Компания предлагает на выбор три разных тарифа, которые отличаются по получаемому функционалу. Бесплатный тариф рассчитан на одного пользователя с 1 камерой, он позволяет удаленно просматривать записи за последние 8 часов. В тарифе Online просмотр записей неограниченный, а количество пользователей увеличено до 25 + возможно подключить до 50 камер. Самый широкий тариф Cloud предусматривает добавление к предыдущему записи видео и хранение в облаке.

Ivideon – интернет-магазин, предлагающий покупателям обычный сервис видеонаблюдения через Интернет для бизнеса и домашнего использования. Платформа доступна с 98% камер мира, в ее пользу свой выбор уже сделали свыше 15 тысяч крупных компаний. Благодаря двухфакторной аутентификации и шифрованию можно не переживать за безопасность личных данных. Получаемыми видео можно при необходимости делиться в мессенджерах, а все видеоданные анализируются и надежно хранятся, что особо актуально для бизнеса – от подсчета посетителей до распознавания автомобильных номеров и контроля кассовых операций.

Современные гаджеты существенно упрощают жизнь и делают ее безопаснее. Облачное видеонаблюдение Ivideon позволяет в любое время суток узнать, что происходит у вас дома или в офисе, имея доступ к приложению из любой точки мира!

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