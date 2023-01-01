Промокоды ЕГЭЛЕНД | Декабрь 2023
ЕГЭLAND – подготовка к ЕГЭ от экспертов
Один из проверенных способов подготовиться к выпускным экзаменам на высокий проходной балл – это школа ЕГЭ LAND: авторские методики, опытные наставники и удобная платформа для выполнения заданий и изучения теории ждут всех желающих на занятиях.
О школе
Онлайн-школа ЕГЭ Ленд является одной из крупнейших отечественных образовательных платформ, где свыше 40 000 студентов успешно завершили программу и поступили в престижные вузы страны. Средний результат выпускников составляет 80+ баллов.
Образовательная экосистема охватывает все основные школьные дисциплины: математика, русский, литература, физика, обществознание (всего 8 предметов) и др. Занятия доступны как по записанным видео, так и по вебинарам с экспертом. База теории и практики обновляется регулярно, а вытроенная статистика покажет темп успеваемости в режиме реального времени.
Преимущества обучения:
- Несколько тарифов на подготовку + промокоды
- Интерфейс доступен для занятий на любом устройстве
- Наличие лицензии на оказание образовательных услуг
Что дают промокоды ЕГЭ Ленд
Для пользователей портала промокодов БериБай учеба будет выгодной для семейного бюджета, ведь есть уникальные промокоды ЕГЭленд. Достаточно только посетить сайт BeriBuy, бесплатно взять промокоды ЕГЭ Лэнд и применить их при оплате пакетов курсов.
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