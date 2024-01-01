Когда время сдачи экзаменов приближается, каждый родитель задумывается о том, чтобы помочь своему ребенку. В интернете можно найти онлайн-школы на любой вкус. Какие курсы выбрать для получения 100% результата?

О курсах и ассортименте

Виртуальная школа Twostu проводит подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и предоставляет услуги репетиторов по 15 предметам с 2019 года. Удаленный формат обучения позволяет подросткам сэкономить время на дорогу и заниматься в комфортных условиях. Также в ассортименте представлены курсы программирования, профориентация и подготовка к олимпиадам. Более того, 92% выпускников школы смогли поступить в ведущие ВУЗы страны на бюджетной основе.

Преимущества для учеников

В Twostu подготовка к ЕГЭ и ОГЭ имеет ряд значительных плюсов для учащихся:

Профессиональные преподаватели, прошедшие строгий отбор

Индивидуальная программа и учебные материалы

Эффективная методика обучения в группах от 2 человек

Изучение тем, включенных в кодификатор ФИПИ

Гарантированный прирост баллов 40%

Формат занятий

Курсы ЕГЭ и ОГЭ в паре TwoStu разработаны на основании уникальной методики. Группа по подготовке к экзаменам состоит из двух студентов с похожим уровнем знаний. Такая форма занятий повышает мотивацию, а педагог может уделить внимание каждому. Также есть возможность обучаться в группах от 3 до 10 человек и индивидуально.

Уроки проводятся на онлайн-платформе Zoom, их продолжительность 120 минут. Интенсивность занятий можно отрегулировать, однако школа предлагает учиться раз в неделю. Видеоуроки записываются, что позволяет ученику повторять материал. Родители, таким образом, могут контролировать весь процесс обучения.

Особенности оплаты

Курсы разделены на тарифы Эконом, Оптима и Максимум. Стоимость занятий от 343 р. до 718 р. за академический час, и зависит от количества учеников в одной группе. Цена занятий ниже, чем у очных репетиторов, что означает выгодную экономию семейного бюджета. Также в Twostu курсы ЕГЭ и ОГЭ предусматривают полноценный первый урок, который оплачивается отдельно. На занятии можно познакомиться с преподавателем. Он определит уровень знаний и поможет подобрать подходящую программу и темп обучения.