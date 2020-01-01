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Купоны и промокоды Бетховен | Ноябрь 2020

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О зоомагазине Бетховен

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На полках этого зоомагазина большое разнообразие продукции для собак, птиц, кошек, грызунов и обитателей аквариума.

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Такие как:

 

 

  • Питание для животных: сбалансированные натуральные корма (сухие, влажные, диета) и лакомства;

  • Увлекательные игрушки;

  • Прогулочные амуниции (поводки, ошейники, переноски, намордники и так далее);

  • Инструменты для ухода за животным (ножницы, машинки, когтерез и так далее);

  • Ветпрепараты для домашних любимцев;

  • Различные аксессуары (когтеточки, миски, наполнители, лежаки, клетки, необычные аквариумы и многое другое).



 

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