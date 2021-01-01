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Gutsant: интернет-магазин сантехники для каждого

Крупный онлайн-магазин Gutsant предлагает своим покупателям широкий выбор санитарно-технических товаров и оборудования, от раковины и ванной до диспенсеров и средств для чистки труб. Быстрая доставка, оптимальные цены и высокое качество дополняются возможностью использовать купон Гутсант и получить приятную скидку на заказ.

Информация о компании

Гутсант - магазин сантехники, который выступает авторизованным партнером по продаже сантехники бренда Roca. Также в каталоге присутствует внушительное количество других крупных брендов (TECE, Aqwella, Bandini, Sanita и т.д.).  Компания существует более 10 лет, предлагая удобные варианты оплаты (как безналичный, так и наличный расчет) и доставки, включая также услугу подъема товара в квартиру.

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Ассортимент онлайн-маркета представлен следующими товарами:

  • Мебель для ванной, плитка
  • Сантехника и комплектующие
  • Аксессуары для ванной комнаты и кухни
  • Теплые полы и полотенцесушители
  • Товары для общественных мест (диспенсеры, сушки для рук и др.)

Ключевая идея магазина – предоставить покупателям такие товары, при помощи которых можно создать эстетичное, функциональное и комфортное пространство. Даже самые неординарные идеи легко воплотить в жизнь, приобретая сантехнику в Гутсант.

Чем интересны промокоды Gutsant

Для онлайн-заказов в Гутсант возможно использовать промокод – это купон на скидку, бесплатную или доставку или возможность поучаствовать в закрытой акции. Промокод копируется перед оформлением заказа, лучше всего искать его на безопасном сайте – к примеру, на проверенной площадке БериБай. Найденный код вставляется в специальное поле перед оплатой, если всё сделано верно, сумма к оплате автоматически уменьшается с учетом скидки. Большинство промокодов можно использовать во время любой текущей акции, информация об этом указывается в описании к промокоду. Также могут присутствовать ограничения по активации промокода – например, понадобится совершить заказ не ниже определенной суммы, либо приобрести конкретные товары из каталога интернет-маркета.

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Крупная распродажа или акция на сантехнику – это приятная выгода. Но не стоит откладывать покупки раковины или мебели для ванной комнаты, если акций нет – используйте скидочный промокод для Gutsant в любое время и ваши приобретения станут финансово экономными!

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