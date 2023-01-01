Один из проверенных способов подготовиться к выпускным экзаменам на высокий проходной балл – это школа ЕГЭ LAND: авторские методики, опытные наставники и удобная платформа для выполнения заданий и изучения теории ждут всех желающих на занятиях.

О школе

Онлайн-школа ЕГЭ Ленд является одной из крупнейших отечественных образовательных платформ, где свыше 40 000 студентов успешно завершили программу и поступили в престижные вузы страны. Средний результат выпускников составляет 80+ баллов.

Образовательная экосистема охватывает все основные школьные дисциплины: математика, русский, литература, физика, обществознание (всего 8 предметов) и др. Занятия доступны как по записанным видео, так и по вебинарам с экспертом. База теории и практики обновляется регулярно, а вытроенная статистика покажет темп успеваемости в режиме реального времени.

Преимущества обучения: