Дочки-Сыночки — это крупная сеть детских супермаркетов. Она насчитывает более 200 магазинов по всей России. Ежемесячно их посещают 40 тыс. довольных родителей и детей.

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