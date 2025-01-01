Реальный отзыв про Karpov.courses или ProductStar и Компьютерная Академия TOP: где стоит обучаться, чтобы получить топовую профессию с реально высокой зарплатой

Доброго дня! На наш сервис BeriBuy поступил новый отзыв от подписчика о курсах, а это значит, что пришло время поделиться с вами мнением реального человека о том, как обучение новой профессии может изменить карьеру к лучшему. Читайте до конца, и вы узнаете, какие востребованные профессии с хорошей зарплатой выбрать и почему курсы IT-специалистов для начинающих от школ Компьютерная Академия TOP, Karpov.courses или ProductStar считаются лучшими! А пока вы будете знакомиться с обзором, не пропустите ссылки на закрытые распродажи курсов с выгодой до 30% и выше.

Всем привет, меня зовут Богдан! Я получил вышку по организации и управлению производством, 8 лет проработал в отделе ПДУ и давно планировал освоить курсы онлайн-обучения с дипломом. А то застой в карьере прямо сильно ощущал. Я аналитик до мозга и костей, поэтому целенаправленно искал курсы Data Scientist, там же можно совмещать знания по аналитике, программированию и машинному обучению. Выбор пал на школы Karpov.courses, ProductStar и Компьютерная Академия TOP. Что мне было нужно: полностью удаленное обучение, официальный документ после курса, реальная перспектива в карьере по зарплате и месту работы. Хочу поделиться своим мнением, как я выбирал и на что смотрел. Чтобы полностью развеять все мифы об учебе онлайн, рассказать о процессе и просто поделиться впечатлениями, как я шел к профессии, о которой всегда мечтал!

Немного о самих платформах

Если вбить в поисковике браузера “обучающие курсы”, выходят тысячи школ — голова кругом от выбора. Я ориентировался на отзывы, ну и на общую инфу, чтобы хотя бы в начале понять, чем отличаются образовательные площадки ProductStar или Компьютерная Академия TOP, ну и Карпов курсы:

Karpov.courses — крутая платформа, основана в 2021 году. Тут больше 74.5% выпускников смогли найти работу в ТОП-компаниях, меня это впечатлило. У школы есть лицензия, а еще она в составе Сколково числится.

Чуть дольше работает онлайн-школа ProductStar, с 2018-го. У нее есть своя электронно-информационная систему, я так понял, это крутая фишка среди школ. Обучение тут прошли уже больше 3 000 учеников. Классно, что тут делают упор на реальные кейсы, взятые из практики.

Ну и дольше всех работает Компьютерная Академия TOP, с 1999 года. Она открыла около 380 филиалов в 10 странах мира, обучила больше 300 000 человек, собрала свыше 2800 экспертов и наставников. Онлайн-обучение тут подходит и детям, кстати. Из классного — платформа имеет сертификацию от AutoDesk, Microsoft, Cisco и не только.

Но как вы поняли, это всего лишь общая инфа. Мне-то хотелось в целом разобраться, в чем разница школ Компьютерная Академия TOP, ProductStar или Karpov.courses. Но первый плюс общий я уже заметил — везде есть лицензия и можно получить налоговый вычет за курс.

Какие тут предлагают образовательные курсы IT

Вот я прочитал отзывы на курсы, и решил начать выбирать между сайтами Karpov.courses или ProductStar, и Компьютерная Академия TOP по ассортименту. Кстати, я хоть и выбирал Дата Сайенс, но ассортимент посмотрел в целом, так что вам точно будет полезно:

В Карпов обучение я нашел по 9 специализациям разной сложности (с нуля, junior, middle, senior). Помимо Data Scientist, тут были такие предложения, как инженер машинного обучения, System Design, инженер данных и др. Занимают курсы от 2 до 7 месяцев и в конце дают сертификат.

В ProductStar курсы онлайн будут полезны всем — я примерно насчитал 51 шт. (не говоря уже о разделении на большие курсы, мини-курсы и профессии). Сферы разные: программирование, аналитика, дизайн, профессия Дата аналитик. Завершение курса подтверждается дипломом (действует только на программы доп. образования, в маленьких программах дают сертификат).

А вот в Академии ТОП есть курсы для взрослых и для детей даже. Если прямо детально, то тут есть домашняя школа, IT-колледж для подростков, IT-университет с 18-ти лет… Конкретно по взрослым курсам ассортимент показался мне неплохим: 9 направлений, среди которых — дизайн, менеджмент, программирование, анализ данных и др. Выдают здесь международные сертификаты от фирм-партнеров, диплом Академии ТОП, ну и государственный диплом о переподготовке.

Так, ну интересовавшие меня курсы нашел везде. В целом, самый большой ассортимент вроде как у ПродуктСтар, но зато школа Карпова именно на программировании специализируется. Едем дальше!

Что дают в подарок на курсах

Дальше мне стало интересно, в чем отличие Karpov.courses или ProductStar и Компьютерная Академия TOP по возможным бонусам и презентам — 100% везде можно урвать что-то классное:

У Karpov.courses бонус мне очень понравился: купил курс и навсегда тебе дарят доступ в комьюнити, где можно общаться с авторами курса. А в больших тарифах еще до 60 дней подписки в подарок будет. Кстати, еще на сайте есть подборка бесплатных материалов (я глянул парочку), очень любопытно оказалось.

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На сайте ПродуктСтар я нашел любопытные гайды, словари и статьи в открытом доступе. А когда оплачиваешь учебу, то бонусом получаешь модули по введению в программирование, английскому, в некоторых тарифах еще дарят индивидуальные видеовстречи с ментором и дополнительные мини-курсы по полезным темам.

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Что по поводу Академии TOP, там есть вкладка с бесплатными мероприятиями, регистрируешься и смотришь. Вебинары, кстати, очень даже качественные, я же ради интереса поучаствовал в одном. А при покупке курса дают занятия английским в подарок.

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Тут первая и вторая школы покруче бонусы на курсах дают, что думаете? Доступ в комьюнити у школы Карпова меня вообще заинтересовал, круто иметь возможность общаться с экспертами напрямую. Ладно, пора дальше разбираться, что выбрать, Компьютерная Академия TOP или Karpov.courses либо ProductStar.

Как проводятся занятия

Формат я хотел более-менее свободный, потому что у меня по работе была большая загрузка. Вот и полез читать про то, как проходит обучение:

У Karpov.courses предложили формат симулятора — там дают теорию самому изучить, видео готовые + тексты. Потом ты можешь самостоятельно выбрать задачки практические, они разные идут по сложности и с автопроверкой от искусственного интеллекта. Кстати, все задачи обновляются ежемесячно! По каждой задаче потом дополнительно от эксперта идет обратная связь, плюс ты еще участвуешь в комьюнити и любые вопросы по учебе можно там задавать. А еще там с одногруппниками можно брать групповые проекты, чтобы попробовать всё, так сказать! Короче, учеба неплохая должна получиться.

Обучение в ProductStar — это готовые видеоматериалы, которые ты свободно изучаешь, к ним еще идут разные лекции и презентации. Со сложными вопросами можно обращаться к ИИ, искусственный помощник очень быстро отвечает. Ну и конечно, будет в курсе много практики, от проектов для портфолио до онлайн-упражнений, кодинга и кейсов.

Курсы ТОП Академии немножко отличаются, там делают упор на живые онлайн-вебинары, которые проводятся дважды в неделю обычно. Многие домашки, кстати, тоже делаешь в режиме онлайн, а еще дают практику для самостоятельного выполнения. Плюс онлайн-встреч с преподом в том, что можно сразу получать ответы на свои вопросы.

Первые два варианта мне больше по душе, более свободный формат дается. Особо заинтересовал симулятор в Карпов курсы, я так понял, что это максимальное погружение в практику, как будто ты уже реально работаешь.

Что по поводу ценников

Хоть зп у меня и относительно неплохая, но все-таки онлайн-образование целиком было бы накладно оплачивать. Мне нужна была рассрочка, поэтому для меня это был один из самых критичных вопросов при сравнении школ:

В школе Карпова на симулятор идет формат подписки, на 90, 180 или 270 дней. Ценник был от 6833 руб/мес, если оформлять полугодовую рассрочку. Как вариант, еще можно оплачивать частями через Яндекс Сплит. Неплохо!

В ProductStar было 3 тарифа на выбор, ценник предлагали от 5160 рублей в месяц, это если в рассрочку на 24 месяца. За оплату сразу всего курса дается скидка.

В Академии ТОП от 4890 руб/мес ценник был, это если в рассрочку оформлять.

Вот такие дела! Ценники в принципе адекватные, везде есть рассрочка и это хорошо. Причем, рассрочка есть не только на обучение профессии Data Scientist, но и на других направлениях: компьютерная графика, дизайн, Python, создание игр, аналитик, тестировщик…

Каких преподов обещают

Давайте начистоту: проходить переобучение на другую специальность хочется у топовых экспертов, а не у новичков каких-нибудь. Так что я придирчиво посмотрел, кто из преподов будет в каждой школе:

Школа обучения программированию Карпов курсы подобрала крутой лекторский состав. Например, там я видел такие имена, как Senior Principal в BP Валерий Бабушкин, фаундер AI-стартапа Vibe Богдан Печенкин и др. Достижений у преподов много, на сайте они все перечислены.

