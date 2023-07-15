Умскул, Лектариум или Сотка: онлайн-школы, которым многие доверяют обучения своего ребенка для получения 100 баллов в сдачи экзаменов ЕГЭ и ОГЭ
Знакомимся с платформами
До начала обзора стоит в кратком формате рассказать несколько слов об особенностях данных онлайн-школ для детей:
С 2016 года площадка Умскул успешно обучила более 110 тысяч школьников, из которых 26 тысяч сдали единый госэкзамен на 90+ баллов, а 14 тысяч учеников сдали ОГЭ на «отлично». Она основана Михаилом Солдатовым и Дмитрием Даниловым. Организация является участником Skolkovo и работает по образовательной лицензии.
Платформа Сотка запущена Тимуром Ибрагимовым в 2019 году и с высокими результатами обучила свыше 60 тысяч школьников, из которых 429 стобалльников и более 13,5 тысяч учеников, сдавших на 80+ баллов. Компания является партнером Skolkovo и имеет гослицензию, а о ее успехах говорят свыше 13 тысяч реальных отзывов.
Лектариум – лицензированная образовательная платформа, помогающая готовиться к экзаменам. Школа обучила более 14900 тысяч школьников, средний балл выпускников – 83 балла. Из особых успехов – 109 стобалльников и средний балл преподавателей 98,5, а также наличие государственной лицензии.
Как мы видим, все три компании отличаются наличием образовательной лицензии – вы можете оплатить обучение ребенка и в последующем получить 13% обратно в формате налогового вычета. А теперь самое время в деталях выяснять, какая онлайн-школа лучше, Сотка или Лектариум, либо Умскул.
Всё об ассортименте – сравниваем предложения
Итак, начнем выяснять, что лучше - Умскул или Лектариум, либо Сотка. Предлагаем начать с ассортимента компаний – мы проанализировали их предложения и готовы поделиться с вами информацией:
- В Умскул есть обучение для 7-8 класса (5 школьных предметов), подготовка к олимпиадам (4 предмета), а также заниматься в Умскул можно для подготовки к ЕГЭ (13 предметов) и ОГЭ (11 предметов) для 9-11 классов. Особенность школы – возможность подготовиться даже к ЕГЭ по немецкому.
- Онлайн-школа Сотка специализируется только на подготовке к ОГЭ (11 предметов) и ЕГЭ (10 предметов), предметы самые популярные (химия, русский язык и др.).
- Сайт Лектариум также делает акцент только на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по любому школьному предмету. Фишка школы – наличие подготовки «под ключ» с гарантией поступления в ВУЗ: вам гарантируют баллы на экзамене с помощью во всех вопросах вплоть до зачисления в ВУЗ, либо вернут деньги за обучение.
Очевидно, что только в первой школе, помимо подготовки к экзаменам, есть также помощь для прохождения олимпиады или возможность подтянуть знания в средней школе. Зато только школа Лектариум обеспечивает 100% гарантированное поступление в ВУЗ после пройденного у нее обучения (при выборе соответствующего тарифа). Отметим также, что во всех школах перечень предметов включает все наиболее популярные – среди них обществознание, биология, информатика и др). А вот курсы для учителей или подготовка к школе здесь не предусмотрены.
Что лучше выбрать по формату
Разница между рассматриваемыми представителями дистанционного образования заключается и в том, как ваше чадо будет закреплять знания – важно сравнить, в каком формате производится подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и т.п.:
В Umschool всё для подготовки находится в пределах сайта. Материалы даются по типу игровых онлайн-занятий с преподавателями и теоретических интерактивных уроков в мастер-группе по выбранному предмету, уровень программы при это ребенку подбирают, исходя из его текущей подготовленности и поставленной цели по баллам. В среднем, заниматься нужно будет от двух до четырех раз еженедельно примерно по два часа (исходя из количества выбранных предметов). После каждого занятия школьник выполняет авторское ДЗ с работой над ошибками до получения правильного результата. Благодаря чату поддержки всего за пять минут педагоги дадут ответ на любой вопрос по предмету или упражнению. В расширенных пакетах за ребенком закрепляется индивидуальный куратор, с которым вы сможете выстроить индивидуальный план обучения, индивидуальные уроки с куратором и др.
Учеба в школе Сотка проходит в рамках единой платформы, заниматься можно из любой точки мира. Школьников ждут онлайн-лекции, от 2 до 5 занятий еженедельно длительностью около 2 часов. Каждый урок закрепляется практическим заданием в формате пробного экзамена, максимально приближенного к реальному. Также детям выдаются рабочие тетради, а дополнительно практиковаться можно с использованием технологии виртуальной реальности. Все домашние задания разбирает наставник и дает обратную связь с персональными рекомендациями в течение 15 минут – вплоть до момента, пока в задании не будет допущено ошибок. А еще программа включает вебинары и интенсивы с психологом для моральной подготовки к поступлению, онлайн-профориентация с выбором ВУЗа начинающим.
