Крупнейшая торговая площадка сети – популярный интернет-магазин Алиэкспресс. Здесь представлен огромный ассортимент товаров – модная одежда и обувь, стильные аксессуары, товары для детей и дома, спортивный инвентарь, бытовая техника, компьютеры, мебель, автотовары и большой выбор подарков на любой праздник.





Aliexpress – это миллионы товаров по оптовым ценам от производителей. Простота оформления заказа, доступность выбора способа оплаты и доставка в предельно короткие сроки стали залогом доверия миллионов покупателей из разных точек планеты. Кроме того, можно отслеживать процесс доставки и в онлайн режиме решать возникшие проблемы с продавцом.





Для постоянных клиентов акции и распродажи на Алиэкспресс уже стали привычными. Каждый месяц магазин предлагает новые варианты для приятных покупок с большой скидкой. Кроме того, можно принять участие в розыгрышах призов и стать обладателями приятных подарков.



