Промокоды Twostu | Февраль 2024
Twostu – эффективная подготовка к экзаменам
Когда время сдачи экзаменов приближается, каждый родитель задумывается о том, чтобы помочь своему ребенку. В интернете можно найти онлайн-школы на любой вкус. Какие курсы выбрать для получения 100% результата?
О курсах и ассортименте
Виртуальная школа Twostu проводит подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и предоставляет услуги репетиторов по 15 предметам с 2019 года. Удаленный формат обучения позволяет подросткам сэкономить время на дорогу и заниматься в комфортных условиях. Также в ассортименте представлены курсы программирования, профориентация и подготовка к олимпиадам. Более того, 92% выпускников школы смогли поступить в ведущие ВУЗы страны на бюджетной основе.
Преимущества для учеников
В Twostu подготовка к ЕГЭ и ОГЭ имеет ряд значительных плюсов для учащихся:
- Профессиональные преподаватели, прошедшие строгий отбор
- Индивидуальная программа и учебные материалы
- Эффективная методика обучения в группах от 2 человек
- Изучение тем, включенных в кодификатор ФИПИ
- Гарантированный прирост баллов 40%
Формат занятий
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в паре TwoStu разработаны на основании уникальной методики. Группа по подготовке к экзаменам состоит из двух студентов с похожим уровнем знаний. Такая форма занятий повышает мотивацию, а педагог может уделить внимание каждому. Также есть возможность обучаться в группах от 3 до 10 человек и индивидуально.
Уроки проводятся на онлайн-платформе Zoom, их продолжительность 120 минут. Интенсивность занятий можно отрегулировать, однако школа предлагает учиться раз в неделю. Видеоуроки записываются, что позволяет ученику повторять материал. Родители, таким образом, могут контролировать весь процесс обучения.
Особенности оплаты
Курсы разделены на тарифы Эконом, Оптима и Максимум. Стоимость занятий от 343 р. до 718 р. за академический час, и зависит от количества учеников в одной группе. Цена занятий ниже, чем у очных репетиторов, что означает выгодную экономию семейного бюджета. Также в Twostu курсы ЕГЭ и ОГЭ предусматривают полноценный первый урок, который оплачивается отдельно. На занятии можно познакомиться с преподавателем. Он определит уровень знаний и поможет подобрать подходящую программу и темп обучения.
Промокоды Twostu – выгода ждет
Проверенный сайт БериБай публикует актуальные промокоды для учебы на курсах TwoStu. Купон на скидку активирует для вас менеджер во время консультации. Помогите ребенку сдать экзамены на высокий балл. Обучение может быть экономным вне зависимости от уровня знаний.
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