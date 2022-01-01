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Промокоды Турбо ЕГЭ | Ноябрь 2022

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Онлайн-школа Турбо ЕГЭ: готовимся на 85+ баллов

Экзамены не за горами и хочется поступить на бюджет в выбранный ВУЗ. Чтобы прокачать ваши шансы на максимум, онлайн-школа подготовки Турбо ЕГЭ предлагает эффективный курс без «воды» и с качественной практикой.

О платформе

Обучение в Egeturbo – это курс из 12 вебинаров в месяц продолжительностью по 1,5 часа. Там не будет лишних вступлений и воды: только понятные материалы с опытными преподавателями, дополнительные скрипты и конспекты для повторения. Пропущенный вебинар всегда можно позже просмотреть в записи – а оставшиеся нюансы уточнить в чате с педагогом.

Отработки и практики будет достаточно: 12 тестов и 4 письменных домашних упражнения ждут каждого ученика. Также школа предлагает внушительный банк заданий ЕГЭ, на которых можно тренироваться самостоятельно в любой момент. Обязательно проводится работа над ошибками, чтобы закрепить полученные знания.

Родители оценят то, что оплатить подготовку можно в двух тарифах: ежемесячной оплатой, либо сразу всю сумму (в этом случае бонусом вы получаете возможность выбрать бесконечное количество игровых жизней). А еще здесь можно использовать промокоды для самых выгодных цен!

Турбо ЕГЭ обществознание

Отметим ключевые фишки и достоинства платформы:

  • Игровой формат обучения («жизнь» сгорает, если не сделать задание вовремя – а если сгорели все жизни, вас отчисляют с курса)
  • Возможность круглосуточно написать преподавателю и получить ответ
  • Беседы с психологом о выгорании, страхах или снятии стресса
  • Удобное мобильное приложение с прогнозом баллов на ЕГЭ по вашему текущему результату
  • Безлимитный тренажер задач

Где и как применять промокоды Турбо ЕГЭ

Отличная возможность сэкономить на оплате курса ждет тех, кто подберет и активирует для школы ТурбоЕГЭ промокод. Находятся такие комбинации на проверенном сервисе промокодов BeriBuy: достаточно скопировать отсюда купон на скидку и указать его в заявке на учебу, чтобы оценить, как много получится сэкономить!

ТурбоЕГЭ промокод

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