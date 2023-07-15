Умскул, Лектариум или Сотка: онлайн-школы, которым многие доверяют обучения своего ребенка для получения 100 баллов в сдачи экзаменов ЕГЭ и ОГЭ

Чтобы обучение для школьников и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, проводилось эффективно и с интересом для ребенка, важно выбрать платформу с современными методиками и экспертными преподавателями. Сотка, Лектариум или Умскул – три лучших варианта: детальный обзор раскроет, что лучше и выгоднее.

Знакомимся с платформами

До начала обзора стоит в кратком формате рассказать несколько слов об особенностях данных онлайн-школ для детей:

С 2016 года площадка Умскул успешно обучила более 110 тысяч школьников, из которых 26 тысяч сдали единый госэкзамен на 90+ баллов, а 14 тысяч учеников сдали ОГЭ на «отлично». Она основана Михаилом Солдатовым и Дмитрием Даниловым. Организация является участником Skolkovo и работает по образовательной лицензии.

Платформа Сотка запущена Тимуром Ибрагимовым в 2019 году и с высокими результатами обучила свыше 60 тысяч школьников, из которых 429 стобалльников и более 13,5 тысяч учеников, сдавших на 80+ баллов. Компания является партнером Skolkovo и имеет гослицензию, а о ее успехах говорят свыше 13 тысяч реальных отзывов.

Лектариум – лицензированная образовательная платформа, помогающая готовиться к экзаменам. Школа обучила более 14900 тысяч школьников, средний балл выпускников – 83 балла. Из особых успехов – 109 стобалльников и средний балл преподавателей 98,5, а также наличие государственной лицензии.

Как мы видим, все три компании отличаются наличием образовательной лицензии – вы можете оплатить обучение ребенка и в последующем получить 13% обратно в формате налогового вычета. А теперь самое время в деталях выяснять, какая онлайн-школа лучше, Сотка или Лектариум, либо Умскул.

Всё об ассортименте – сравниваем предложения

Итак, начнем выяснять, что лучше - Умскул или Лектариум, либо Сотка. Предлагаем начать с ассортимента компаний – мы проанализировали их предложения и готовы поделиться с вами информацией:

В Умскул есть обучение для 7-8 класса (5 школьных предметов), подготовка к олимпиадам (4 предмета), а также заниматься в Умскул можно для подготовки к ЕГЭ (13 предметов) и ОГЭ (11 предметов) для 9-11 классов. Особенность школы – возможность подготовиться даже к ЕГЭ по немецкому.

Онлайн-школа Сотка специализируется только на подготовке к ОГЭ (11 предметов) и ЕГЭ (10 предметов), предметы самые популярные (химия, русский язык и др.).

Сайт Лектариум также делает акцент только на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по любому школьному предмету. Фишка школы – наличие подготовки «под ключ» с гарантией поступления в ВУЗ: вам гарантируют баллы на экзамене с помощью во всех вопросах вплоть до зачисления в ВУЗ, либо вернут деньги за обучение.

Очевидно, что только в первой школе, помимо подготовки к экзаменам, есть также помощь для прохождения олимпиады или возможность подтянуть знания в средней школе. Зато только школа Лектариум обеспечивает 100% гарантированное поступление в ВУЗ после пройденного у нее обучения (при выборе соответствующего тарифа). Отметим также, что во всех школах перечень предметов включает все наиболее популярные – среди них обществознание, биология, информатика и др). А вот курсы для учителей или подготовка к школе здесь не предусмотрены.

Что лучше выбрать по формату

Разница между рассматриваемыми представителями дистанционного образования заключается и в том, как ваше чадо будет закреплять знания – важно сравнить, в каком формате производится подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и т.п.:

В Umschool всё для подготовки находится в пределах сайта. Материалы даются по типу игровых онлайн-занятий с преподавателями и теоретических интерактивных уроков в мастер-группе по выбранному предмету, уровень программы при это ребенку подбирают, исходя из его текущей подготовленности и поставленной цели по баллам. В среднем, заниматься нужно будет от двух до четырех раз еженедельно примерно по два часа (исходя из количества выбранных предметов). После каждого занятия школьник выполняет авторское ДЗ с работой над ошибками до получения правильного результата. Благодаря чату поддержки всего за пять минут педагоги дадут ответ на любой вопрос по предмету или упражнению. В расширенных пакетах за ребенком закрепляется индивидуальный куратор, с которым вы сможете выстроить индивидуальный план обучения, индивидуальные уроки с куратором и др.

Учеба в школе Сотка проходит в рамках единой платформы, заниматься можно из любой точки мира. Школьников ждут онлайн-лекции, от 2 до 5 занятий еженедельно длительностью около 2 часов. Каждый урок закрепляется практическим заданием в формате пробного экзамена, максимально приближенного к реальному. Также детям выдаются рабочие тетради, а дополнительно практиковаться можно с использованием технологии виртуальной реальности. Все домашние задания разбирает наставник и дает обратную связь с персональными рекомендациями в течение 15 минут – вплоть до момента, пока в задании не будет допущено ошибок. А еще программа включает вебинары и интенсивы с психологом для моральной подготовки к поступлению, онлайн-профориентация с выбором ВУЗа начинающим.

