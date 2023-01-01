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Промокоды 99 баллов | Март 2023

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Платформа 99 баллов – ведущий сервис по оказанию образовательных услуг для сдачи госэкзаменов. Средний результат среди прошедших курсы 15 000 учеников составляет 85,6. В 99 баллов подготовка к ЕГЭ и ОГЭ осуществляется независимо от уровня знаний – все необходимые теоретические и практические курсы проходят на собственной онлайн-площадке.

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