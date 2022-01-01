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Промокоды Инфоурок | 8 Мая 2022

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Онлайн-школа Инфоурок: эффективные занятия с репетиторами

Сегодня в режиме онлайн можно не только подтягивать школьную успеваемость, но и эффективно готовиться к сдаче ЕГЭ по любому предмету. На современной площадке иу.ру онлайн-репетиторы помогут в короткие сроки прокачать ваши знания и получить уверенность перед сдачей важных экзаменов!

О компании

Образовательный проект Инфоурок работает 10 лет, обучая школьников из 24 разных стран. Платформа для дистанционного обучения содержит все необходимые материалы и инструменты, делая занятия с репетитором увлекательными и небанальными. Прямо на сайте можно познакомиться с досье каждого педагога – его опытом, преподаваемыми предметами, стоимостью занятия. Разобраться, как проходит обучение, несложно: вам подберут индивидуальную программу и скорость занятий, урок с репетитором будет проводиться в видеоформате и сохраняться в личном кабинете.

Отличительные особенности платформы Инфоурок:

  • Возможность заниматься с педагогами из других городов
  • Отсутствие необходимости ездить на занятия и тратить время
  • Запись онлайн-занятия можно пересматривать в любой момент
  • Понятный сайт с прозрачной системой оплаты и сохранением конфиденциальности

Иу ру репетиторы

Первое вводное занятие можно попробовать бесплатно – это позволит оценить качество площадки, удобство занятий и прочие моменты. Если вам интересна образовательная платформа Инфоурок, плюсы и минусы как раз получится оценить на тестовом уроке. В дальнейшем, все индивидуальные занятия проводятся по фиксированным ценам от 490 до 1760 рублей.

Сервис вопрос-ответ

Прямо на сайте школы можно воспользоваться сервисом «Вопрос-ответ» и задать вопрос по любому учебному предмету абсолютно бесплатно. Отвечать на ваши вопросы будут педагоги-репетиторы с большим опытом и стажем. Здесь же можно просмотреть все последние вопросы, которые задавали другие пользователи, с детальными ответами на них. Такие ответы помогут вам оценить качество работы преподавателей – если чьи-то ответы были самыми понятными и детальными, именно к этому педагогу можно сразу записаться на занятие.

Промокод Инфоурок для получения выгодной скидки

Если перед оплатой применить на площадке Инфоурок промокод на скидку, получится неплохо сэкономить свой бюджет. Промокод iu.ru представляет собой комбинацию символов, которая указывается при оформлении заявки на сайте и может дать скидку, либо подарочные занятия с репетитором. Здесь же можно подобрать промокод Инфоурок на курсы переподготовки, либо повышение квалификации. Найти подобный купон на скидку поможет BeriBuy – проверенная площадка промокодов, где все коды актуализируются ежедневно. Необходимо скопировать самый интересный промокод с сайта BeriBuy и указать его в специальной строке при оформлении заявки на оплату занятий в школе Инфоурок.

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Бесплатные видеоуроки для каждого

Площадка Инфоурок предлагает огромный ассортимент бесплатных видеоуроков для дошкольников и учащихся 1-11 классов. В удобном каталоге можно выбирать интересующие вас предметы или нужный класс, либо сделать поиск по теме урока. Помимо видеозаписи урока, к нему прилагаются текстовые материалы или наглядные презентации, которые всегда можно скачать. Также доступен конспект урока для тех, кто предпочитает одновременно воспринимать материал и на слух, и путем прочтения.

Школа домашнего обучения Инфоурок – ваш надежный помощник в освоении важных знаний по школьным тематикам! А площадка BeriBuy поможет тратить меньше, не экономя при этом на качестве онлайн-занятий!

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