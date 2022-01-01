Сегодня в режиме онлайн можно не только подтягивать школьную успеваемость, но и эффективно готовиться к сдаче ЕГЭ по любому предмету. На современной площадке иу.ру онлайн-репетиторы помогут в короткие сроки прокачать ваши знания и получить уверенность перед сдачей важных экзаменов!

О компании

Образовательный проект Инфоурок работает 10 лет, обучая школьников из 24 разных стран. Платформа для дистанционного обучения содержит все необходимые материалы и инструменты, делая занятия с репетитором увлекательными и небанальными. Прямо на сайте можно познакомиться с досье каждого педагога – его опытом, преподаваемыми предметами, стоимостью занятия. Разобраться, как проходит обучение, несложно: вам подберут индивидуальную программу и скорость занятий, урок с репетитором будет проводиться в видеоформате и сохраняться в личном кабинете.

Отличительные особенности платформы Инфоурок:

Возможность заниматься с педагогами из других городов

Отсутствие необходимости ездить на занятия и тратить время

Запись онлайн-занятия можно пересматривать в любой момент

Понятный сайт с прозрачной системой оплаты и сохранением конфиденциальности

Первое вводное занятие можно попробовать бесплатно – это позволит оценить качество площадки, удобство занятий и прочие моменты. Если вам интересна образовательная платформа Инфоурок, плюсы и минусы как раз получится оценить на тестовом уроке. В дальнейшем, все индивидуальные занятия проводятся по фиксированным ценам от 490 до 1760 рублей.

Сервис вопрос-ответ

Прямо на сайте школы можно воспользоваться сервисом «Вопрос-ответ» и задать вопрос по любому учебному предмету абсолютно бесплатно. Отвечать на ваши вопросы будут педагоги-репетиторы с большим опытом и стажем. Здесь же можно просмотреть все последние вопросы, которые задавали другие пользователи, с детальными ответами на них. Такие ответы помогут вам оценить качество работы преподавателей – если чьи-то ответы были самыми понятными и детальными, именно к этому педагогу можно сразу записаться на занятие.

Промокод Инфоурок для получения выгодной скидки

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