Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Kaiten
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды Kaiten | Декабрь 2024

Промокоды похожих магазинов

-25% скидка на ПО на первый месяц сервиса для новых клиентов

Показать код
******
Воспользуйтесь шансом и забирайте скидочный промокод уже сегодня.

Эксклюзивный подарок - сразу 3 месяца хостинга!

Показать код
******
Получите уникальный подарок - сразу 3 месяца хостинга при оплате сервисов от Timeweb на срок от ... Подробнее > 2 лет! Подарок активируется при использовании промокода - не упустите возможность максимальной экономии! Скрыть

Подарок - 1 месяц хостинга + персональная почта и SSL-сертификат

Показать код
******
Оплатив услуги от сервиса Timeweb, вы получите 1 месяц хостинга в подарок! Не упустите ... Подробнее > возможность максимальной экономии - с любым тарифным планом дополнительно в подарок идут персональная почта и SSL-сертификат! Скрыть

Подарок - ускоритель сайтов на 1 месяц!

Показать код
******
Оплатив услуги хостинга всего от 1 месяца, вы получите отличную функцию "Ускоритель сайтов" в ... Подробнее > подарок на 1 месяц! Получите максимум от работы с Timeweb! Скрыть

SALE до -30% на ВСЕ услуги от Контур.Диадок

Показать скидку
Контур.Диадок предлагает удобные функции регистрации приема и отправки электронных документов. ... Подробнее > Оптимизируйте бизнес-процессы и налаживайте документооборот с деловыми партнерами и внутри собственной организации. Все это доступно на выгодных условиях и по доступной цене! Скрыть

SALE до -30% от компании Первый ОФД

Показать скидку
Присоединяйтесь к 200+ тысячам клиентов Первый ОФД. Облачная касса, синхронизация с 1С, удобный ... Подробнее > и быстрый документооборот и другие предложения для оптимизации вашего бизнеса уже ждут на этой странице по доступной цене. Скрыть

Супер выгода: экономьте до 30% на ВСЕ услуги

Показать скидку
Платформа Контур Эльба - ваш надежный помощник в интернет-бухгалтерии и системе электронного ... Подробнее > документооборота. Получите услуги по организации и ведению своего бизнеса со скидкой до 30%. Скрыть

Сегодня - скидка до -30% на подписку на ВСЕ тарифы

Показать скидку
С РБК Pro вы всегда в курсе последних событий - продолжайте держать свой бизнес в тренде ... Подробнее > современного рынка с подпиской от сервиса! Вас ждут мнения специалистов и прогнозы экспертов, полезные советы и предложения по улучшению предприятия, опыт отечественных предпринимателей и зарубежных бизнес-партнеров, а также новости о компаниях и корпорациях. Скрыть

Супер выгода: экономьте до 30% на ВСЕ услуги

Показать скидку
Petrolpus - идеальное решение для бизнеса с собственным автопарком: оформите услуги по ... Подробнее > содержанию и обслуживанию собственных автомобилей и получите скидку до 30% на ВСЁ. Скрыть

SALE до -30% на сквозную аналитику: управляйте всеми расходами на маркетинг в одном месте!

Показать скидку
Сервис коллтрекинга Колтач - это 96% гарантии определения источника звонка, учет всех видов ... Подробнее > обращений в компанию и удобная сквозная аналитика по всей воронке - от показанной рекламы до продажи! Скрыть
Похожие магазины
Timeweb
Яндекс 360
Calltouch
1С Интерес
Мое дело
Первый ОФД
ППР
РБК Pro
Контур.Диадок
Контур Эльба

Промокоды Kaiten — забудьте о хаосе в работе

Управление проектами часто связано с множеством проблем, таких как недостаток прозрачности, сложности в коммуникации и трудности с отслеживанием прогресса. С помощью Кайтен управление проектами становится более структурированным и эффективным, что позволяет командам сосредоточиться на выполнении задач и достижении целей. А с промокодом понравившийся тариф будет еще выгоднее.

Скидка на приложение kaiten

О компании

Kaiten — приложение для компьютеров и мобильных устройств, которое активно развивается на рынке с 2018 года. Этот российский сервис для совместной работы предоставляет популярные инструменты, включая Kanban доску онлайн и Scrum: они помогают планировать проекты, отслеживать прогресс и обеспечивать эффективное взаимодействие в командах.

Преимущества программы Kaiten:

  • Замена нескольких инструментов одним сервисом: управление задачами, временем, документами и клиентской поддержкой, что снижает затраты.
  • Интуитивный интерфейс без необходимости дополнительной настройки.
  • Автоматическая интеграция данных из сторонних систем.
  • Возможность локальной установки и доступ к открытому API.
  • 14 дней бесплатного тестирования.

Промокоды Kaiten — простые решения для сложных процессов

На проверенном сайте BeriBuy вы можете найти действующие промокоды Кайтен, которые позволят сэкономить на подписке. Просто введите купон на скидку при оплате выбранного тарифа и воспользуйтесь всеми преимуществами сервиса.

Актуальные промокоды Kaiten

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина