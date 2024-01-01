Хотите освоить новую профессию? Присмотритесь к онлайн-школе Home Digital School. В ней вы можете обучиться профессии 2D художника. Она востребована в различных отраслях — от игровой индустрии и анимации до рекламы и иллюстрации. Это значит, что вы сможете выбрать ту область, которая вам ближе и интереснее. Со скидкой по промокоду занятия будут еще выгоднее.

О компании

Хоум Диджитал Скул — онлайн-школа 2D рисования. Платформа предоставляет курсы, которые помогут вам развить навыки в цифровом рисовании. Программа обучения профессии состоит из записанных лекций от опытного автора курса + кураторского сопровождения на протяжении всего обучения. Онлайн-курсы Home Digital School состоят из двух направлений: базовые и специализированные.

Преимущества: