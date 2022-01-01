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Промокоды Bonnie and Slide (Бонни и Слайд) | Ноябрь 2022

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Bonnie&Slide: курс презентации от дизайн-студии

Академия презентаций Bonnie Slide – находка для тех, кто понимает огромную роль визуала в продажах и развитии бизнеса. Яркие презентации Бонни и Слайд не содержат чужих идей, отвечая при этом трендам индустрии!

О платформе

Креативная дизайн-студия специализируется на создании презентаций, обучая всех желающих моделированию таких презентаций, которые будут помогать успешно привлекать капитал или выигрывать тендеры. Студенты обучаются по видео + личное общение с экспертами, выполняют домашние задания с обратной связью, при этом заниматься можно в любом месте и в любое время. Академия успешно обучила свыше 50 тысяч сотрудников топовых предприятий, таких как Билайн, Nestle, Loreal, Conde Nast, Burger King и не только.

Среди главных преимуществ для покупателей курсов:

  • Многочисленные шаблоны для Powerpoint и Excel
  • Возможность освоить новую профессию и стать дизайнером
  • Доступна оплата обучения в рассрочку и активация промокодов
  • Огромный банк слайдов Bonnie and Slides

Bonnie Slide курс презентации

Чем привлекательны промокоды Bonnie and Slide

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