Промокоды К Телеком (K Telecom) | Сентябрь 2023
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О компании
Организация с 2008 года на рынке: более 120 000 довольных клиентов, проложено свыше 4000 км собственной оптико-волоконной линии и 100 филиалов в различных субъектах России. В работе используются современные технологии, как IPTV К Телеком и т.д., что позволяет достичь максимальной скорости передачи данных.
Ключевые преимущества:
- Пакеты услуг на телевидение, интернет, видеонаблюдение
- Доступные цены
- Круглосуточная поддержка
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