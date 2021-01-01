Аналитик данных, Инженер по тестированию, Python для анализа данных, SQL для анализа данных, Финансовая грамотность, Excel для анализа данных".

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