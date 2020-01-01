Кто бы мог подумать, что компания из маленького городка Финляндии станет одной из успешных компаний на рынке, продающих одежду и обувь высокого качества для всей семьи.

Разумная цена и фирменный стиль это то что отличает Фин Флаер от конкурентов, специализирующих на повседневных, спортивных и офисных моделях одежды, в числе их: футболки, брюки, джинсы, юбки, блузы, а также верхняя одежда на любой вкус и кошелек.