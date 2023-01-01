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Промокоды К Телеком (K Telecom) | Сентябрь 2023

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О компании

Организация с 2008 года на рынке: более 120 000 довольных клиентов, проложено свыше 4000 км собственной оптико-волоконной линии и 100 филиалов в различных субъектах России. В работе используются современные технологии, как IPTV К Телеком и т.д., что позволяет достичь максимальной скорости передачи данных.

Ключевые преимущества:

  • Пакеты услуг на телевидение, интернет, видеонаблюдение
  • Доступные цены
  • Круглосуточная поддержка

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