Не менее крутые преподы ждут и тех, кто выбрал курсы ПродуктСтар, например, это будут Data Scientist в Алиэкспресс В. Серякова, аналитик в Яндексе А. Морозова, Дата Сайентист в СБЕРе В. Жуйков и др. Отзывы о курсах ProductStar подтвердили это.

Компьютерная Академия ТОП обещает преподавателей с минимальным опытом работы от 5 лет. Хотелось тоже фамилии увидеть, но не нашел их на сайте.

Кстати, пока я читал отзывы про Карпов курсы или Академия ТОП и ПродуктСтар, по поводу преподов большинство отзывались очень хорошо. А еще оказалось, что прямо во время лекций преподы могут присмотреть себе успешных студентов и даже позвать к себе работать! Но это еще не все, есть еще пара моментов, чтобы точно решить, какая школа лучше, ProductStar или Компьютерная Академия TOP либо Karpov.courses.

Помогут ли на курсах с поиском работы

Конечно, мне новое рабочее место тоже было интересно получить, все-таки профессию меняю и хотелось выйти на классную зп. Так что полюбопытствовал, реально ли устроиться на работу после обучения, когда я буду осваивать Data Science для начинающих:

В школе Карпов курсы вы сделаете крутой пет-проект для портфолио, это крутые проекты, которые разработчики персонально для себя создают, как собственная презентация. Плюс симулятор поможет прокачать не просто отдельные навыки, но и научиться сводить бизнес-задачи к задачам аналитики. Так что первый шаг в карьере точно будет просто сделать! Причем, судя по отзывам, студенты попадают в крупные фирмы типа Озон, Авито, Рамблер и не только, да и отзывы о курсах это подтверждают.

В ProductStar интересное предложение, вы найдете работу или деньги за курс возвращаются. Причем, вам и с портфолио помогут, и со стажировкой от реальных фирм: EPAM, CarPrice, Самокат, РоссельхозБанк и не только. Плюс школа дает хорошую базу материалов: разные гайды, шаблоны, образцы документов.

А вот в Компьютерной Академии TOP вам знаний, полученных во время учебы, точно хватит для старта в новой профессии. Школа сотрудничает с хорошими фирмами: Autodesk, Cisco, C++ и др. Так что трудоустроиться туда и осваивать прибыльные профессии тоже вполне реально. По крайней мере, я же читал отзывы про Компьютерную Академия TOP, и люди многие нашли работу.

Если вы ищете, где лучше учиться на IT-специалиста с помощью в поиске работы, то я так скажу: именно гарантию дают только в ПродуктСтар. Но два других сайта для обучения отлично помогают с карьерными шагами, так что без работы вы точно не останетесь.

Есть ли тестовые уроки

Пока я читал отзывы про Karpov.courses или ProductStar и Компьютерная Академия TOP, заметил, что некоторые пишут про то, что они бесплатно как-то тестировали эти сайты. Мне тоже захотелось самому всё потестить:

На сайте Karpov.courses можно познакомиться с фишками школы при помощи бесплатных мероприятий. Еще там доступна консультация, когда в режиме онлайн специалист ответит на все ваши вопросы. Лично я тоже такую консультацию по поводу курса заказывал.

Учебный портал дистанционного обучения ПродуктСтар тоже сделал онлайн-консультацию, где все подробно рассказывают и помогают оформить рассрочку даже.

У Академии ТОП или в открытых вебинарах можно поучаствовать, или в онлайн-консультации, чтобы сложить свое мнение о школе. Отзывы об обучении пока читал, многие тоже консультировались из будущих студентов.

Вот такие дела. От себя рекомендую воспользоваться всем, и вебинарами, и консультациями. Лично мне это помогло в принятии решения, что лучше, ProductStar или Компьютерная Академия TOP либо Karpov.courses.

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Как сэкономить свои деньги

Ну, тут всё просто. Я часто пользуюсь сервисом БериБай, когда ищу промокоды для покупки в интернет-магазинах. Вот и на обучение я тоже нашел здесь рабочий купон. Активировал его перед покупкой курса, чтобы скидку получить. Кстати, на БериБай каждый день появляются новые промо, так что вы точно найдете для себя что-то интересное для экономии.

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В какой школе я решил проходить переобучение новой профессии Ладно, пора рассказать, что же я выбрал по итогу. Короче мое сравнение Академия TOP и ProductStar или Karpov.courses показало, что все-таки школа Карпова больше остальных меня зацепила.

Учусь второй месяц, и вот что уже из плюсов отметил: полностью онлайн без жестких графиков (совмещаю без проблем с работой), реально учеба быстрее, чем в вузе, оформился через выгодную рассрочку, еще и сэкономил через БериБай на закрытой распродаже: записался и оплатил курсы почти что за полцены при помощи промокода! Так что и вам от души рекомендую, тем более, что курсы Карпова есть по самым разным направлениям!

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