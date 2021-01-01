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Академия перемен – счастье для каждой женщины

Становиться успешнее и увереннее в себе хочет каждая представительница слабого пола. Платформа Akademiaperemen – это курсы и вебинары, которые научат мягкому подходу к изменениям внешности и характера.

Особенности площадки

Akademiaperemen входит в ТОП-5 быстрорастущих онлайн-площадок, работая с 21 экспертом специально для девушек. Сегодня здесь можно освоить:

  • Особенности питания
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  • Йогатерапия - Академия перемен подберет занятия для осанки и общего самочувствия. Ведущий подобных занятий - Елена Супрун, профессиональный тренер по походке и осанке

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Даже на такое необычное обучение можно получить купон на скидку, если воспользоваться сервисом BeriBuy. Здесь каждый представленный промокод Akademiaperemen актуален – достаточно просто скопировать его и указать на площадке перед оплатой вебинара.

 

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