На платформе Лектариум также все необходимое для занятий собрано на одном сайте. Школа предоставляет поддержку психолога и куратора для всесторонней поддержки, а также дает возможность отслеживания прогресса ученика. Курсы состоят из теории (закрытых вебинаров с преподавателями, запись которых сохраняется до конца года) и практических занятий, а также вебинаров с действующими экспертами ЕГЭ. К каждому занятию ученики получают рабочую тетрадку и полный конспект для возможности самостоятельного повторения. Дополнительно ученик получает доступ к Библиотеке материалов для самообучения. Домашнее задание онлайн будет в 4х уровнях с подсказками к каждому заданию, проверяются наставником с разбором ошибок. Формат обучения – игровой, с викторинами, опросами и другими мероприятиями для поддержания интереса к учебе.

Сравнение показывает, что все три школы предлагают формат онлайн-вебинаров + практические задания. Везде ждут реальные пробники госэкзаменов и отработка домашних заданий. Из отличий – в Умскул можно получить персональные уроки с куратором, в Сотке дети оценят учебу с использованием технологии VR, а в Лектариум интересен игровой формат и четырехуровневые ДЗ.

Стоимость обучения и платежи: сравниваем все особенности

Любому родителю будет важна информация о том, в какую сумму обойдется обучение ребенка, как можно оплатить курсы и есть ли какие-то варианты рассрочки:

В школе Умскул вы оплачиваете подписку на нужный вам школьный предмет. Оплата возможна по одному из трех тарифов: Стандарт от 3890 руб/мес, Про с добавлением личного куратора от 4690 руб/мес и Премиум с добавлением индивидуальных уроков с куратором от 6390 руб/мес. Оплата при этом возможна как за весь курс сразу, так и помесячно. Скидки до 10% дарят тем, кто в летний период приобретает курсы на следующий учебный год, также скидки даются тем, кто оплачивает подготовку по нескольким предметам одновременно. Для тех, кто оформит подписку на годовой курс 2023/2024, действует гарантия возврата средств, если школьник после обучения набрал менее 80 баллов. Дополнительные скидки даются обладателям промокодов от сервиса BeriBuy.

На платформе Сотка предусмотрена пакетная подписка от 3700 рублей за четыре предмета. На выбор предложены тарифы Стандарт и Про, которые отличаются количеством пробных экзаменов, наличием упражнений повышенной сложности и созвонами с наставниками. Оплата возможна на год со скидкой до 15%, на полгода со скидкой до 10% и на 1 месяц (в годовой пакет также входит бонус «Нокаут» - повторение всех тем за неделю до экзаменов). Персональными скидками можно воспользоваться, указав при оплате купон от BeriBuy, чтобы было выгоднее учиться в Сотка.

В школе Лектариум оплата за онлайн-образование производится за каждый предмет отдельно, не пакетом. Стоимость – от 3890 руб/мес, при этом оплату можно осуществлять за месяц, за полгода и за год. Выбирать можно среди трех тарифов: База, Про (с добавлением проверок пробников и ДЗ с обратной связью) и Хард (с добавлением дополнительных уровней в каждом ДЗ и промежуточных пробников перед веб-камерой). У школы также имеется оплата в рассрочку через банк. При выборе пакета «Под ключ» вам гарантированно вернут деньги, если школьник не поступит в ВУЗ. Скидки на обучение гарантированы тем, у кого есть промокод от BeriBuy.

Итак, в вопросе стоимости заметно: если в школе Сотка можно оплачивать только пакет с 3-4 предметами, то в двух других школах есть возможность и поштучной оплаты предметов – это будет удобнее тем, кому нужно подтянуть знания только в одной сфере. Что касается стоимости у школ, везде она практически равноценна, если выбирать варианты с помесячным обучением (но учитывайте, что в Сотке за эти деньги вы можете заниматься сразу по 3-4 предметам). Также отметим, что в школах Умскул и Лектариум есть возможность обучаться с гарантией возврата средств. А еще все три учебных платформы дают возможность оплаты на персональных условиях – достаточно воспользоваться промокодом на скидку от сервиса BeriBuy.

Сравниваем подарки от школ и бесплатный контент

Несмотря на то, что все сайты обещают то, что покупаемого курса с лихвой хватит для поступления или подтягивания школьных знаний, все же не стоит оставлять без внимания то, какой бесплатный контент предлагают школы и есть ли возможность получить дополнительные бонусы и подарки при покупке курсов:

Учебная платформа школы Umschool разработала бесплатный УМ-Журнал, в котором собраны актуальные статьи по подготовке к экзаменам, борьбе со стрессом, полезные советы для родителей и будущих студентов. А еще на сайте находится интерактивный учебник для самостоятельного повторения основных школьных тематик.

На сайте школы Сотка бесплатно можно пользоваться блогом со статьями на актуальные тематики для школьников и их родителей. Также сейчас действует акция: при покупке обучения еще 2 месяца дадут бесплатно. А в ближайшее время можно поучаствовать в бесплатном летнем курсе, на котором детям помогут определиться с будущей профессией и нужными для этого экзаменами, поставят цель по баллам и заодно разберут базовые темы ЕГЭ и ОГЭ.

