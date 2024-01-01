Промокоды Home Digital School | Август 2024
Промокоды Home Digital School — развивайте талант, открывайте горизонты
Хотите освоить новую профессию? Присмотритесь к онлайн-школе Home Digital School. В ней вы можете обучиться профессии 2D художника. Она востребована в различных отраслях — от игровой индустрии и анимации до рекламы и иллюстрации. Это значит, что вы сможете выбрать ту область, которая вам ближе и интереснее. Со скидкой по промокоду занятия будут еще выгоднее.
О компании
Хоум Диджитал Скул — онлайн-школа 2D рисования. Платформа предоставляет курсы, которые помогут вам развить навыки в цифровом рисовании. Программа обучения профессии состоит из записанных лекций от опытного автора курса + кураторского сопровождения на протяжении всего обучения. Онлайн-курсы Home Digital School состоят из двух направлений: базовые и специализированные.
Преимущества:
- Обучение длится 1-3 месяца и предлагает высокое качество по разумной цене.
- За короткий срок вы создадите проект с персонажем и иллюстрацией.
- Куратор отвечает 4-5 раз в неделю, включая видеоответы.
- Множество активностей в Discord: биржа заказов, стримы, конкурсы и туториалы.
Промокоды Home Digital School — от идеи до шедевра
Практический курс 2D художник открывает перед вами множество возможностей и преимуществ. Приобрести его можно по низкой цене, если использовать купон на скидку. Промокоды Хоум Диджитал Скул регулярно публикуются и обновляются на сайте BeriBuy. Введите промик в специальное поле при оформлении заявки и наслаждайтесь скидкой.
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