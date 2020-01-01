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Промокоды HATSANDCAPS | Ноябрь 2020

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Преимущества HATSANDCAPS

Hatsandcaps — интернет-магазин головных уборов из Европы и США. Это самая популярная торговая площадка такого рода в России.

 

У HATS AND CAPS есть масса преимуществ:

  • Большой ассортимент. Более 1 тыс. шляп, шапок, бейсболок;

  • Качественная сертифицированная продукция;

  • Тщательная упаковка перед отправкой;

  • Доступная примерка для жителей Москвы и Санкт-Петербурга;

  • Скидки для постоянных клиентов;

  • Регулярное обновление ассортимента;

  • Всегда актуальная информация о наличии и цене товара;

  • Возврат в первые 30 дней после покупки.

Именно благодаря этому магазин так популярен среди покупателей. С каждым годом он все больше растет и развивается.

 

Скидки и промокоды HATSANDCAPS

 

На каждой покупке в магазине можно сэкономить. Простой способ – дождаться акции или распродажи. Самые большие скидки появляются во время КиберПонедельника или Черной Пятницы.

 

В категориях магазина вы найдёте вкладку SALE. Там представлены сотни товаров по цене на 10–30% ниже изначальной.

 

 

При оформлении заказа можно ввести код купона на скидку. Найти все актуальные промокоды можно на БериБай.

 

 

Здесь же для вас доступен кэшбэк HATSANDCAPS. С каждой покупки возвращается несколько процентов от потраченной суммы. Затем эти деньги можно перевести на свой счет и потратить снова, например, опять на шоппинг в интернете.

 

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