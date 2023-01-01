Высокий результат на экзаменах напрямую зависит от подготовки под руководством опытных кураторов. Помочь поддержать нужный настрой школьника сможет проверенная площадка.

О компании

Платформа 99 баллов – ведущий сервис по оказанию образовательных услуг для сдачи госэкзаменов. Средний результат среди прошедших курсы 15 000 учеников составляет 85,6. В 99 баллов подготовка к ЕГЭ и ОГЭ осуществляется независимо от уровня знаний – все необходимые теоретические и практические курсы проходят на собственной онлайн-площадке.

99 баллов – онлайн-школа со своими уникальными преимуществами: