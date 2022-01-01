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Промокоды Ёрш | Сентябрь 2022

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Ресторан Ёрш: доставка еды на дом

Побаловать себя приятным семейным ужином или набором для дружного застолья поможет Ерш от сети ресторанов TanukiFamily. Вкусный ассортимент по приятным ценам позволит подобрать блюда на любую компанию, не выходя из дома!

О компании

Ерш – это доставка Тануки, пивной ресторан, в котором с доставкой на дом можно заказать вкуснейшие закуски, блюда из коптильни и мангала. Доставка занимает всего от 60 минут по Москве. Покупатели уже давно оценили постоянные скидки и акции, а также удобное мобильное приложение, в котором собраны все гастрономические удовольствия!

Среди главных преимуществ, которые готова предложить сеть ресторанов:

  • Доставка производится в режиме 24/7 и абсолютно бесплатно
  • Огромный ассортимент блюд из мяса и рыбы, бургеров, горячих закусок
  • Оплата разными способами – картой курьеру или онлайн, наличными
  • Наличие детского меню, вегетарианских и постных вариантов

Тануки Ерш пивной магазин

Программа лояльности для клиентов

Заказывая в приложении или на сайте, вы можете участвовать в программе лояльности и получать 1 бонусный балл за каждые потраченные 10 рублей. Заполнив свой профиль (указав электронную почту и дату рождения), можно получить 50 приветственных бонусов и скидку 20% в ваш день рождения. Накопленные бонусы допускается тратить на оплату ваших следующих заказов по курсу 1 балл = 1 рубль, бонусами можно оплатить до 20% от стоимости заказа. Бонусы не суммируются с промокодами, а также они сгорают, если не совершать заказы в течение полугода – не забывайте об этом.

Промокоды Ерш – не упустите шанс сэкономить

Применив для доставки Ерш промокод на скидку, вы существенно сэкономите бюджет, не экономя при этом на качестве еды. Ищите все актуальные купоны в каталоге проверенного сервиса BeriBuy – здесь своими промокодами делятся только надежные магазины и компании. Пользовать купоном несложно: скопируйте его с сайта BeriBuy (здесь коды актуализируются каждый день) и укажите в специальной строке на сайте ресторана Ерш, оформляя ваш заказ. Выгодная экономия с агрегатором промокодов BeriBuy гарантирована каждому клиенту!

Ёрш промокод на скидку

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