В 1960 году два брата Монаган купили небольшое заведение Dominick’s Pizza. Оно находилось в небольшом городе США, Ипсиланти. Через 8 месяцев один из основателей продал свою долю. Взамен он взял автомобиль Фольксваген Жук.

Уверены, он пожалел о своём решении, ведь вскоре компания начала стремительно расти. Сразу после покупки второй доли Том Монаган переименовал ресторан в Domino’s Pizza, начал открывать новые точки и активно развиваться. Уже в 1978 году его сеть насчитывала 200 заведений.

Domino’s Pizza сегодня это:

Одна из трех самых крупных пиццерий в Северной Америке;



12600 ресторанов;



75 стран;



180 млн долларов чистой прибыли каждый год;



1,5 млн пиццы в день.

Компания первой придумала правило «Доставка за полчаса или пицца бесплатно». Если курьер задержится, клиент получал купон в Dominos пицца или промокод на следующий заказ.

Сегодня от этого правила в США пришлось отказаться. Однако пиццерия все еще удивляет сроками доставки, в среднем это 40 минут.





Во многих других странах удается придерживаться 30 минут. В этот список входит и Россия, так что у вас всегда есть шанс получить бесплатную пиццу.