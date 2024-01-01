заказов, которые были приобретены через стационарные магазины Blumart, и 7 дней, не считая дня доставки, для товаров, которые были приобретены через интернет-магазин.

Почувствуйте себя в безопасности! У любого покупателя есть 14 дней на возврат товара для ... Подробнее > заказов, которые были приобретены через стационарные магазины Blumart, и 7 дней, не считая дня доставки, для товаров, которые были приобретены через интернет-магазин. Скрыть

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