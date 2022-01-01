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Сантехника IDDIS: ваш правильный выбор

При выборе сантехники важно уделить внимание не только цене, но и проработке каждой детали. Сантехника фирмы ИДДИС стабильно радует высоким качеством, которое оптимально сочетается с доступной стоимостью.

О компании

ИДДИС – отечественный производитель, работающий на российском рынке свыше 17 лет. В ассортименте онлайн-магазина представлена следующая продукция:

  • Мебель и аксессуары для ванной
  • Смесители и кухонные мойки
  • Унитазы, инсталляции
  • Душевые кабины, лейки и др.

Сантехника IDDIS

В лидерах продаж – коллекция для ванной и душа Ray. Лаконичная коллекция выполнена из самых надежных материалов – алюминиевого профиля, первичной латуни и др.

Промокод IDDIS – ваша доступная экономия

Активировав при заказе в интернет-маркете ИДДИС промокод, вы неплохо сэкономите свои финансы. Весь перечень актуальных промокодов находится на сервисе BeriBuy – вам остается выбрать самый интересный купон на скидку и указать его в корзине магазина в специальной строке перед совершением оплаты!

ИДДИС промокод

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