Промокоды DAISYKNIT | Декабрь 2022
Одежда с душой – доверьтесь бренду Дейзи Книт
Душевность, близость к покупателю и максимальная открытость – именно так можно охарактеризовать данный онлайн-маркет!
О компании
DAISYKNIT - интернет-магазин одежды родом из Сибири, семейная мануфактура создает особенную одежду для девушек, используя только натуральные итальянские материалы. Главная идея магазина – разумное потребление, поэтому капсулы для гардероба здесь ограничены и смогут максимально долго прослужить своим обладателям.
Главные достоинства онлайн-маркета:
- Только качественный состав и эко-ткани
- Быстрая доставка при помощи СДЭК и Почты России
- Возможность примерки в Москве, СПб, Красноярске, Томске и Новосибирске
- Выход новой капсулы каждые 30 дней
- Наличие программы лояльности – бонусами можно оплатить до 50% цены
Применяем промокоды DAISYKNIT для экономии
Актуальные промокоды Дейзи книт от проверенного сервиса-агрегатора промокодов BeriBuy – это возможность сэкономить на вашем пополнении гардероба. Скопировав самый привлекательный купон на скидку, просто укажите его в корзине – как только сумма уменьшится, можно приступать к оплате заказа!
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