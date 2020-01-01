Ванная комната самая маленькая в квартире. Но стоимость ремонта и полной замены мебели высокая. Салон Grohe поможет подобрать сантехнику и даже аксессуары. А наш кешбэк-сервис сделает покупку выгодной с помощью промокодов Грое.

Что купить?

Компания предлагает незаменимые атрибуты для “мокрых зон”. К ним относятся:

ванная комната;



туалет;



кухня.

Последняя не полностью “мокрая зона”, поэтому продукция Грое ограничивается мойками, фильтрами и смесителями Грое для ванной и кухни. Товары, которые выставлены на сайте, представляет собой идеальную смесь функциональных изделий, которые красиво смотрятся в интерьере. Например, инсталяции для туалета.

Экономим вместе

Интернет-магазин сантехники Грое периодически проводит акции: от скидок на группу товаров до подарка при покупке набора. О действующих акциях своевременно узнают зарегистрированные пользователи нашего сервиса. Салон участвует в массовых распродажах. Например, о Черной Пятнице или Киберпонедельнике.

Также периодически на нашем сервисе появляются промокоды Grohe, по которым можно получить скидку на все товары в чеке. Код купона используется только один раз, но количество изделий в корзине при этом не ограничено. Также после покупки наши пользователи могут рассчитывать на начисление кэшбэк от Grohe.