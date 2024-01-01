Промокоды Конверт Монстер | Февраль 2024
Предложение от Монстр Маркетинга! До -30% на все курсы
Курсы-флагманы от 3056р в месяц + самые актуальные программы обучения
Тест-драйв! Попробуйте 3 курса бесплатно
Закрытый клуб маркетологов от 2920р в месяц и доступ к 100+ материалам
Акция! Книга "Идеальный Landing Page" с автографом всего за 990р
Это ваш шанс! Выиграйте грант на обучение до 16000 рублей
Получие диплом + сертификат маркетолога установленного образца
Консультация от сотрудника приемной комиссии - БЕСПЛАТНО
Промокоды Convert Monster – профильное обучение интернет-маркетингу
Реклама окружает нас повсюду, поэтому специалисты в сфере интернет-маркетинга особенно востребованы на рынке труда. Какие курсы помогут получить работу с достойной зарплатой?
О школе и ассортименте
Академию открыло агентство performance-маркетинга и его основатель Антон Петроченков в 2010 году. В каталоге школы представлено более 65 программ обучения. Новички смогут освоить сервис Яндекс Директ, а профи получат профессию «Директор по маркетингу». Все студенты выполняют домашние задания и получают комплексную обратную связь. Самая популярная программа в Конверт Монстр - интернет-маркетолог. Также на базе агентства предоставляются услуги по запуску и развитию проектов.
Преимущества для студентов
В Convert Monster курсы стоит выбрать по нескольким причинам:
- выпускники получают дипломы и сертификаты
- на сайте доступны бесплатная литература и записи экспертных вебинаров
- если учеба не подойдетм - деньги вернут в 100% объеме
Промокоды Convert Monster для старта в новой профессии
Сайт БериБай публикует актуальные промокоды Конверт Монстр для того, чтобы начать обучение по доступной цене. Купон на скидку можно активировать у менеджера во время регистрации на курс. Экономить просто!
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
Показать полностью >