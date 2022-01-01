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Промокоды AXOR | Ноябрь 2022

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Axor.su – интернет-магазин сантехники для вашего дома

Одним из самых важных помещений в квартире является ванная комната. Поэтому так важно при выборе сантехники и отделочных материалов найти компанию, которая отвечает современным требованиям качества, надежности и профессионализма. Все это вы гарантированно получите в Аксор – интернет-магазине сантехнического оснащения и мебели для ванной комнаты по разумным ценам с гарантией качества. Спешите приобрести все необходимое, а промокоды Axor от сервиса BeriBuy помогут сэкономить на ваших заказах.

Об онлайн-маркете

Axor (Аксор) – это крупнейший электронный ритейлер сантехнического оборудования и отделочных материалов, действующий на рынке около 16 лет. Высококвалифицированные специалисты компании не только помогут каждому клиенту в поиске технически правильного решения, но и проведут тщательную консультацию по подбору, монтажу, эксплуатации и обслуживанию представленного ассортимента. Каталог товаров включает в себя как сантехническое оборудование (ванные, душевые кабины), так и материалы для отделочных ремонтных работ (плитка, напольные покрытия).

Преимущества компании

За долгое время работы магазин получил немало достоинств, в отличие от конкурентов:

  • Ассортимент включает более 70 000 позиций товаров;
  • Вся продукция сертифицирована;
  • Система контроля качества товаров перед отправкой по адресу;
  • Наличие постоянных акций и скидок;
  • Персональные предложения для реализации дизайнерских решений;
  • Наличие рейтинга производителей и продукции.

Аксор интернет магазин сантехники

Выгода через промокоды Аксор

У вас есть прекрасная возможность сэкономить свои средства на важной покупке, использовав для Axop промокод на первый заказ от сервиса BeriBuy! Посетите надежный сайт сервиса-агрегатора, выберите купон на скидку и используйте его при формировании заказа. Приобретайте сантехнику по низким ценам, не теряя в качестве!

Промокод Аксор

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