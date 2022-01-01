Промокоды Belleyou (Belle You) | Июль 2022
Belle you: интернет-магазин вашего идеального белья
Топы и боди, оригинальные комбинезоны и нижнее белье – любой девушке хочется найти комфортные и при этом гармоничные варианты, в которых действительно хочется ходить каждый день. Загляните в Belleyou – интернет-магазин с огромным ассортиментом и экологичным производством.
О компании и ассортименте
Данный бренд создает женскую одежду для дома и белье с лаконичным дизайном, удобными фасонами и с использованием только качественных материалов. Экологичное производство находится в Сербии и Италии, каждый товар соответствует всем международным стандартам. Компания полностью отказалась от пластика при упаковке товара, а на всех фабриках установлены только солнечные батареи и энергосберегающие LED лампы.
В ассортименте онлайн-маркета Бел ю представлены:
- Комплекты белья, топы, трусы
- Легинсы, велосипедки, термобелье
- Боди, комбинезоны, колготки и носки
- Подарочные сертификаты с разным номиналом
В топе продаж Бел ю – одежда из коллекции Home Collection – майки с глубокой проймой, свободные брюки на резинке лонгсливы с планкой обеспечивают максимальный домашний уют, позволяя выглядеть при этом стильно, что актуально для каждой представительницы прекрасного пола.
Об оплате и доставке ваших покупок
Компания предлагает массу вариантов для оплаты заказа – наличными или картой при получении, переводом на расчетный счет, картой онлайн. Получить свой заказ можно разными способами – транспортными компаниями, в пунктах выдачи, почтой РФ. При покупке на сумму от 4500 рублей вас будет ждать бесплатная доставка по России транспортными компаниями OZON и СДЭК, а при заказе на сумму от 5800 рублей бесплатной будет и курьерская экспресс-доставка от компании DHL! При этом магазин радует быстрыми сроками доставки – в среднем, это всего 3-5 дней.
Промокоды Belle you – секрет вашей экономии
Если во время онлайн-заказа использовать актуальные промокоды Belleyou, можно получить отличную скидку, бесплатную доставку или приятные подарки. Ищите купон на скидку в каталоге надежного сервиса BeriBuy, с которым сотрудничает огромное количество магазинов и компаний. Пользоваться промокодом просто: скопируйте его с сайта BeriBuy, добавьте в корзину нужные вам купальники или белье и укажите код в специальной строке в корзине.
Оригинальное белье и одежда Belle you позволят вам чувствовать себя гармонично и комфортно в любой ситуации! Используйте промокод от сервиса BeriBuy и заказывайте все самое необходимое по самым привлекательным ценам!
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