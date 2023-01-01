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Промокоды Don Plafon | Декабрь 2023

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Современный гипермаркет осветительного оборудования

Осветительная продукция должна быть комфортной, выгодной и доступной для online-заказа, как в Дон Плафон: интернет-магазин поставляет только качественную и сертифицированную продукцию, приобрести которую можно прямо сейчас.

О компании

Гипермаркет света более 10 лет предлагает товары, получившие широкую популярность среди клиентов Donplafon. Интернет-магазин представляет только сертифицированные товары от крупнейших производителей. Можно найти все необходимое на сайте Don Plafon: люстры, бра, светильники, уличное освещение и мн.др.

Плюсы для клиентов:

  • Свыше 150 брендов
  • Более 12 000 наименований
  • Оформление в рассрочку без %

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