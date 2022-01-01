Промокоды Дюйм 24 (Duim24) | Февраль 2022
Дюйм 24 – интернет-магазин сантехники
От надежно подобранной ванны, смесителя или радиатора зависит комфорт проживания в каждом доме. Дюйм, магазин сантехники разных ценовых категорий, поможет с выбором и доставкой в любую точку России.
Кратко о компании
Маркет предлагает покупателям каталог с 15 разделами, среди которых можно найти следующую продукцию:
- Водонагреватели, бойлеры
- Трубы, шланги и аксессуары
- Котельное оборудование и сантехника
- Теплый пол, насосное оборудование
- Канализационная система, крепеж, расходные материалы
На сайте предусмотрена возможность обратной связи, чтобы клиенты могли проконсультироваться перед выбором. Также стоит отметить наличие раздела «Лидеры продаж» - сюда попадают самые популярные товары, покупаемые чаще всего.
Где искать купоны на скидку
Скидочные промокоды на первый заказ или промокод Дюйм 24 для постоянных покупателей находятся в каталоге надежного сервиса промокодов BeriBuy. Просто найдите магазин, скопируйте подходящий промокод Duim24 и укажите его перед оплатой, чтобы существенно сэкономить свой бюджет.
Показать полностью >