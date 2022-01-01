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О компании
AimClo – интернет-магазин женской одежды, который с 2016 года радует комфортными моделями на каждый день по доступной цене. Собственная фабрика находится в Новосибирске, позволяя детально тестировать каждое изделие перед выпуском.
Среди главных преимуществ компании:
- Наличие бесплатной доставки и возврата
- Огромная цветовая палитра
- Максимум способов оплаты, включая рассрочку
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