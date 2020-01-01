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Промокоды Дочки Сыночки | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин Дочки Сыночки

Дочки-Сыночки — это крупная сеть детских супермаркетов. Она насчитывает более 200 магазинов по всей России. Ежемесячно их посещают 40 тыс. довольных родителей и детей.

 

Не менее популярен и сайт компании. Все самые лучшие распродажи, купоны, промокоды для Дочки и Сыночки именно в интернет-магазине. Здесь же вы можете изучить абсолютно весь ассортимент: в розничных точках он представлен не полностью.

 

Есть доставка по всей России. Многие товары можно забрать в день заказа в одном из ближайших магазинов сети.

 

Возможна примерка, что редко встречается в детских интернет-магазинах. Если вы не уверены, какой размер одежды заказать, просто берите несколько вариантов. К вам приезжает курьер, вы проверяете размеры и покупаете только то, что подходит. Остальные вещи забирают обратно. Ни за них, ни за саму примерку платить не нужно.

 

 

Скидки и промокоды в Дочки и Сыночки

 

Есть несколько вариантов экономии в этом магазине:

  • У сайта есть бонусная программа. Покупатель должен оформить на себя дисконтную карту и использовать ее при оплате покупок. На бонусный счет начисляются баллы.

  • Если пригласить друзей в магазин, можно получить еще больше бонусов. Достаточно дать им с Dochkisinochki.ru промокод, который они должны использовать при покупке. Часть от суммы их заказа возвращается вам в виде бонусов.

  • Регулярно на сайте проводят распродажи. Самые крупные - КиберПонедельник и Черная Пятница. Во время них можно приобрести понравившийся товар со скидкой вплоть до 60%.

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  • Еще один вариант – это кэшбэк. Вы сможете вернуть на свою карту или кошелек несколько процентов от суммы, потраченной на покупки. Для этого вам не нужно пользоваться промокодами или купоны Дочки-Сыночки. Достаточно только зарегистрироваться на нашем сервисе и зайти в магазин по ссылке выше. Ее вы можете найти в верхней части страницы.

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