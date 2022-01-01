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Промокоды 220city | Июнь 2022

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Интернет-магазин электротехники 220 City: покупайте выгодно

От розеток до датчиков движения – огромный выбор электротехнической продукции можно найти в онлайн-маркете 220 сити. Здесь можно подобрать варианты как для домашнего ремонта, так и для масштабных промышленных целей.

О компании

Интернет-магазин 220 сити – официальный дистрибьютор множества популярных брендов электротехники – от Abb до Schneider Electric. Более 20 лет на рынке и огромный выбор качественной продукции делают покупку удобной для каждого клиента.

В ассортименте магазина – почти 250 тысяч товаров:

  • Шкафы, щитки, боксы
  • Сенсоры движения и присутствия
  • Лючки, розетки и переключатели
  • Модульное оборудование и др.

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