Получить в режиме онлайн новую профессию или прокачать текущий опыт, получив при этом диплом – вполне реально. Образовательная экосистема ГикБрейнс поможет пройти курсы и интенсивы по самым востребованным направлениям. Достаточно выбрать нужную программу и приступать к освоению профессии своей мечты. А если при оплате курсов использовать особые промокоды, обучение окажется еще и довольно экономным.

Информация о платформе

Подобрать для себя можно обширные программы с получением диплома и последующей гарантией трудоустройства, либо пройти короткие курсы и интенсивы. Также в ГикБрейнс доступны бесплатные занятия в интерактивном режиме с экспертами. Если вы затрудняетесь, какое обучение подобрать для себя, на главной странице экосистемы можно пройти несложный тест – он поможет подобрать курсы в зависимости от ваших персональных целей. Обучение отличается ежегодным обновлением программы, курсы даются от экспертов топовых компаний (учеба проходит на реальных кейсах), преподаватели поддерживают прямой контакт с каждым учеником и дают консультации не только на занятиях, но и в любой другой момент. Также ученики обязательно получают обратную связь по каждому домашнему заданию.

Для изучения доступны 8 наиболее востребованных направлений, включающих в себя свыше 200 курсов:

Дизайн

Программирование

Управление

Маркетинг

Разработка игр

Аналитика

Бизнес

Креатив

Стоит отметить надежность данной образовательной платформы. Прохождение больших программ – это не только получение диплома государственного образца, но и гарантия трудоустройства. После завершения обучения HR-специалисты ГикБрейнс помогают с созданием особенного резюме и подберут подходящие вакансии, а также дадут профессиональные советы по дальнейшему прохождению собеседования. Если после успешного обучения найти работу не получится, платформа возвращает деньги – гарантия трудоустройства закреплена в договоре.

Как использовать промокод GeekBrains

Представленную на сайте стоимость курсов можно сделать дешевле. Для этого понадобится промокод, или купон GeekBrains. Промокод отличается коротким сроком действия, он используется для привлечения новых клиентов. В связи с этим они быстро теряют актуальность и копировать их «про запас» нет смысла. Куда проще и безопаснее забирать промокод Гик Брейнс на специальном сервисе-агрегаторе BeriBuy. Здесь находятся промокоды для множества образовательных платформ и интернет-магазинов, каждый купон снабжен подробным описанием со сроком действия и условиями активации. Одни промокоды могут применяться без ограничений, другие же активируются только при соблюдении ряда условий (например, совершение заказа не менее определенной суммы).

Перед тем, как оплачивать онлайн-обучение, нужно воспользоваться следующей пошаговой инструкцией для получения скидки:

Скопируйте подходящий промокод из каталога сервиса BeriBuy

Выберите интересующий курс или программу обучения

При оформлении заказа на оплату укажите скопированный код в специальной строке

в специальной строке Проверьте, чтобы сумма к оплате уменьшилась с учетом скидки

Если промокод не сработал во время активации – скорее всего, вставлен лишний символ или пробел вместе с комбинацией. Удалите лишние элементы и повторите активацию промокода.