Промокоды IDDIS | Апрель 2022
Сантехника IDDIS: ваш правильный выбор
При выборе сантехники важно уделить внимание не только цене, но и проработке каждой детали. Сантехника фирмы ИДДИС стабильно радует высоким качеством, которое оптимально сочетается с доступной стоимостью.
О компании
ИДДИС – отечественный производитель, работающий на российском рынке свыше 17 лет. В ассортименте онлайн-магазина представлена следующая продукция:
- Мебель и аксессуары для ванной
- Смесители и кухонные мойки
- Унитазы, инсталляции
- Душевые кабины, лейки и др.
В лидерах продаж – коллекция для ванной и душа Ray. Лаконичная коллекция выполнена из самых надежных материалов – алюминиевого профиля, первичной латуни и др.
Промокод IDDIS – ваша доступная экономия
Активировав при заказе в интернет-маркете ИДДИС промокод, вы неплохо сэкономите свои финансы. Весь перечень актуальных промокодов находится на сервисе BeriBuy – вам остается выбрать самый интересный купон на скидку и указать его в корзине магазина в специальной строке перед совершением оплаты!
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