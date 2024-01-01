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Промокоды Блюмарт (Blumart) | Март 2024

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Blumart – все для ванной комнаты мечты

Мы начинаем и заканчиваем свой день с водных процедур. Удобная раковина, теплый пол и аксессуары добавят уюта в повседневные ритуалы. Какой магазин сможет в этом помочь?

О компании и ассортименте

Онлайн-гипермаркет сантехники Blumart занимается продажей товаров для обустройства и ремонта ванной комнаты и санузла с 2019 года. В ассортимент входят плитка, раковины, фильтры, душевые кабины, мебель для ванной, смесители, аксессуары и многое другое.

Преимущества для покупателей:

  • в каталоге представлено более 500 известных брендов
  • возврат и обмен возможен даже в спорных ситуациях
  • магазин сантехники Блюмарт осуществляет доставку по всей России

Промокоды на покупку для магазина Blumart

Промокоды Blumart для вашего удобства

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