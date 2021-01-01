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Kocmetix ru: интернет-магазин надежной профкосметики

Один из пунктов, на которых точно нельзя экономить – это косметика. Подбирая профессиональный уход за кожей, можно обеспечить ей долгую молодость и здоровый вид. Найти широкий ассортимент профессиональных косметических средств можно в интернет-магазине Kocmetix, а скидочный промокод в данный магазин поможет сберечь денежные средства.

О магазине и ассортименте

Более 9 тысяч товаров представлены в каталоге магазина Косметикс. Клиентам предлагаются регулярные акции и распродажи, заказы принимаются круглосуточно и доставляются в более, чем 50 городов России. Постоянные покупатели могут становиться участниками дисконтной программы магазина и получать скидку от 3 до 10% на свои заказы. Скидка возрастает в зависимости от общей суммы совершенных покупок.

В ассортименте доступна следующая косметическая продукция: