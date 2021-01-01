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Промокоды Империя Пиццы | Декабрь 2021
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Империя – сеть кафе и доставка быстрого питания

В суматохе повседневных дел важно найти время для вкусного обеда. Но где заказать горячую сочную пиццу или вкусные насыщенные роллы, не рискуя возможной задержкой или низким качеством приготовления? В этом поможет доставка еды и обедов Империя Пиццы – круглосуточно работающая кухня, строгое соблюдение качества и высококвалифицированный персонал гарантированно обеспечат вкусный, насыщенный и свежий обед на самом высоком уровне.

Достоинства компании

Империя Пиццы работает более 18 лет, и все это время активно развивает качество и технологию кулинарии. Сегодня компания имеет огромное признание среди клиентов, благодаря мастерству поваров, отлаженной системе доставки и превосходной работе логистики.

империя сеть кафе и доставка

Оформляя заказ в Империи Пицца, вас ждут следующие преимущества:

  • вне зависимости от объема заказа и места назначения, доставка всегда бесплатная
  • перед отправкой сотрудники сообщат время ожидания с учетом условий движения, погоды и загруженности – клиент всегда будет уверен в назначенном сроке
  • круглосуточная работа сервиса, без выходных
  • минимальная цена заказа составляет всего 690 рублей

Разнообразие меню

Ipizza предлагает колоссальный выбор гастрономических шедевров для заказа:

  • пицца с большой, сочной начинкой и тонким тестом
  • суши и роллы с пикантными начинками
  • бургеры с хрустящей прожаркой и насыщенным соусом
  • аппетитные салаты
  • горячие закуски
  • сытный суп и многое другое

Откройте мир ярких насыщенных десертов с обилием вкусовой гаммы или погрузитесь в мир итальянской классической пасты вместе с Империей Пиццы. В качестве сопровождения предлагается огромный выбор освежающих напитков из спелых лесных ягод или охлажденной газировки. Любители вегетарианства найдут шикарные блюда только из растительной и злаковой пищи. А промокод на скидку Империя пиццы сделает обед финансово выгодным.

Экономия с промокодом

Сервис BeriBuy предлагает уникальную возможность оформить заказ на любимую еду по привлекательной скидке, подобрав промокод Империя пиццы. Любой желающий может использовать купоны империя пицца, а для новых посетителей действует промокод на первый заказ. Выберете промокод ipizza и закажите обед на дом, существенно сэкономив при этом свой бюджет!

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