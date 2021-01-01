В суматохе повседневных дел важно найти время для вкусного обеда. Но где заказать горячую сочную пиццу или вкусные насыщенные роллы, не рискуя возможной задержкой или низким качеством приготовления? В этом поможет доставка еды и обедов Империя Пиццы – круглосуточно работающая кухня, строгое соблюдение качества и высококвалифицированный персонал гарантированно обеспечат вкусный, насыщенный и свежий обед на самом высоком уровне.

Достоинства компании

Империя Пиццы работает более 18 лет, и все это время активно развивает качество и технологию кулинарии. Сегодня компания имеет огромное признание среди клиентов, благодаря мастерству поваров, отлаженной системе доставки и превосходной работе логистики.

Оформляя заказ в Империи Пицца, вас ждут следующие преимущества:

вне зависимости от объема заказа и места назначения, доставка всегда бесплатная

перед отправкой сотрудники сообщат время ожидания с учетом условий движения, погоды и загруженности – клиент всегда будет уверен в назначенном сроке

круглосуточная работа сервиса, без выходных

минимальная цена заказа составляет всего 690 рублей

Разнообразие меню

Ipizza предлагает колоссальный выбор гастрономических шедевров для заказа: