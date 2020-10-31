Промокоды Доминос Пицца | Ноябрь 2020
История бренда Domino’s Pizza
В 1960 году два брата Монаган купили небольшое заведение Dominick’s Pizza. Оно находилось в небольшом городе США, Ипсиланти. Через 8 месяцев один из основателей продал свою долю. Взамен он взял автомобиль Фольксваген Жук.
Уверены, он пожалел о своём решении, ведь вскоре компания начала стремительно расти. Сразу после покупки второй доли Том Монаган переименовал ресторан в Domino’s Pizza, начал открывать новые точки и активно развиваться. Уже в 1978 году его сеть насчитывала 200 заведений.
Domino’s Pizza сегодня это:
- Одна из трех самых крупных пиццерий в Северной Америке;
- 12600 ресторанов;
- 75 стран;
- 180 млн долларов чистой прибыли каждый год;
- 1,5 млн пиццы в день.
Компания первой придумала правило «Доставка за полчаса или пицца бесплатно». Если курьер задержится, клиент получал купон в Dominos пицца или промокод на следующий заказ.
Сегодня от этого правила в США пришлось отказаться. Однако пиццерия все еще удивляет сроками доставки, в среднем это 40 минут.
Во многих других странах удается придерживаться 30 минут. В этот список входит и Россия, так что у вас всегда есть шанс получить бесплатную пиццу.
Немного интересных фактов о Domino’s Pizza
- Более 20 лет компания финансировала любимый миллионами мультфильм Симпсоны;
- Благодаря первому ресторану Доминос в японском языке появилось слово пепперони. До этого в стране не знали о таком ингредиенте;
- В Америке ежесекундно поедается 350 куском Доминос пиццы;
- Самый быстрый в мире пиццамейкер работал именно здесь. Однажды он приготовил пиццу за 34,2 секунды;
- Точки на логотипе Домино’с — это символ трех первых ресторанов. В самом начале их было именно три.
Меню Domino’s Pizza
Теперь немного расскажем о том, как готовят пиццу в Доминос. Здесь есть варианты на тонком и пышном тесте. Вы выбираете не только начинку, но и диаметр.
Если мини-пиццы, 20 см. Они подойдут, если вы просто хотите попробовать новый для себя вкус. Диаметр в 28 и 33 см позволит полностью насладиться любимым сочетанием.
Самые популярные начинки:
- 4 Сыра. Пармезан, нежнейший сыр рокфорти с голубой плесенью, яркий чеддер и тянущиеся моцарелла. Все это дополняется соусом карбонара;
- Домино'c. Праздник желудка. Основа начинки – это говядина, бекон, курица, грибы и пепперони с разнообразными овощами и сыром пармезан;
- Маргарита. Здесь она максимально проста. В рецепте даже нет томатов, только соус и сыр моцарелла. Есть и более привычный вариант, Маргарита Гурме;
- Дабл Пепперони. Классический рецепт: тонкие кусочки пряной колбаски на пышном или тонком тесте в сочетании с вкуснейшим соусом;
- Ветчина и грибы. Только два ингредиента, дополненные внушительным количеством сыра.
Если вы хотите по-настоящему прочувствовать вкус Доминос, берите их фирменную пиццу с одноимённым названием и 4 Сыра. Именно эти начинки пользуются самой большой популярностью и хорошо отражают стиль пиццерии.
Не забывайте и про дополнения к заказу. В меню вы найдете закуски, салаты, десерты, напитки и соусы.
Об оплате и доставке
Вы не сможете оплатить заказ на сайте, только курьеру. На выбор есть два варианта: наличные или карта.
В первом случае при оформлении заказа вас заранее просят указать сумму, с которой потребуется сдача. Курьер сразу приедет с нужным количеством мелочи.
Доставка осуществляется в течение 30 минут. Все благодаря тому, что на приготовление пиццы уходит не более 7 минут, а курьеры передвигаются на скутерах и не стоят в пробках.
Еще у Domino’s Pizza широкая сеть. Каждый филиал обслуживает только те дома, которые находятся в максимальной близости от них. Если вы просто хотите получить пиццу к определённому времени, просто укажите это при оформлении заказа.
Доставка от какой суммы в Доминос бесплатная? Минимальная сумма заказа – 500 рублей. Дополнительно оплачивать вам ничего не придётся.
Интересная особенность Доминос пицца – отслеживание заказа. Как только ваша еда будет готова, приходит СМС с кодом. Введите его в специальное поле на сайте и посмотрите, где сейчас находится курьер.
Преимущества Domino’s Pizza
- В любой пицце можно изменить компоненты. Уберите лук, оливки, ананасы или другие ингредиенты, если они вам не по вкусу;
- Купоны Доминос пицца на следующий заказ вы получите, даже если курьер задержался всего за 1 минуту;
- На сайте постоянно проводятся акции. Например, у Доминос есть скидка в день рождения или сеты из пиццы по привлекательной цене;
- Регулярно устраиваются распродажи. Даже Черная Пятница и Киберпонедельник не остаются без внимания;
- Компания прислушивается к мнению клиентов. На сайте есть форма, где вы можете высказать любые свои пожелания;
- Вы можете не только заказать пиццу на дом, но и самим забрать ее из кафе. Стоит она будет на 30% меньше, а приготовят ваш заказ всего за 15 минут.
Промокоды Доминос пицца
Воспользуйтесь специальными промокодами Domino’s Pizza. Просто введите их при оформлении заказа. Поле для этого есть на главной странице сайте. Промокод даст вам дополнительную скидку или бонус без распродаж или акций.
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Кэшбэк в Доминос Пицца
Промокод Dominospizza не единственный способ экономии. В любой момент вы можете получить отложенную скидку, просто зайдя на сайт доставки по специальной ссылке.
Скидка вернется к вам в виде реальных денег. Затем их можно перевести на карту, электронный кошелек, баланс мобильного телефона и снова потратить на свои покупки.
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