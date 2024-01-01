Промокоды Блюмарт (Blumart) | Март 2024
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Blumart – все для ванной комнаты мечты
Мы начинаем и заканчиваем свой день с водных процедур. Удобная раковина, теплый пол и аксессуары добавят уюта в повседневные ритуалы. Какой магазин сможет в этом помочь?
О компании и ассортименте
Онлайн-гипермаркет сантехники Blumart занимается продажей товаров для обустройства и ремонта ванной комнаты и санузла с 2019 года. В ассортимент входят плитка, раковины, фильтры, душевые кабины, мебель для ванной, смесители, аксессуары и многое другое.
Преимущества для покупателей:
- в каталоге представлено более 500 известных брендов
- возврат и обмен возможен даже в спорных ситуациях
- магазин сантехники Блюмарт осуществляет доставку по всей России
Промокоды Blumart для вашего удобства
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