Промокоды 220city | Июнь 2022
Интернет-магазин электротехники 220 City: покупайте выгодно
От розеток до датчиков движения – огромный выбор электротехнической продукции можно найти в онлайн-маркете 220 сити. Здесь можно подобрать варианты как для домашнего ремонта, так и для масштабных промышленных целей.
О компании
Интернет-магазин 220 сити – официальный дистрибьютор множества популярных брендов электротехники – от Abb до Schneider Electric. Более 20 лет на рынке и огромный выбор качественной продукции делают покупку удобной для каждого клиента.
В ассортименте магазина – почти 250 тысяч товаров:
- Шкафы, щитки, боксы
- Сенсоры движения и присутствия
- Лючки, розетки и переключатели
- Модульное оборудование и др.
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