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трекинг от старта до результата + диплом и сертификат маркетолога на выпуске. Создайте свой проект обучения, который вы сможете использовать в портфолио или работе. Ваш процесс обучения сопровождает куратор-эксперт. Он будет находиться на связи в удобном мессенджере и при возникновении сложностей с домашней работой проведет Zoom разбор и поможет выполнить задание.

Профильное обучение интернет-маркетингу для новичков и опытных маркетологов. Основа курса - ... Подробнее > трекинг от старта до результата + диплом и сертификат маркетолога на выпуске. Создайте свой проект обучения, который вы сможете использовать в портфолио или работе. Ваш процесс обучения сопровождает куратор-эксперт. Он будет находиться на связи в удобном мессенджере и при возникновении сложностей с домашней работой проведет Zoom разбор и поможет выполнить задание. Скрыть

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