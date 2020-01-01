Hatsandcaps — интернет-магазин головных уборов из Европы и США. Это самая популярная торговая площадка такого рода в России.

У HATS AND CAPS есть масса преимуществ:

Большой ассортимент. Более 1 тыс. шляп, шапок, бейсболок;



Качественная сертифицированная продукция;



Тщательная упаковка перед отправкой;



Доступная примерка для жителей Москвы и Санкт-Петербурга;



Скидки для постоянных клиентов;



Регулярное обновление ассортимента;



Всегда актуальная информация о наличии и цене товара;



Возврат в первые 30 дней после покупки.

Именно благодаря этому магазин так популярен среди покупателей. С каждым годом он все больше растет и развивается.

Скидки и промокоды HATSANDCAPS

На каждой покупке в магазине можно сэкономить. Простой способ – дождаться акции или распродажи. Самые большие скидки появляются во время КиберПонедельника или Черной Пятницы.

В категориях магазина вы найдёте вкладку SALE. Там представлены сотни товаров по цене на 10–30% ниже изначальной.

При оформлении заказа можно ввести код купона на скидку. Найти все актуальные промокоды можно на БериБай.

Здесь же для вас доступен кэшбэк HATSANDCAPS. С каждой покупки возвращается несколько процентов от потраченной суммы. Затем эти деньги можно перевести на свой счет и потратить снова, например, опять на шоппинг в интернете.