Академия презентаций Bonnie Slide – находка для тех, кто понимает огромную роль визуала в продажах и развитии бизнеса. Яркие презентации Бонни и Слайд не содержат чужих идей, отвечая при этом трендам индустрии!

О платформе

Креативная дизайн-студия специализируется на создании презентаций, обучая всех желающих моделированию таких презентаций, которые будут помогать успешно привлекать капитал или выигрывать тендеры. Студенты обучаются по видео + личное общение с экспертами, выполняют домашние задания с обратной связью, при этом заниматься можно в любом месте и в любое время. Академия успешно обучила свыше 50 тысяч сотрудников топовых предприятий, таких как Билайн, Nestle, Loreal, Conde Nast, Burger King и не только.

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