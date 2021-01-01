Мультимедийные товары активно набирают популярность в наши дни – это всевозможные игровые сервисы, онлайн-кинотеатры, а для бизнеса в приоритете онлайн-сервисы 1С. Заглянув в крупный интернет-магазин «1С Интерес», можно за пару минут подобрать и приобрести любое программное обеспечение, игровые консоли или антивирусы по доступным ценам.

Об истории компании

История компании «1С Интерес» стартовала в 2003 году, когда в Москве открылась небольшая розничная точка с продажами программного обеспечения. Через пару лет магазины распространились еще на пять городов, а в 2007 году был официально зарегистрирован бренд «1С Интерес». Сайт и интернет-магазин компании были запущены в 2009 году, еще через год магазин решил создать для клиентов собственную бонусную программу «Ступени интереса».

В 2011 году состоялась первая продажа цифрового контента и уже к 2015 году ассортимент онлайн-магазина максимально расширился, учитывая интересы не только рядовых покупателей, но и ценителей эксклюзивных игр и редких книжных изданий.

Сегодня в ассортименте интернет-магазина «1С Интерес» можно приобрести следующие товары:

Игры и консоли, всевозможные аксессуары для них

Комиксы, манга, книги

Программное обеспечение, обучающие и прикладные программы

Музыка, кино, онлайн-сервисы, 1С для бизнеса

Настольные игры, мягкие игрушки, одежда с героями игры и фильмов, и др.

Для чего пригодится промокод 1С Интерес

Если вы еще не слышали, что такое промокод 1С Interes, стоит не упускать этот вопрос из вида. Специальные промокоды или купоны – это комбинации, дающие право покупателю во время заказа получить один из следующих приятных бонусов:

Бесплатная доставка

Презент к заказу (например, 3 товара по цене 2)

Скидка в виде определенной суммы или процента от общей стоимости заказа

Найти код купона 1С Интерес можно на специальных площадках, одной из которых является БериБай. Проверенный сайт безопасен для покупателей, здесь регулярно актуализируются все купоны для множества популярных интернет-магазинов. Пользоваться кодом очень просто: достаточно скопировать его перед покупкой, добавить в корзину онлайн-маркета все интересующие вас товары и продукты, после чего во время оформления заказа код нужно вставить в специальную строку и нажать кнопку активации.

Бонусная программа «Ступени Интереса»

Совершив любую покупку в данном интернет-магазине, можно стать обладателем бонусной карты. Заполнив краткую анкету к карте в своем личном кабинете на сайте, покупатель получит 150 приветственных бонусов. Далее накапливать баллы можно за каждую совершаемую покупку. У карты есть четыре уровня с разными бонусами:

Растущий Интерес – при покупке от 1500 р, позволяет оплачивать бонусами до 30% от чека, начисляется 2% от суммы покупок

Большой Интерес – при общей сумме покупок от 10 тысяч, бонусами можно оплачивать половину чека, а на карту зачисляется 4% суммы покупки

Особый Интерес – общая сумма покупок от 50 тысяч, бонусами допускается оплатить до 60% чека, на карту начисляется 5%

Профессиональный Интерес – общая сумма покупок от 150 тысяч, оплата бонусами до 70%, на карту начисляется 7% от суммы покупок

Помимо данной системы, все владельцы карт могут периодически получать увеличенные бонусы по праздникам или просто для повышения лояльности. Чтобы проверить баланс своей дисконтной карты, достаточно зайти в личный кабинет на сайте интернет-магазина «1С Интерес».

Полезные сервисы и обзоры

Заглянув на сайт интернет-магазина «1С Интерес», можно найти несколько интересных сервисов и полезных разделов. Так например, сервис Trade-in для игр – покупая или продавая товары, попадающие под данную программу, можно неплохо сэкономить на выборе нового игрового диска. Здесь же можно по хорошей цене продать свою игровую приставку, если в ней больше нет необходимости.

Если же зайти в раздел «бизнес» на сайте, здесь можно не только подобрать ПО, но и пройти бесплатный тест, требуется ли вашему бизнесу установка онлайн-касс или нет. В случае необходимости в этом же интернет-магазине можно приобрести онлайн-кассы, на них нередко устраивается выгодная распродажа.

Также стоит посетить раздел «Обзоры» на сайте – сюда попадают новости об истории и развитии магазина, итоги проводимых конкурсов, изменения в акциях и ценах на продукцию, а также крупные обзоры о компьютерных играх, лучшие подарки для гиков, новости комикс-индустрии и многое другое.