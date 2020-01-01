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Промокоды hansgrohe | Ноябрь 2020

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О hansgrohe

Под этим названием скрывается бренд смесителей для ванной комнаты и кухни премиум класса. Производство компании сосредоточено в Германии. Благодаря этому бренд способен обеспечить своей продукции максимальное качество. Это только подтверждается гарантией в 2 года на:


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  • шланги;

  • души;

  • гарнитуры;

  • панели;

  • электронные компоненты.

Сообщить о поломке и получить компенсацию в случае с другими элементами вы сможете и вовсе на протяжении пяти лет с момента покупки.

 

Промокод и кэшбэк hansgrohe

 

Если вас интересует распродажа смесителей, дождитесь КиберПонедельника и Черной Пятницы. Скидки достигнут 50%.


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Если насладиться качеством по привлекательной цене хочется немедленно, воспользуйтесь промокодом хансгрое при оформлении заказа. Все коды купона есть на нашем сайте. Здесь же появляться вся актуальная информация об акциях бренда.


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Не забывайте и о кэшбэке. Его вы получите при оформлении любой покупки. Зайдите на сайт магазина по ссылке вверху, а дальше оформляйте свое приобретение, как и обычно. После получения заказа вас ждет ещё один сюрприз, возврат процента от потраченной суммы.

 

 

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