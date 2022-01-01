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Промокоды DAISYKNIT | Декабрь 2022

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Одежда с душой – доверьтесь бренду Дейзи Книт

Душевность, близость к покупателю и максимальная открытость – именно так можно охарактеризовать данный онлайн-маркет!

О компании

DAISYKNIT - интернет-магазин одежды родом из Сибири, семейная мануфактура создает особенную одежду для девушек, используя только натуральные итальянские материалы. Главная идея магазина – разумное потребление, поэтому капсулы для гардероба здесь ограничены и смогут максимально долго прослужить своим обладателям.

Главные достоинства онлайн-маркета:

  • Только качественный состав и эко-ткани
  • Быстрая доставка при помощи СДЭК и Почты России
  • Возможность примерки в Москве, СПб, Красноярске, Томске и Новосибирске
  • Выход новой капсулы каждые 30 дней
  • Наличие программы лояльности – бонусами можно оплатить до 50% цены

Дейзи книт одежда

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Актуальные промокоды Дейзи книт от проверенного сервиса-агрегатора промокодов BeriBuy – это возможность сэкономить на вашем пополнении гардероба. Скопировав самый привлекательный купон на скидку, просто укажите его в корзине – как только сумма уменьшится, можно приступать к оплате заказа!

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