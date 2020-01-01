Политика конфиденциальности

Настоящая Политика определяет порядок, условия обработки персональных данных пользователей Интернет-сервиса BeriBuy и устанавливает требования по обеспечению безопасности персональных данных пользователей Администрацией Интернет- сервиса BeriBuy.

Политика разработана и реализуется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

Определения

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). К такой информации, могут относиться: Ф.И.О., год, месяц, дата и место рождения, адрес электронной почты, номер телефона, сведения о семейном, имущественном положении, а также другая информация.

Обработка персональных данных – любое действие с персональными данными, совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям могут относиться: сбор, получение, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Пользователь – физическое лицо, получающее доступ к функционалу Интернет- сервиса BeriBuy.