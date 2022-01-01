Переезд от другого провайдера на раз-два-три Открыть Показать скидку

Выберите тариф виртуального хостинга или VPS и оставьте на него заявку; Оплатите у нас хостинг ... Подробнее > или VPS на период от 1 года; Для применения компенсации остатка от старого хостинга предоставьте доступ к вашему аккаунту у предыдущего хостера, чтобы мы могли добавить неизрасходованный остаток средств к вашему заказу;Условия акции:Акция действует при оплате тарифов виртуального хостинга или VPS при оплате от 1 года. В акции не участвуют тарифы хостинга — Promo, тарифы VPS — Lite, Promo. Сумму со внутреннего аккаунта нельзя обналичить или вывести со счета, она будет начислена на баланс и может быть использована только для оплаты услуг хостинга. Сумма, начисленная на баланс при переходе от другого провайдера, не подлежит возврату в случае запроса на манибэк. Максимальная сумма для переноса баланса 1000 р. Перенос вашего сайта может выполнить наша техническая поддержка либо вы можете сделать это самостоятельно. При самостоятельном переносе необходимо создать тикет с запросом на начисление бонуса не позднее 10 дней с даты переноса и указать в нем название акции, которой вы хотите воспользоваться. Запросы по переносу сайта и предоставлению бесплатных месяцев решаются только через тикеты. Для применения компенсации остатка от старого хостинга предоставьте доступ к вашему аккаунту у предыдущего хостера. Регистрация аккаунта у предыдущего хостера должна быть произведена не менее, чем за 15 дней до запроса на перенос на Админвпс. Допускается только однократный перенос баланса на один аккаунт хостинга Админвпс. В акции участвует перенос только одной услуги от предыдущего хостера. Скрыть