TOP можно выбирать из пяти разных сфер — разработка ПО, маркетинг, интернет-безопасность, дизайн, а также компьютерная графика. А еще тут можно пройти курс по профориентации, называется Bootcamp.

Кому подойдет: школьникам на базе 9-11 класса, а еще ученики 8-11 классов могут тут обучаться параллельно с обычной школой. Чтобы к ее окончанию уже иметь минимум одну айти-профессию в запасе. Отзывы про колледж Академии ТОП доказывают, что это реально классная тема!

Как обучают: здесь занимаются по живым вебинарам, обычно их организуют по будням каждый день (по аналогии, как с учебой в обычном колледже). Обязательно будет разные практика: упражнения, ДЗ, проекты, которые студенты выполняют сами и в группах. Кстати, из этих проектов потом можно собрать свое первое портфолио.

О плюсах: оформление вычета, для учебы нужен минимальный пакет документов, разрешают оформить образовательный кредит уже с 14 лет.

Что по цене: учеба в колледже обойдется примерно от 17800 рублей за месяц, тут есть образовательный кредит и рассрочка.

Кто преподает: сюда берут практикующих айтишников, представителей наших российских компаний с большим опытом работы. Так что скучно не будет!

Бонусы: бесплатная консультация перед покупкой, откроют доступ к школьным мероприятиям (разные челленджи, хакатоны).

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Помощь с трудоустройством: в принципе, все курсы тут вертятся вокруг поиска работы. Студентов научат презентовать себя, на защиту курсовых пригласят настоящих представителей компаний, еще тут могут организовать практику, разные тренинги и семинары с айтишниками.

Вот и конец моего обзора! Что скажете, приглянулось вам дистанционное обучение в колледже? Для школьников, которые ищут дистанционное обучение СПО после 9 класса, либо дистанционное образование после 11 класса без ЕГЭ, подобные варианты станут самыми выгодными. Тут можно не только освоить востребованную сферу быстрее сверстников, но и заниматься, буквально не выходя из дома! Так что желаю всем успешно поступить онлайн в колледж после 9 класса дистанционно или же после 11-го класса, и осваивать новые горизонты!

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