Купоны и промокоды Бетховен | Ноябрь 2020
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О зоомагазине Бетховен
На полках этого зоомагазина большое разнообразие продукции для собак, птиц, кошек, грызунов и обитателей аквариума.
Такие как:
- Питание для животных: сбалансированные натуральные корма (сухие, влажные, диета) и лакомства;
- Увлекательные игрушки;
- Прогулочные амуниции (поводки, ошейники, переноски, намордники и так далее);
- Инструменты для ухода за животным (ножницы, машинки, когтерез и так далее);
- Ветпрепараты для домашних любимцев;
- Различные аксессуары (когтеточки, миски, наполнители, лежаки, клетки, необычные аквариумы и многое другое).
Скидки и акции Бетховен – покупка выгодных зоотоваров
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