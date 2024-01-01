В жизни каждого из нас возникают моменты, когда срочно нужны деньги, а до зарплаты еще далеко. Непредвиденные расходы могут появиться внезапно: медицинские счета, ремонт автомобиля, неотложные бытовые нужды или другие финансовые обязательства. Когда срочно нужны деньги онлайн на карту, поддержку может оказать Хурма кредит займ. Фирма предлагает быстрое решение и прозрачные условия кредитования.

О компании

МКК Хурма кредит специализируется на предоставлении краткосрочных займов, которые можно оформить онлайн, не выходя из дома. Фирма внесена в реестр Центрального банка России и имеет все необходимые документы для осуществления деятельности. Организация предоставляет свои услуги полностью онлайн. Это значит, воспользоваться услугами Hurmacredit займ можно из любой точки страны в любое время.

Какие документы для оформления кредита нужны

Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин РФ. Для этого вам понадобится только паспорт, подтверждающий возраст, и гражданство. Больше никаких дополнительных документов или справок фирма не запрашивает. Вам не нужно предоставлять справки о доходах или выписки из банков. Это значительно упрощает процесс и делает его доступным для широкого круга клиентов.

Как подать заявку

Чтобы получить займы на карту без отказа мгновенно, вам понадобится только телефон и интернет. Подать заявление на рассмотрение вы можете на сайте платформы после регистрации. Загрузите скан или фотографию вашего паспорта, чтобы подтвердить вашу личность, возраст и гражданство. Это займет не более 10 минут. Благодаря современным технологиям решения принимаются за считанные минуты. В 90% заемщики получают мгновенное одобрение и на карту тут же поступает необходимая сумма.

Выгодные предложения

Если вы — физическое лицо и впервые обращаетесь в МКК, вас ждет приятный бонус. В рамках программы лояльности для новых клиентов площадка предоставляет для Хурма кредит промокод на скидку. Он автоматически применяется к начисляемым процентам по займу и действует при соблюдении определенных условий.

Преимущества: