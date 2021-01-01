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GeekBrains: курсы для прокачки ваших ресурсов

Получить в режиме онлайн новую профессию или прокачать текущий опыт, получив при этом диплом – вполне реально. Образовательная экосистема ГикБрейнс поможет пройти курсы и интенсивы по самым востребованным направлениям. Достаточно выбрать нужную программу и приступать к освоению профессии своей мечты. А если при оплате курсов использовать особые промокоды, обучение окажется еще и довольно экономным.

Информация о платформе

Подобрать для себя можно обширные программы с получением диплома и последующей гарантией трудоустройства, либо пройти короткие курсы и интенсивы. Также в ГикБрейнс доступны бесплатные занятия в интерактивном режиме с экспертами. Если вы затрудняетесь, какое обучение подобрать для себя, на главной странице экосистемы можно пройти несложный тест – он поможет подобрать курсы в зависимости от ваших персональных целей. Обучение отличается ежегодным обновлением программы, курсы даются от экспертов топовых компаний (учеба проходит на реальных кейсах), преподаватели поддерживают прямой контакт с каждым учеником и дают консультации не только на занятиях, но и в любой другой момент. Также ученики обязательно получают обратную связь по каждому домашнему заданию.

гикбрейнс курсы

Для изучения доступны 8 наиболее востребованных направлений, включающих в себя свыше 200 курсов:

  • Дизайн
  • Программирование
  • Управление
  • Маркетинг
  • Разработка игр
  • Аналитика
  • Бизнес
  • Креатив

geekbrains скидки

Стоит отметить надежность данной образовательной платформы. Прохождение больших программ – это не только получение диплома государственного образца, но и гарантия трудоустройства. После завершения обучения HR-специалисты ГикБрейнс помогают с созданием особенного резюме и подберут подходящие вакансии, а также дадут профессиональные советы по дальнейшему прохождению собеседования. Если после успешного обучения найти работу не получится, платформа возвращает деньги – гарантия трудоустройства закреплена в договоре.

Как использовать промокод GeekBrains

Представленную на сайте стоимость курсов можно сделать дешевле. Для этого понадобится промокод, или купон GeekBrains. Промокод отличается коротким сроком действия, он используется для привлечения новых клиентов. В связи с этим они быстро теряют актуальность и копировать их «про запас» нет смысла. Куда проще и безопаснее забирать промокод Гик Брейнс на специальном сервисе-агрегаторе BeriBuy. Здесь находятся промокоды для множества образовательных платформ и интернет-магазинов, каждый купон снабжен подробным описанием со сроком действия и условиями активации. Одни промокоды могут применяться без ограничений, другие же активируются только при соблюдении ряда условий (например, совершение заказа не менее определенной суммы).

Перед тем, как оплачивать онлайн-обучение, нужно воспользоваться следующей пошаговой инструкцией для получения скидки:

  • Скопируйте подходящий промокод из каталога сервиса BeriBuy
  • Выберите интересующий курс или программу обучения
  • При оформлении заказа на оплату укажите скопированный код в специальной строке
  • Проверьте, чтобы сумма к оплате уменьшилась с учетом скидки

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Если промокод не сработал во время активации – скорее всего, вставлен лишний символ или пробел вместе с комбинацией. Удалите лишние элементы и повторите активацию промокода.

База знаний и полезные мероприятия

В системе ГикБрейнс курсы – не единственный вариант для саморазвития. Если зайти в особый раздел «База знаний», здесь находятся познавательные статьи по разным тематикам – от программирования до реальных историй студентов GeekBrains. Каждую статью можно обсудить с другими читателями в комментариях, а также прямо из текста по ссылкам перейти в курсы и обучающие программы по теме. Еще один полезный раздел для пользователей экосистемы GeekBrains – «Мероприятия». Сюда попадают актуальные вебинары по веб-дизайну, SMM, фрилансу и другим актуальным вопросам саморазвития и получения новых профессий. Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо нажать на него и внутри перейти по фиолетовой кнопке «Записаться».

бесплатные курсы geekbrains

Если вы же находитесь в поисках своего призвания и не можете определиться, какая сфера будет наиболее привлекательной, посмотрите на платформе Гик Брейнс бесплатные курсы. Более 50 бесплатных интенсивов также проводятся в онлайн-режиме и обзорно раскрывают самые разные тематики – от Ruby для начинающих до особенностей профессии веб-разработчика или организации работы тимлида.

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