На платформе Лектариум также все необходимое для занятий собрано на одном сайте. Школа предоставляет поддержку психолога и куратора для всесторонней поддержки, а также дает возможность отслеживания прогресса ученика. Курсы состоят из теории (закрытых вебинаров с преподавателями, запись которых сохраняется до конца года) и практических занятий, а также вебинаров с действующими экспертами ЕГЭ. К каждому занятию ученики получают рабочую тетрадку и полный конспект для возможности самостоятельного повторения. Дополнительно ученик получает доступ к Библиотеке материалов для самообучения. Домашнее задание онлайн будет в 4х уровнях с подсказками к каждому заданию, проверяются наставником с разбором ошибок. Формат обучения – игровой, с викторинами, опросами и другими мероприятиями для поддержания интереса к учебе.
Сравнение показывает, что все три школы предлагают формат онлайн-вебинаров + практические задания. Везде ждут реальные пробники госэкзаменов и отработка домашних заданий. Из отличий – в Умскул можно получить персональные уроки с куратором, в Сотке дети оценят учебу с использованием технологии VR, а в Лектариум интересен игровой формат и четырехуровневые ДЗ.
Стоимость обучения и платежи: сравниваем все особенности
Любому родителю будет важна информация о том, в какую сумму обойдется обучение ребенка, как можно оплатить курсы и есть ли какие-то варианты рассрочки:
- В школе Умскул вы оплачиваете подписку на нужный вам школьный предмет. Оплата возможна по одному из трех тарифов: Стандарт от 3890 руб/мес, Про с добавлением личного куратора от 4690 руб/мес и Премиум с добавлением индивидуальных уроков с куратором от 6390 руб/мес. Оплата при этом возможна как за весь курс сразу, так и помесячно. Скидки до 10% дарят тем, кто в летний период приобретает курсы на следующий учебный год, также скидки даются тем, кто оплачивает подготовку по нескольким предметам одновременно. Для тех, кто оформит подписку на годовой курс 2023/2024, действует гарантия возврата средств, если школьник после обучения набрал менее 80 баллов. Дополнительные скидки даются обладателям промокодов от сервиса BeriBuy.
- На платформе Сотка предусмотрена пакетная подписка от 3700 рублей за четыре предмета. На выбор предложены тарифы Стандарт и Про, которые отличаются количеством пробных экзаменов, наличием упражнений повышенной сложности и созвонами с наставниками. Оплата возможна на год со скидкой до 15%, на полгода со скидкой до 10% и на 1 месяц (в годовой пакет также входит бонус «Нокаут» - повторение всех тем за неделю до экзаменов). Персональными скидками можно воспользоваться, указав при оплате купон от BeriBuy, чтобы было выгоднее учиться в Сотка.
- В школе Лектариум оплата за онлайн-образование производится за каждый предмет отдельно, не пакетом. Стоимость – от 3890 руб/мес, при этом оплату можно осуществлять за месяц, за полгода и за год. Выбирать можно среди трех тарифов: База, Про (с добавлением проверок пробников и ДЗ с обратной связью) и Хард (с добавлением дополнительных уровней в каждом ДЗ и промежуточных пробников перед веб-камерой). У школы также имеется оплата в рассрочку через банк. При выборе пакета «Под ключ» вам гарантированно вернут деньги, если школьник не поступит в ВУЗ. Скидки на обучение гарантированы тем, у кого есть промокод от BeriBuy.
Итак, в вопросе стоимости заметно: если в школе Сотка можно оплачивать только пакет с 3-4 предметами, то в двух других школах есть возможность и поштучной оплаты предметов – это будет удобнее тем, кому нужно подтянуть знания только в одной сфере. Что касается стоимости у школ, везде она практически равноценна, если выбирать варианты с помесячным обучением (но учитывайте, что в Сотке за эти деньги вы можете заниматься сразу по 3-4 предметам). Также отметим, что в школах Умскул и Лектариум есть возможность обучаться с гарантией возврата средств. А еще все три учебных платформы дают возможность оплаты на персональных условиях – достаточно воспользоваться промокодом на скидку от сервиса BeriBuy.
Сравниваем подарки от школ и бесплатный контент
Несмотря на то, что все сайты обещают то, что покупаемого курса с лихвой хватит для поступления или подтягивания школьных знаний, все же не стоит оставлять без внимания то, какой бесплатный контент предлагают школы и есть ли возможность получить дополнительные бонусы и подарки при покупке курсов:
Учебная платформа школы Umschool разработала бесплатный УМ-Журнал, в котором собраны актуальные статьи по подготовке к экзаменам, борьбе со стрессом, полезные советы для родителей и будущих студентов. А еще на сайте находится интерактивный учебник для самостоятельного повторения основных школьных тематик.
На сайте школы Сотка бесплатно можно пользоваться блогом со статьями на актуальные тематики для школьников и их родителей. Также сейчас действует акция: при покупке обучения еще 2 месяца дадут бесплатно. А в ближайшее время можно поучаствовать в бесплатном летнем курсе, на котором детям помогут определиться с будущей профессией и нужными для этого экзаменами, поставят цель по баллам и заодно разберут базовые темы ЕГЭ и ОГЭ.
