Первые морщинки на лице или потерявшие блеск волосы еще никого не радовали. Обеспечить своему внешнему виду должный уход и поддерживать здоровье кожи и волос поможет профессиональная косметика, широкий ассортимент которой предлагает интернет-магазин Kosmetika proff. Здесь легко подобрать средства как для женщин, так и для мужчин. А использовав скидочный промокод в данный магазин, вы гарантированно сэкономите на приятных покупках.

Краткая информация о компании

Косметика профф – интернет-магазин, созданный в 2012 году и ставший одним из крупных лидеров на рынке косметики профессионального уровня. Своей главной идеей компания выбрала возможность дать женщинам шанс приумножить свою естественную красоту в домашних условиях. Все представленные в каталоге средства и бренды сертифицированы и отличаются высоким качеством, каждый товар снабжен детальным описанием, составом и советами по использованию. Также можно ознакомиться с отзывами покупателей, которые уже испробовали заинтересовавшее вас средство.

Ассортимент онлайн-маркета – настоящая находка для любителей порадовать себя качественными косметическими средствами. Покупатели могут приобрести с доставкой на дом следующие товары:

Уход за волосами (шампуни, маски, муссы, краски, лосьоны)

Уход за лицом (кремы, маски, скрабы, филлеры)

Уход за телом (гели, пилинги, масла, молочко, спреи)

Все для макияжа (пудра, румяна, консилеры, корректоры)

Корейская косметика

Мужская косметика, средства для депиляции и др.

Для вашего удобства доступно множество вариантов оплаты и доставки. Можно выбрать как самовывоз, так и курьерскую доставку, оплатить свои покупки наличными, картой, при помощи Яндекс.Кассы или банковского перевода.

Kosmetika proff - купон на скидку для каждого

Если вы предпочитаете делать грамотные покупки в интернете, перед оформлением заказа стоит присмотреть промокод Косметика проф. Подобный купон представляет собой комбинацию из букв и цифр, используя которую во время оформления заказа, можно получить хорошую скидку на свои покупки, или же бесплатную доставку.

Все купоны имеют ограниченный срок действия и условия активации – поэтому подбирать и копировать их нужно на безопасных и проверенных площадках вроде сайте БериБай. Добавив в корзину магазина всю нужную косметику, внизу товаров вы увидите оранжевую строку «купон на скидку» - сюда нужно вставить предварительно скопированный купон. Сумма к оплате сразу скорректируется с учетом скидки – это покупатель увидит справа от оранжевой строки.

Если код не сработал, нужно проверить, полностью ли он был скопирован и не добавлены ли лишние пробелы в начале или в конце комбинации. Также стоит помнить, что большая часть купонов чаще всего может сочетаться с другими скидочными мероприятиями, например, если в интернет-магазине в данный момент действует распродажа.

Приятные бонусы и скидки

Косметика профф – это магазин проф косметики для волос и тела, где очень ценят постоянных покупателей. Им предоставляется постоянно действующая акция - накопительная скидка в следующих размерах:

При общей сумме заказов от 10 тысяч скидка составит 5%

При накоплениях от 25 тысяч – скидка 7%

При покупках от 50 тысяч – покупатель получает скидку 10%

При накоплениях от 100 тысяч – скидка 12%

При заказах от 150 тысяч – максимальная скидка в размере 15%

Также для клиентов онлайн-магазина действует особая бонусная программа – с каждой совершаемой покупки 1% стоимости зачисляется на счет покупателя в его личном кабинете (для этого важно заполнить свой номер телефона и электронную почту). Накопленные бонусы можно тратить на следующие покупки, оплачивая ими не более трети стоимости заказа. Дополнительные бонусы покупатели смогут получить, оставляя реальные отзывы в магазине на купленные ими косметические средства.

Новости и статьи – знакомимся с миром красоты

Помимо полезных покупок, посетители интернет-магазина Косметика профф часто заглядывают в раздел «Блог» на сайте. Здесь размещаются полезные статьи, которые нередко помогают определиться с выбором средств. Это такие актуальные тематики, как лучшие пилинги для домашнего использования, способы избавления от целлюлита или подборка восстанавливающих масел для волос. Внутри каждой статьи обычно есть ссылки на полезные косметические средства по теме, которые можно приобрести в Kosmetika proff. Все подборки статей и новостей также можно просматривать на страницах интернет-магазина в социальных сетях, а также принять участие в прямых эфирах с экспертами мира косметики, которые познакомят покупателей с новыми брендами и средствами.