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Промокоды Дюйм 24 (Duim24) | Февраль 2022
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Дюйм 24 – интернет-магазин сантехники

От надежно подобранной ванны, смесителя или радиатора зависит комфорт проживания в каждом доме. Дюйм, магазин сантехники разных ценовых категорий, поможет с выбором и доставкой в любую точку России.

Кратко о компании

Маркет предлагает покупателям каталог с 15 разделами, среди которых можно найти следующую продукцию:

  • Водонагреватели, бойлеры
  • Трубы, шланги и аксессуары
  • Котельное оборудование и сантехника
  • Теплый пол, насосное оборудование
  • Канализационная система, крепеж, расходные материалы

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На сайте предусмотрена возможность обратной связи, чтобы клиенты могли проконсультироваться перед выбором. Также стоит отметить наличие раздела «Лидеры продаж» - сюда попадают самые популярные товары, покупаемые чаще всего.

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