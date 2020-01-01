Промокоды HATSANDCAPS | Ноябрь 2020
Преимущества HATSANDCAPS
Hatsandcaps — интернет-магазин головных уборов из Европы и США. Это самая популярная торговая площадка такого рода в России.
У HATS AND CAPS есть масса преимуществ:
- Большой ассортимент. Более 1 тыс. шляп, шапок, бейсболок;
- Качественная сертифицированная продукция;
- Тщательная упаковка перед отправкой;
- Доступная примерка для жителей Москвы и Санкт-Петербурга;
- Скидки для постоянных клиентов;
- Регулярное обновление ассортимента;
- Всегда актуальная информация о наличии и цене товара;
- Возврат в первые 30 дней после покупки.
Именно благодаря этому магазин так популярен среди покупателей. С каждым годом он все больше растет и развивается.
Скидки и промокоды HATSANDCAPS
На каждой покупке в магазине можно сэкономить. Простой способ – дождаться акции или распродажи. Самые большие скидки появляются во время КиберПонедельника или Черной Пятницы.
В категориях магазина вы найдёте вкладку SALE. Там представлены сотни товаров по цене на 10–30% ниже изначальной.
При оформлении заказа можно ввести код купона на скидку. Найти все актуальные промокоды можно на БериБай.
Здесь же для вас доступен кэшбэк HATSANDCAPS. С каждой покупки возвращается несколько процентов от потраченной суммы. Затем эти деньги можно перевести на свой счет и потратить снова, например, опять на шоппинг в интернете.
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