Школа Лектариум не предусматривает бесплатных материалов – только платные подготовительные курсы к ЕГЭ и ОГЭ.

С первого взгляда видно, что в плане бонусов выигрывают две первых школы – а вот в школе Лектариум бесплатных подарков ожидать не стоит. Учитывайте это, выбирая между площадками Лектариум, Умскул или Сотка.

Можно ли отказаться от обучения и вернуть деньги

Если ваш ребенок вдруг передумает учиться или качество занятий не устроит, сразу возникнет вопрос о возврате средств. Давайте сразу узнаем, дают ли онлайн-школы подобную возможность:

В школе Умскул возврат возможен в любое время, за исключением стоимости уже пройденных уроков.

В Сотке вернуть деньги можно в любой момент, если вам что-то не понравится – сумма возвращается за исключением расходов, понесенных на проведенную часть обучения. Также можно в любой момент поменять тариф, предупредив об этом менеджера школы.

У школы Лектариум также можно отказаться от обучения и вернуть всю сумму, за исключением фактически понесенных расходов.

Итак, можно смело приступать к обучению: онлайн-школа Лектариум, Сотка и Умскул предусмотрели в своих офертах возможность вернуть деньги, если по каким-либо причинам ваш ребенок не захочет или не сможет продолжать обучаться в режиме онлайн. При возникновении проблем или вопросов с возвратом вам всегда поможет куратор.

Сравниваем преподавателей в школах

Вполне логично, что успех ваших детей и актуальность получаемых ими знаний будет, в первую очередь, зависеть от квалификации и опыта работающих с ними преподавателей. Мы делимся информацией о том, кто проводит курсы ЕГЭ или дистанционное обучение для школьников, которым просто нужно подтянуть успеваемость:

Преподаватели школы Umschool проходят строгий отбор: они обязательно должны обладать опытом работы, большая часть преподавателей являются выпускниками топовых ВУЗов. На странице школы можно посмотреть информацию о каждом педагоге, от опыта до количества выпущенных им стобалльников.

Школа Сотка подбирает тех преподавателей, с которыми учащимся будет действительно интересно. Весь список педагогов находится на сайте школы – можно заметить, что многие из них имеют удостоверение эксперта ЕГЭ, несколько красных дипломов, а также выпустили немало стобалльников.

Не менее внушительным опытом обладают и педагоги школы Лектариум – они лично сдали экзамены на высокие баллы и имеют красные дипломы, опыт работы и собственные методики.

Сравнение показало, что для работы с детьми наставники строго отбираются и обязательно должны обладать реальным опытом, а также находить общий язык с детьми разного возраста - с такими педагогами ваше чадо точно сможет успешно сдать экзамен или получить призовые места в олимпиаде. Поэтому смело присматривайте лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и не только.

Наличие тестовых возможностей у школ

Сотка, Лекториум или Умскул - сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ нельзя проводить без учета того, дают ли платформы возможность позаниматься в тестовом режиме и оценить все особенности и нюансы:

В Умскул можно получить тестовый доступ к курсу бесплатно – лично попробовать, как работает сайт и проходит домашнее обучение по интернету, проверяются домашние задания и проводятся вебинары с педагогом. Также во время пробного урока специалист поможет подобрать оптимальный курс и тариф для вашего ребенка.

В школе Сотка можно оформить вводный урок – на нам вы познакомитесь с платформой, узнаете все о том, как проходят занятия, подберете оптимальный тариф.

На площадке Лектариум можно воспользоваться бесплатной диагностикой, в ходе которой специалист подберет для вас оптимальные ВУЗы или колледжи, а еще эксперт Лектариум проведет методическую консультацию по всем особенностям предстоящего обучения, ответив на ваши вопросы.

Что ж, при выборе онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ во всех трех случаях у вас будет возможность лично протестировать понравившуюся площадку вместе с ребенком и только после этого делать свой выбор. При этом только в школе Лектариум, помимо знакомства с сайтом, вам дополнительно помогут подобрать учебные заведения для дальнейшего обучения ребенка и получения им профессии. Не забывайте об этом, выбирая, что лучше, Умскул или Сотка, либо Лектариум.

Выбираем обучение в Сотка

Выбираем обучение в Умскул

Выбираем обучение в Лектариум

Возможность дополнительной экономии – используем промокоды

Итак, благодаря нашему обзору вы знаете, как проходит обучение, есть ли у школ бесплатные курсы и вебинары, какие курсы лучше выбрать для тех, кто готовится к олимпиаде или к госэкзаменам. Остался еще один важный момент – если вы цените возможность экономии семейного бюджета, обязательно загляните на сайт проверенного агрегатора BeriBuy. Здесь вас ждут действующие купоны, с которыми будет гарантирована скидка на обучение – вне зависимости от того, какая школа понравится больше и какой предмет нужен вашему ребенку (физика, математика, история и др.). Просто копируйте промокод, пользуйтесь им при оплате и ваше чадо сможет начать онлайн-обучение в выбранной школе по персональной стоимости!