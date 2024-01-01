Промокоды Geometrium School | Декабрь 2024
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Промокоды Geometrium School — преврати пространство в шедевр
Современный дизайн интерьера — это искусство, доступное каждому, кто хочет научиться создавать уют и красоту как для себя, так и на профессиональном уровне. Geometrium School предлагает уникальные возможности для всех, кто мечтает освоить эту профессию, или же просто желает обновить интерьер своего дома или офиса. Промокоды Геометриум Скул помогут сэкономить на курсах, делая образование доступнее.
О компании
Geometrium School — школа дизайна, основанная в 2018 году на базе известной дизайн-студии Geometrium. За годы работы школа обучила более 3000 студентов по всему миру, предоставляя им не только теоретические знания, но и ценные практические навыки, проверенные реальными проектами и опытом ведущих профессионалов.
Обучение в Геометриум
Geometrium School предоставляет широкий спектр образовательных программ, охватывающих все уровни подготовки в области дизайна интерьера. В арсенале курсов Geometrium — программы по SketchUp, Photoshop, 3D-визуализатор и «Анатомия стройки». Они особенно важны для карьеры дизайнера интерьера и дизайнера-декоратора. По завершении обучения студенты получают диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий их квалификацию и способствующий карьерному росту в индустрии, значительно повышая их конкурентоспособность на рынке труда.
Бесплатный марафон
Одной из выгодных возможностей является не только использование промокодов от БериБай, но и бесплатный трехдневный онлайн-марафон. Он позволяет новичкам глубоко погрузиться в профессию. Участники создадут свой первый проект и получат ценные рекомендации от Павла Герасимова, известного своими выступлениями в передачах «Народный ремонт» и «Квартирный вопрос». Он обладает глубокими знаниями о профессии и лично разработал более 300 проектов, часть из которых получила признание и была опубликована в зарубежных изданиях. Этот богатый опыт предоставляет участникам марафона необходимые знания и уверенность для успешного начала карьеры, позволяя им использовать на практике передовые методы и инструменты.
Преимущества:
- Все преподаватели — практикующие дизайнеры, что гарантирует актуальность и практическую значимость обучения.
- Школа предлагает выездные оффлайн практики, позволяющие студентам применять полученные знания в реальных условиях.
- Программа курса позволяет изучить все необходимые навыки для успешного старта в профессии.
- Площадка использует свой Ютуб канал с 500 000 подписчиков для демонстрации работ и методик, что способствует развитию сообщества учеников.
- Принадлежность к инновационному центру Сколково подчеркивает передовые методы обучения и интеграцию с передовыми технологиями в области дизайна.
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