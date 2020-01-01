Политика конфиденциальности
Настоящая Политика определяет порядок, условия обработки персональных данных пользователей Интернет-сервиса BeriBuy и устанавливает требования по обеспечению безопасности персональных данных пользователей Администрацией Интернет- сервиса BeriBuy.
Политика разработана и реализуется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
Определения
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). К такой информации, могут относиться: Ф.И.О., год, месяц, дата и место рождения, адрес электронной почты, номер телефона, сведения о семейном, имущественном положении, а также другая информация.
Обработка персональных данных – любое действие с персональными данными, совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям могут относиться: сбор, получение, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Пользователь – физическое лицо, получающее доступ к функционалу Интернет- сервиса BeriBuy.
- Обработка персональных данных пользователей Интернет- сервиса BeriBuy производится с соблюдением следующих принципов:
законности;
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
- В процессе обработки персональных данных пользователей со стороны Администрации Интернет- сервиса BeriBuy предпринимаются необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
- При обработке персональных данных пользователей используются технические средства и технологические решения, направленные на обезличивание субъектов персональных данных при доступе к содержащей персональные данные информации лиц, непосредственно задействованных в процессе обработки персональных данных.
- Персональные данные пользователей хранятся на собственных серверах Администрации Интернет- сервиса BeriBuy в полном соответствии с правовыми и нормативно-техническими требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- Администрация Интернет- сервиса BeriBuy не осуществляет обработку биометрических и специальных категорий персональных данных пользователей.
- Администрация Интернет- сервиса BeriBuy вправе поручить обработку персональных данных пользователей третьим лицам, на основании договора. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Администрации Интернет- сервиса BeriBuy, обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящей политикой.
- При изменении своих персональных данных пользователь соглашается, что такое изменение происходит на тех же условиях, что и первоначальное предоставление им своих персональных данных, не требует оформления дополнительного согласия, и измененные персональные данные обрабатываются в том же порядке, что и первоначально предоставленные персональные данные.
- Администрация Интернет- сервиса BeriBuy гарантирует и обеспечивает полную конфиденциальность персональных данных пользователей, обрабатываемых при предоставлении доступа к функционалу Интернет- сервиса BeriBuy, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой или действующим законодательством Российской Федерации.
- Условия настоящей Политики о конфиденциальности не распространяются на персональные данные, в отношении которых самим пользователем (субъектом) установлен открытый и свободный режим доступа любых третьих лиц (персональные данные общего доступа).
- К персональным данным общего доступа относятся персональные данные пользователя, размещаемые им самим, по его поручению или иным явным образом выраженной воле пользователя посредством использования учетной записи пользователя на веб-страницах Интернет- сервиса BeriBuy, в том числе:
персональные данные, размещаемые пользователем посредством своей учетной записи в соответствующих разделах Интернет- сервиса BeriBuy: в том числе новости компаний, блоги, отзывы и другие материалы.
- Пользователь обязан предпринимать все зависящие от него меры по обеспечению безопасности и неразглашению третьим лицам данных, необходимых для получения доступа к своей учетной записи. Любые действия, совершенные с использованием учетной записи пользователя и любая информация, распространенная с использованием учетной записи пользователя, считаются, соответственно, совершенными и (или) распространенными самим пользователем, и ответственность за любые последствия их совершения и (или) распространения не может быть возложена на Администрацию Интернет- сервиса BeriBuy.
- Администрация Интернет- сервиса BeriBuy осуществляет обработку только тех персональных данных, которые необходимы для идентификации пользователя, обеспечения нормального использования функционала Интернет- сервиса BeriBuy, а также персональных данных общего доступа.
- Для целей статистической обработки информации, оптимизации и дальнейшего развития функционала Интернет- сервиса BeriBuy: создаются и используются файлы «cookie», фиксируются сведения о сетевых адресах, с которых пользователями производится регистрация и авторизация на Интернет- сервисе BeriBuy, а также может сохраняться информация о действиях пользователей, совершаемых ими в процессе использования функционала Интернет- сервиса BeriBuy.
- В процессе использования функционала Интернет- сервиса BeriBuy осуществляется определение географического местоположения пользователя, сведения о котором могут быть использованы исключительно для целей, прямо указанных в тексте Пользовательского соглашения Интернет- сервиса BeriBuy или предусмотренных настоящей Политикой.
- Персональные данные пользователей могут использоваться в следующих целях:
15.1 Идентификация пользователя для обеспечения доступа к функционалу Интернет- сервиса BeriBuy.
15.2. Осуществление связи с пользователем по вопросам предоставления доступа к Интернет- сервису BeriBuy, использования дополнительного функционала Интернет- сервиса BeriBuy, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, связанных с оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя.
15.3. Осуществление информационных, новостных и рекламных рассылок в адрес пользователя, если это предусмотрено условиями Пользовательского соглашения или имеется иным образом полученное согласие пользователя на получение таких рассылок. Пользователь в любой момент может отказаться от любых рассылок, на которые он был подписан или иным образом давал свое согласие.
15.4. Проведение статистических и иных видов исследований на основе обезличенных персональных данных пользователей.
15.5. Для обеспечения возможности использования функций Google Analytics или Яндекс Метрика.
- Администрация Интернет- сервиса BeriBuy вправе передавать персональные данные пользователей третьим лицам в следующих случаях:
16.1 Пользователь явно выразил свое согласие на такие действия.
16.2. Передача необходима в рамках использования пользователем функционала Интернет- сервиса BeriBuy либо для оказания услуги пользователю.
16.3. Передача предусмотрена действующим законодательством.
- Пользователь имеет право в любой момент потребовать от Администрации Интернет- сервиса BeriBuy прекращения обработки его персональных данных.
- Обработка персональных данных пользователя также прекращается при удалении учетной записи пользователя, при этом хранение некоторых персональных данных может продолжать осуществляться в порядке и в сроки, установленные ст.10.1. Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».