Школа Лектариум не предусматривает бесплатных материалов – только платные подготовительные курсы к ЕГЭ и ОГЭ.
С первого взгляда видно, что в плане бонусов выигрывают две первых школы – а вот в школе Лектариум бесплатных подарков ожидать не стоит. Учитывайте это, выбирая между площадками Лектариум, Умскул или Сотка.
Можно ли отказаться от обучения и вернуть деньги
Если ваш ребенок вдруг передумает учиться или качество занятий не устроит, сразу возникнет вопрос о возврате средств. Давайте сразу узнаем, дают ли онлайн-школы подобную возможность:
- В школе Умскул возврат возможен в любое время, за исключением стоимости уже пройденных уроков.
- В Сотке вернуть деньги можно в любой момент, если вам что-то не понравится – сумма возвращается за исключением расходов, понесенных на проведенную часть обучения. Также можно в любой момент поменять тариф, предупредив об этом менеджера школы.
- У школы Лектариум также можно отказаться от обучения и вернуть всю сумму, за исключением фактически понесенных расходов.
Итак, можно смело приступать к обучению: онлайн-школа Лектариум, Сотка и Умскул предусмотрели в своих офертах возможность вернуть деньги, если по каким-либо причинам ваш ребенок не захочет или не сможет продолжать обучаться в режиме онлайн. При возникновении проблем или вопросов с возвратом вам всегда поможет куратор.
Сравниваем преподавателей в школах
Вполне логично, что успех ваших детей и актуальность получаемых ими знаний будет, в первую очередь, зависеть от квалификации и опыта работающих с ними преподавателей. Мы делимся информацией о том, кто проводит курсы ЕГЭ или дистанционное обучение для школьников, которым просто нужно подтянуть успеваемость:
- Преподаватели школы Umschool проходят строгий отбор: они обязательно должны обладать опытом работы, большая часть преподавателей являются выпускниками топовых ВУЗов. На странице школы можно посмотреть информацию о каждом педагоге, от опыта до количества выпущенных им стобалльников.
- Школа Сотка подбирает тех преподавателей, с которыми учащимся будет действительно интересно. Весь список педагогов находится на сайте школы – можно заметить, что многие из них имеют удостоверение эксперта ЕГЭ, несколько красных дипломов, а также выпустили немало стобалльников.
- Не менее внушительным опытом обладают и педагоги школы Лектариум – они лично сдали экзамены на высокие баллы и имеют красные дипломы, опыт работы и собственные методики.
Сравнение показало, что для работы с детьми наставники строго отбираются и обязательно должны обладать реальным опытом, а также находить общий язык с детьми разного возраста - с такими педагогами ваше чадо точно сможет успешно сдать экзамен или получить призовые места в олимпиаде. Поэтому смело присматривайте лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и не только.
Наличие тестовых возможностей у школ
Сотка, Лекториум или Умскул - сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ нельзя проводить без учета того, дают ли платформы возможность позаниматься в тестовом режиме и оценить все особенности и нюансы:
В Умскул можно получить тестовый доступ к курсу бесплатно – лично попробовать, как работает сайт и проходит домашнее обучение по интернету, проверяются домашние задания и проводятся вебинары с педагогом. Также во время пробного урока специалист поможет подобрать оптимальный курс и тариф для вашего ребенка.
В школе Сотка можно оформить вводный урок – на нам вы познакомитесь с платформой, узнаете все о том, как проходят занятия, подберете оптимальный тариф.
На площадке Лектариум можно воспользоваться бесплатной диагностикой, в ходе которой специалист подберет для вас оптимальные ВУЗы или колледжи, а еще эксперт Лектариум проведет методическую консультацию по всем особенностям предстоящего обучения, ответив на ваши вопросы.
Что ж, при выборе онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ во всех трех случаях у вас будет возможность лично протестировать понравившуюся площадку вместе с ребенком и только после этого делать свой выбор. При этом только в школе Лектариум, помимо знакомства с сайтом, вам дополнительно помогут подобрать учебные заведения для дальнейшего обучения ребенка и получения им профессии. Не забывайте об этом, выбирая, что лучше, Умскул или Сотка, либо Лектариум.
Выбираем обучение в Сотка
Выбираем обучение в Умскул
Выбираем обучение в Лектариум
Возможность дополнительной экономии – используем промокоды
Итак, благодаря нашему обзору вы знаете, как проходит обучение, есть ли у школ бесплатные курсы и вебинары, какие курсы лучше выбрать для тех, кто готовится к олимпиаде или к госэкзаменам. Остался еще один важный момент – если вы цените возможность экономии семейного бюджета, обязательно загляните на сайт проверенного агрегатора BeriBuy. Здесь вас ждут действующие купоны, с которыми будет гарантирована скидка на обучение – вне зависимости от того, какая школа понравится больше и какой предмет нужен вашему ребенку (физика, математика, история и др.). Просто копируйте промокод, пользуйтесь им при оплате и ваше чадо сможет начать онлайн-обучение в выбранной школе по персональной стоимости!