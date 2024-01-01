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Промокоды Конверт Монстер | Февраль 2024

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Промокоды Convert Monster – профильное обучение интернет-маркетингу

Реклама окружает нас повсюду, поэтому специалисты в сфере интернет-маркетинга особенно востребованы на рынке труда. Какие курсы помогут получить работу с достойной зарплатой?

О школе и ассортименте

Академию открыло агентство performance-маркетинга и его основатель Антон Петроченков в 2010 году. В каталоге школы представлено более 65 программ обучения. Новички смогут освоить сервис Яндекс Директ, а профи получат профессию «Директор по маркетингу». Все студенты выполняют домашние задания и получают комплексную обратную связь. Самая популярная программа в Конверт Монстр - интернет-маркетолог. Также на базе агентства предоставляются услуги по запуску и развитию проектов.

Преимущества для студентов

В Convert Monster курсы стоит выбрать по нескольким причинам:

  • выпускники получают дипломы и сертификаты
  • на сайте доступны бесплатная литература и записи экспертных вебинаров
  • если учеба не подойдетм - деньги вернут в 100% объеме

Ежедневные купоны Convert Monster

Промокоды Convert Monster для старта в новой профессии

Сайт БериБай публикует актуальные промокоды Конверт Монстр для того, чтобы начать обучение по доступной цене. Купон на скидку можно активировать у менеджера во время регистрации на курс. Экономить просто!

Горящий промокод Convert Monster

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